https://sputnik.md/20210914/nunti-cumatrii-test-certificat-vaccinare-autoritatile-44745091.html

Unde trebuie să prezentăm testul sau certificatul de vaccinare: Ce spun autoritățile

Unde trebuie să prezentăm testul sau certificatul de vaccinare: Ce spun autoritățile

Unde trebuie să prezentăm testul sau certificatul de vaccinare: Ce spun autoritățile

2021-09-14T18:20+0300

2021-09-14T18:20+0300

2021-09-14T18:20+0300

coronavirus

vaccinare

restricții

test

pandemie

restaurante

covid-19

horeca

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34196103_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_e88020124c3b0239632312db4a0f1d86.jpg

CHIȘINĂU, 14 sept - Sputnik. În ultima decizie a CNESP din 9 septembrie se menționează că începând din data de 11 septembrie, „accesul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani la evenimentele desfășurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. și în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte și ringurilor de dans se permite cu testul negativ la COVID-19, testul la prezența anticorpilor sau cu certificatul de vaccinare”. Acestă decizie a trezit un val de întrebări, pe motiv că nu este clar în ce localuri anume este necesară prezentarea documentelor. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății Svetlana Nicolăescu a declarat în cadrul studioului Sputnik Moldova că decizia nu se răsfrânge asupra restaurantelor. Specialistul a precizat că dacă o persoană vrea să ia masa într-un restaurant sau cafenea, atunci ea nu are nevoie de teste sau certificat de vaccinare. Măsura nu se aplică nici în cazul nunților, cumătriilor sau a zilelor de naștere, a menționat secretarul de stat.„În prezent, în baza hotărârii care a fost luată în data de 9 septembrie, aceste genuri de localuri sau activități nu se supun acestor cerințe sau acestor condiții. Deși, este examinată asemenea posibilitate și nu este exclus ca în deciziile următoare se vor regăsi și asemenea condiții și pentru acest gen de activitate”, a menționat Svetlana Nicolaescu. În cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune, ministru Sănătății Ala Nemerenco a fost rugată să facă „lumină” în această hotărâre și să explice unde totuși este necesar de prezentat testul sau certificatul de vaccinare. „În ultima ședință a fost atinse doar două direcții de activitate economică și anume tot ce a ținut concerte, festivaluri, tot ce înseamnă aglomerări foarte mari, iar dacă ne referim la spațiile închise, atunci e vorba de cluburi și discoteci. În rest, au fost foarte multe întrebări vis-a-vis de nunți și alte activități, ele au rămas așa cum prevedea fosta hotărâre”, a menționat Ala Nemerenco. Ministrul a menționat că nu vede nicio neclaritate în decizie.„La intrarea în local, așa cum prezintă biletul, așa prezintă acest certificat. (...) Ring de dans și club de noapte nu este restaurant, din câte știu eu”, a precizat ministrul Sănătății. Chiar și așa, Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova „MĂR” susține că decizia are mai multe neclarități. „Hotărârea CNESP nu prevede modalitatea de prezentare a documentației COVID din partea vizitatorilor. De asemenea, nu prevede nici mecanismul de verificare a acestor documente. Chiar mai mult, în hotărâre nu este descris nici mecanismul de control din partea instituțiilor cu funcție de control”, se menționează într-o postare a Asociației „MĂR”.Asociația a precizat că autoritățile emit decizii generale, fără a explica mecanismul de implementare și de control. Astfel, lăsând la latitudinea instituțiilor cu funcție de control, aprecierea subiectivă a respectării sau nerespectării deciziei CNESP.„Codul CAEM (Codul Activităților Economice din Moldova) nu prevede așa tipologie ca și „club de noapte”, cu atât mai mult că, pe teritoriul Republicii Moldova nu avem unități distractive or de alimentație publică înregistrate ca și „ring de dans””, a menționat Asociația.Reprezentanții Asociației „MĂR” susțin că sectorul HoReCa a evoluat în diversitatea serviciilor prestate, iar în prezent, orice tip de unitate de alimentație publică poate presta servicii, atât de deservire, organizare de evenimente distractive, dansuri, conferințe, cât și evenimente concertistice. În acest context, Asociația precizează că nu este deloc clar ce anume se are în vedere sub denumirea de „club de noapte” și „ring de dans”. Mai mult, Asociația a precizat că ambiguitatea prevederilor au ca și consecință controale neîntemeiate din partea organelor de forță în rândul tuturor unităților de alimentație publică.

https://sputnik.md/20210914/cesp-chisinau-masuri-comisia-hotararea-integrala--44731169.html

https://sputnik.md/20210914/date-alarmante-copii-gravide-imbolnavesc-covid-19--44733032.html

https://sputnik.md/20210913/simptome-infectati-delta-vaccinate-asimptomatice-44715141.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

vaccinare, restricții, test, pandemie, restaurante, covid-19, horeca, știri din moldova