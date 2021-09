https://sputnik.md/20210915/au-fact-presiuni-asupra-mea-si-a-procurorului-interviu-cu-spionul-rus-din-lituania-44754458.html

“Au făct presiuni asupra mea și a procurorului”: interviu cu “spionul” rus din Lituania

Reporterul Sputnik a realizat un interviu în exclusivitate cu cunoscutul lider al opoziției Algirdas Paleckis - condamnat la șase ani de închisoare pentru “înființarea unei rețele de spionat în favoarea Rusiei”.

Alexei StefanovLa sfârșitul lui iulie, Judecătoria districtului Šiauliai din Lituania l-a găsit vinovat pe diplomatul și deputatul Seimului, politicianul de opoziție Algirdas Paleckis, de spionaj în folosul Rusiei, condamnându-l la șase ani privațiune de libertate. Apărarea lui Paleckis au depus o contestație și acum condamnarea va intra în vigoare doar după decizia Curții de Apel. Instanța fie îl va achita, fie va menține verdictul.Cu atât mai mult că Paleckis a petrecut deja un an și jumătate după gratii - în timpul investigării cazului i-a fost refuzată aplicarea unei alte măsuri preventive, sub pretextul că politicianul ar putea fugi.Doar datorită contestației, care urmează să fie examinat la toamnă, Algirdas Paleckis a rămas deocamdată la libertatea și a reușit să se întâlnească cu reporterul Sputnik, pentru a povesti cum e să te afli un an și jumătate în regim de detenție solitară, de ce dosarul său este cusut cu ață albă, iar prietenii consideră că, în cazul în care va fi condamnat, acest lucru va fi “ultimul cui în sicriul actualului regim”.Își imagina prezenta prietenilor în celulă și discuta cu eiNe-am întâlnit cu Algirdas Paleckis la Vilnius. A recunoscut că a tăcut o perioadă îndelungată pentru că procuratura i-a controlat orice pas, însă „acum a venit momentul să vorbească despre toate”.Paleckis a fost arestat la sfârșitul lui octombrie 2018, iar în primele luni acest lucru îl știau doar cele mai apropiate persoane. Politicianul voia să facă public acest fapt, “însă toți erau speriați, inclusiv avocații, unul susține că nu trebuie întreprins nimic, altul – că autoritățile înșele vor comite o greșeală”.“Parțial, acest avocat a avut dreptate într-o anumită măsură, peste câteva zile serviciile de informații într-adevăr au comis o eroare gravă – au organizat o conferință de presă la care a fost prezent directorul Departamentului Securității de Stat, comisarul general al Poliției și procurorul general. Ei m-au condamnat public, în emisie directă – au anunțat că Paleckis a fost închis pentru că a creat o rețea de spionaj. În acest fel, au exercitat presiune asupra mea, asupra procurorului, asupra viitorului proces. E un argument bun în cazul în care va fi nevoie să ne adresăm la CEDO”, a declarat Algirdas Paleckis.În cadrul „dosarului Paleckis” au avut loc percheziții la 15 persoane, însă nu a fost descoperit nimic de natură criminală. Atunci, după cum susține politicianul, i s-a sugerat: “Recunoașteți vina și îți va fi mai ușor”, însă a ignorant aceste “sfaturi”. Și deținutul politic a fost transferat din izolatorul pentru detenție preventivă în închisoarea Lukiškės, unde a fost plasat singur în celulă.