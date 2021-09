https://sputnik.md/20210913/mesaj-fulminant-despre-romania-de-la-beijing-44694685.html

Mesaj fulminant despre România, de la Beijing: ”Singurătatea unei țări furate”

Mesaj fulminant despre România, de la Beijing: ”Singurătatea unei țări furate”

României îi sunt furate bogățiile, trecutul, prezentul, viitorul – un adevăr care NU se spune la București, dar este transmis de la Beijing

BUCUREȘTI, 13 sept – Sputnik. Presa mainstream din România ține departe anumite subiecte care ar putea deschide ochii populației. La fel procedează și principalele partide românești, complet devotate intereselor străinătății.De aceea, articolele transmise de la Beijing de ziaristul român de la Radio China International, Dan Tomozei Dimian, sunt apreciate de cei care înțeleg că adevărul este dincolo de perdelele de fum de la București.Acum, Dan Tomozei scrie pe blogul personal un articol – mărturisire, în care descrie sentimentul care îl încearcă – acela ”de singurătate, de izolare”, datorat senzației că țara sa dispare cu încetul, fiind efectiv… furată.Fiind departe de casă, într-o țară în care trimișii oficiali ai României sunt cel mult traficanți de funcții și interese personale, găsesc explicații pentru sentimentul de singurătate, de izolare”, scrie Dan Tomozei, mărturisind – ”Oricât de bine îmi este, de dorul de țară nu mă poate vindeca nimeni și nimic”.O țară din care ne sunt furate ”bogățiile, trecutul, prezentul, viitorul”.Dar, scrie Dan Tomozei, mai ales ”ne este furată conștiința națională, ca un greu blestem pentru multele greșeli din trecut și prezent, când am omorât, distrus, scuipat, uitat, tot ce este al nostru, mergând și lăsând țara pe mâna unor străini, educați și veniți din străinătate, pentru a transforma România în spațiul și singurătatea unei țări furate!”.Simțind profund românește, Dan Tomozei a fost impresionat de dispariția lui Ivan Patzaichin și Ion Caramitru – ”două valori, două personalități, două nume care au contribuit cu sens la numele România, la ceea ce suntem noi ca români”.Prin comparație, această imagine a singurătății se profilează mai clar – ”De la Moscova, la Paris, zilele acestea am putut urmări cum președinții îngenunchează și lăcrimează la catafalcul celor care au servit Rusia și Franța”.Au fost gesturi care ”au umanizat moartea, care au consolat, dar mai ales au dat formă și fond ideii de națiune”, scrie Dan Tomozei, referindu-se la gesturile pioase făcute de președintele Macron la funeraliile lui Jean Paul Belmondo, respectiv de Vladimir Putin, la înmormântarea ministrului pentru Situaţii de Urgenţă, Zinitcev, cel care a murit într-un ultim gest eroic în care și-a sacrificat viața încercând… să salveze o viață.În schimb, în România… ”Unde au fost președintele, premierul, liderii Parlamentului, liderii partidelor politice din România, la trecerea lui Ivan Patzaichin și Ion Caramitru?”, întreabă Dan Tomozei, mai mult retoric.Concluzia acestui sensibil articol trimis de la Beijing: ”în singurătatea lor sufletească, în nemernicia și trădarea lor de țară, de la Iohannis, la Cîțu, de la Ciolacu, la Barna, Orban, Cioloș, cu toții nu fac decât să contribuie la istoria unei țări furate!”De aceea am adăugat epitetul ”fulminant” acestui articol-mărturisire, pentru că este un îndemn la trezire, la a vedea dincolo de ceea ce prezintă presa de aici cum dispare în fiecare zi România.Cât despre participarea lui Iohannis la dezvelirea statuii baronului Samuel von Brukenthal, Dan Tomozei Dimian, sibian de origine, a avut reacții incendiare, pe care le puteți citi pe pagina sa de socializare.

