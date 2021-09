https://sputnik.md/20210914/presedintele-cehiei-a-ajuns-la-spital-44742666.html

Președintele Cehiei a ajuns la spital

Președintele Republicii Cehe a fost internat în spital, dar nu au fost furnizate informații despre starea sa de sănătate, știut fiind doar că el a fost un fumător și un iubitor de alcool înrăit.

BRUXELLES, 13 sept – Sputnik, Daniela Porovăț. Președintele ceh Milos Zeman a fost internat astăzi la Spitalul Universitar Militar Central din Praga la scurt timp după ora 11:00 (9:00 GMT), arată RT.Unul din purtătorii de cuvânt al spitalului a confirmat spitalizarea președintelui, dar nu a furnizat informații suplimentare. Este cunoscut că are diverse afecțiuni de sănătate, inclusiv diabet, și a fost de asemenea un fumător și un băutor înrăit.Purtătorul de cuvânt al președintelui nu a răspuns la apelurile de informare din partea presei. Cu toate acestea, consilierul prezidențial Martin Nejedlý a declarat presei cehe că a fost un control obișnuit, adăugând că Zeman are probleme de sănătate care trebuie evaluate.Zeman a fost într-un spital militar de mai multe ori în ultimii ani. El a fost vaccinat împotriva Covid-19 cu prima doză de Pfizer-BioNTech în ianuarie și a primit a doua doză la jumătatea lunii februarie. De asemenea, a primit un examen medical preventiv cuprinzător după inoculare.Anul trecut președintele a fost operat după ce a căzut și și-a rupt brațul. Alte probleme de sănătate l-au trimis în spital timp de patru zile în 2019. De la jumătatea lunii aprilie, Zeman a fost obligat să stea într-un scaun cu rotile. Are probleme pe termen lung cu mobilitatea și este tratat pentru neuropatie. De asemenea, a fost diagnosticat cu diabet.Zeman, un fumător și băutor înrăit, și-a redus viciile doar după ce a fost diagnosticat cu diabet. În 2013, într-o vizită la o fabrică de țigări, el a spus chiar că este mai sigur pentru oameni să înceapă să fumeze mai târziu în viață.Fostul președinte Václav Klaus, care a îndeplinit această funcție între 2003-2013, se află și el în prezent în același spital militar, fiind internat în acest weekend.