“Aproape toate cele 528 de zile le-am petrecut în izolare. Mă consolam cu gândul că alți oameni au trecut prin probleme și mai mari. Trebuie să întoarcem totul în favoarea societății și a mea, să-mi transform detenția într-un ”concediu academic”, să citesc ceea ce nu am reușit să citesc. Sau să recitesc ceea ce mi-am propus să recitesc. Să scriu o carte. Și am scris-o, a fost publicată recent, având titlul “Gândul încătușate”. Am vorbit în ea despre dosarul meu, am publicat jurnale pe care am început să le scris imediat ce am ajuns în închisoare, despre atmosferă din celulă și din penitenciar”, spune Paleckis.El a specificat că nu a fost maltratat fizic, însă viața într-o celulă solitară a fost asemenea unei torturi. Cu atât mai mult cu cât, în primele trei luni, Paleckis a fost privat în totalitate de orice contacte cu persoanele apropiate – orice fel de întâlniri au fost interzise.“Este greu să te obișnuiești. Omul are nevoie să vorbească cu cineva, iar eu nici măcar nu puteam să-i telefonez cuiva. O dată pe săptămână mă vizita un avocat, dar nu era o comunicare propriu zisă, ci o discuție în exclusivitate despre dosarul penal, spune politicianul. – Uneori îmi imaginam că în fața mea se află o anumită persoană cu care discutam. O dată pe săptămână, când eram scos la plimbare într-o celulă fără acoperiș, purtat în imaginația mea, discuții cu prietenii.Și le simțeam sprijinul”.O rețea de spioni dintr-o singură persoanăPaleckis consideră că dosarul a fost orchestrat la comandă. “Eu cred că totul vine de la partidul conservatorilor, care se află la guvernare”, spune el. Sarcina i-a revenit procuraturii, iar acolo au început să caute în anturajul lui Paleckis o persoană vulnerabilă.“Au reușit să găsească o astfel de persoană. Aici n-am fost atent – nu ai cum să pătrunzi în sufletul fiecărui om. A fost vorba de un cunoscut - Deimantas Bertauskas, care, după cum s-a constatat, timp de mai mulți ani a descărcat imagini cu pornografie infantilă. A fost luat cu asta. După alegerile din 2016, când mi-au blocat totul pentru că era cât pe ce să câștig în circumscripția uninominală, el mi-a propus să mergem în Rusia pentru a-i dezvolta mica lui afacere în sfera produselor alimentare”, își amintește Paleckis detaliile din dosar.Politicianul a vizitat des Rusia în calitate de politolog, jurnalist, publicist. A început să scrie o carte despre evenimentele din 13 ianuarie 1991 la Vilnius, când a fost preluat controlul asupra turnului TV, însă au murit 14 persoane. Și în același timp, a decis să nu refuze propunerea lui Bertauskas de face niște bani. În acea perioadă totul s-a amestecat – întâlniri de afaceri, întâlniri cu veteranii grupului “Alfa”, implicat în evenimentele din 13 ianuarie.“Este jurnalism de investigații, când pentru scrierea unei cărți trebuie să aduni o perioadă îndelungată documente, dovezi. Îmi place. Am adunat multe materiale, însă împotriva mea a fost intentat un dosar penal care se baza pe mărturiile acestui Bertauskas. Au apărut niște intermediari misterioși între FSB și mine, persoane necunoscute care mi-ar fi dat indicații. Și cum arată formularea judecătoriei Šiauliai? Am primit sarcina să colectez informații despre 13 ianuarie în Lituania din partea unui spion rus neidentificat, iar ulterior i-am retransmis această sarcină unui cetățean lituanian neidentificat”, se revoltă politicianul.Sfârșitul dinastiei LandsbergisImediat după eliberare, Algirdas Paleckis a intrat din nou în politică – a devenit liderul mișcării – “Zarea”. Denumirea nu a fost una întâmplătoare. Politicianul spune că, împreună cu tovarășii săi de idei, face totul pentru ca în Lituania să vină “zorii schimbărilor”.El menționează că protestul masiv din 10 august împotriva restricțiilor impuse celor nevaccinați, din fața sediului Seimului din Vilnius, a arătat că vântul schimbărilor a ajuns și în Lituania. Potrivit datelor oficiale, la manifestație au participat aproximativ cinci mii de persoane, iar conform celor neoficiale – până la 20 de mii.