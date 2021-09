https://sputnik.md/20210913/ministerul-agriculturii-precizari-mere-aruncate-44711508.html

Ministerul Agriculturii: Precizări cu privire la tonele de mere care ar fi fost aruncate

Ministerul Agriculturii: Precizări cu privire la tonele de mere care ar fi fost aruncate

Ministerul Agriculturii: Precizări referitor la tonele de mere care ar fi fost aruncate

2021-09-13T14:28+0300

2021-09-13T14:28+0300

2021-09-13T14:28+0300

societate

ministerul agriculturii

mere

agricultor

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2591/06/25910681_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11b28e8261a378a6a5d255160e42bf95.jpg

CHIȘINĂU, 13 sept - Sputnik. După ce în spațiul public a apărut un video în care un bărbat spune că un agricultor din nordul țării este nevoit să-și arunce merele pentru că nu are unde să le vândă, Ministerul Agriculturii a venit cu precizări în acest sens și susține că cele declarate de persoana care a făcut filmulețul sunt informații false.Într-o postare pe Facebook, Ministerul Agriculturii a menționat că reprezentanții direcției agricole raionale au discutat cu producătorul agricol și s-a aflat că, de fapt, acesta deține un contract de vânzare cu o fabrică de procesare, iar merele au fost lăsate la intrarea în livadă deoarece agricultorul s-a înțeles cu fabrica ca să vină cu transportul și să ia fructele. Amintim că în spațiul public a apărut un video în care un agricultor din Dondușeni și-ar fi aruncat merele din cauza că nu ar avea unde să le vândă. „Uitați-vă, oameni buni, ce roadă are omul acesta, nu are unde o da. Nu vrea s-o cumpere nimeni, statul nu se interesează și el le aruncă la gunoi”, a menționat persoana din video.Totodată, după ce acest video a fost văzut și de primarul Capitalei, acesta a dispus în cadrul ședinței de astăzi a serviciilor Primăriei ca responsabilii de la Direcția educație să caute resurse financiare pentru a procura merele de la agricultori și pentru a le pune pe masa copiilor din instituțiile de învățământ.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

ministerul agriculturii, mere, agricultor, știri din moldova