“Ceea ce spuneam în filialele noastre acum zece ani, acum răsună prin microfoanele manifestațiilor – e timpul să punem capăt nedreptăților sociale, să nu mai inventăm măsuri restrictive stupide – se dorește izolarea celor nevaccinați într-un ghettou. Au vrut ca persoanele nevaccinate să nu aibă acces în transportul public și policlinici. Nici nu ne imaginăm cum cineva ar bloca accesul unui bătrân în transportul public sau al unei bătrâne în policlinică...”Însă Lituania s-a trezit un pic mai devreme, spune politicianul. Totul a început în mai, când în Lituania, țară cu o tradiție catolică, s-a exagerat vădit cu propaganda agendei LGBT. “A fost omniprezentă în ultimii ani, iar la un moment dat oamenilor le-a crăpat răbdarea, în special în provincii, sate, explică Paleckis. – Oamenii s-au revoltat. Noi nu spunem că cineva trebuie persecutat pentru aceste fapte, fiecare matur este liber să-și aleagă orientarea. Însă au venit cu această agendă chiar în grădinițe și școli, cu anumite cărți, clipuri video. Iată de ce oamenii s-au indignat”.Apoi, subiectului LGBT și restricțiilor sanitare li s-a adăugat și criza imigranților. Cetățenii Lituaniei au răbufnit, “oamenii au înțeles că și politica externă le influențează viața în mod direct”.“De la începutul lui iunie, am început să primim în fiecare zi câte 100-200 de imigranți din Irak, Afganistan, țările Africii, care traversau frontiera belaruso-lituaniană. Mulți ani, Aleksandr Lukașenko și serviciul lui de apărare a frontierei rețineau acești imigranți, însă când guvernul Lituaniei a început să se ocupe de lovitura de stat de la Minsk, în 2020, făcând-o deschis, a impus sancțiuni, iar după aterizarea forțată a avionului și reținerea lui Roman Protasevici, au introdus și mai multe sancțiuni. Pentru Aleksandr Lukașenko acest gest a fost o linie roșie, pe care au trecut-o autoritățile dinastiei Landsbergis. Prin urmare, el a încetat să mai controleze fluxurile de imigranți ilegali”, consideră Algirdas Paleckis.Dacă voi fi condamnat, vor izbucni protesteAtât timp cât au loc ședințele Curții de Apă, Algirdas Paleckis se poate afla la libertate. Procesul va începe toamna și ar putea dura câteva luni. Evident, nu vrea să revină la închisoare.“Cred că trebuie să facem totul pentru a obține victoria, iar pentru asta trebuie să aducem la cunoștința publicului larg metodele procuraturii și judecătoriei districtului Šiauliai, care a redat nu doar cuvânt în cuvânt, dar și literă cu literă tot ce a înaintat procuratura împotriva mea. Sper că judecătorii din Vilnius vor examina altfel acest caz, pentru că nu poți să închizi ochii la niște fapte evidente, spune politicianul. Însă, dacă voi fi condamnat, cred că va fi mai rău pentru acest sistem – în perioada în care m-am aflat după gratii, și după ce am ieșit multe organizații civice și persoane din Lituania și-au exprimat solidaritatea cu mine. Ar putea izbucni acțiuni de protest în masă”.Prietenii politicianului spune cu ironie: “Ne-ar conveni să fii condamnat, în acest fel autoritățile și-ar bate ultimul cui în capacul propriului sicriu”.“Cred că s-a trecut de punctul fără întoarcere. Am văzut acești oameni la manifestații. Nu au nimic de pierdut. Mă bucură că activiștii organizațiilor civile au reușit să depășească disensiunile care erau între ei. Acum avem nevoie de mese rotunde ale opoziției, la care să aibă loc negocieri și coordonarea acțiunilor, nu împărțirea posturilor și premiilor”, este convins Algirdas Paleckis.

