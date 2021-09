https://sputnik.md/20210915/primari-hartuiti-de-activisti-cu-ranza-mare-ce-lege-noua-propune-pas-44742379.html

Primarii, atacați în instanță de oengişti: Ce lege nouă propune PAS

Primarii, atacați în instanță de oengişti: Ce lege nouă propune PAS

Deputați PAS propun ca orice consilier local și ong-ist să poată contesta în instanță deciziile APL. Viorel Furdui spune că o asemenea lege va avea consecințe dezastruoase.

CHIȘINĂU, 15 sept – Sputnik. Un proiect de lege înregistrat recent în Parlament de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este aspru criticat de directorul executiv al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), Viorel Furdui.Dacă va deveni lege, inițiativa parlamentarilor PAS Vasile Grădinaru și Igor Chiriac le va permite consilierilor locali și asociațiilor obștești să atace în instanța de judecată decizii ale Administrației Publice Locale (APL).În opinia lui Viorel Furdui, „dacă cineva dorea să inventeze un instrument de a bloca activitatea APL și de a discredita prin aceasta actuala guvernare în fața APL - nu găsea unul mai bun”.Deputații PAS nu s-au consultat cu cei vizați direct de inițiativa legislativăDirectorul executiv al CALM a precizat, solicitat de corespondentul Sputnik, că deputații PAS nu s-au consultat în privința inițiativei lor legislative cu APL și cu CALM, deși există din anii trecuți o înțelegere în acest sens cu Legislativul.„N-am fost contactați. Este o problemă de sistem: mai multe inițiative la nivelul Parlamentului, în mod special, apar fără a fi consultate cu autoritățile locale, care sunt vizate deseori direct. Și credem că este nevoie de a soluționa problema printr-o modificare la legislație, pentru ca o asemenea consultare să fie obligatorie”, a declarat Viorel Furdui pentru Sputnik.Primarii vor sta în săli de judecată, în loc să rezolve problemele oamenilorCe se va întâmpla în situația în care orice consilier local sau orice ong-ist va avea dreptul să conteste în instanță decizii ale consiliilor locale sau ale primarilor? Va fi dată peste cap toată activitatea de bază a aleșilor locali – cea de a rezolva problemele curente ale oamenilor din comunitate, pentru că persoane nemulțumite, „cu rânza mare” se pot găsi mereu și oriunde, în opinia directorului executiv al CALM.„Doar imaginati-vă implementarea acestei inițiative în condițiile Republicii Moldova, unde rânza, răutatea și atacul la persoană, acoperite de regulă prin politică, sunt foarte mari și bine cunoscute. Este evident că întregul sistem administrativ/decizional la nivel local va fi distorsionat, dezechilibrat și disfuncțional. Acest instrument poate deveni o armă de răfuială împotriva primarilor incomozi și majorităților din consilii”, a comentat Viorel Furdui.Ne putem pomeni că este „blocată total activitatea majorității APL din Republica Moldova, iar în consecință va fi practic imposibil de a realiza proiecte, investiții și alte activități în interesul colectivităților locale”, a adăugat directorul executiv al CALM.Controlul asupra APL este excesiv în Republica MoldovaDirectorul executiv al CALM a subliniat că, prin ultima sa recomandare din 2019, dar și prin foaia de parcurs semnată în aprilie 2021 de către Guvernul Republicii Moldova, Consiliul Europei a atras atenția la „controlul excesiv asupra APL din Republica Moldova”, care blochează activitatea normală a APL, recomandând măsuri concrete privind diminuarea lui.„Și așa autoritățile publice locale din Republica Moldova sunt supuse unui control excesiv. Asta n-o spunem noi, asta o spun rapoartele Consiliului Europei pe domeniul democrației locale. Practic în toate rapoartele, în ultimii 15-20 de ani ale Consiliului Europei se spune că în Republica Moldova controlul administrativ, politic, financiar este excesiv de mare. Respectiv, autoritățile locale pur și simplu se sufocă sub presiunea unui astfel de control și nu se pot concentra pe soluționarea problemelor cetățenilor, pentru că sunt nevoite să dedice o grămadă de timp pentru tot ce înseamnă umblături pe la instanțe, să dea explicații, să meargă în instanțele de judecată. Și asta în condițiile în care multe autorități publice locale nici nu dispun de specialiști în drept, juriști, direcții juridice ș.a.m.d.”, a declarat Viorel Furdui, solicitat de corespondentul Sputnik.Ținta legislatorilor este Primăria ChișinăuDirectorul executiv al CALM a precizat că toate actele APL sunt publicate, în mod obligatoriu. În paralel, o sumedenie de organe de control se perindă prin primării: Curtea de Conturi, Inspecția financiară, Inspecția ecologică, Inspecția în construcții, diverse agenții. Totodată, absolut toate actele adoptate de consiliu sau de primar sunt verificate sub aspectul legalității de către Cancelaria de Stat, care este în drept să le conteste. De asemenea, se pot autosesiza Procuratura, Ministerul de Interne (MAI), CNA.„Și încă un aspect important al acestei inițiative: noi avem impresia că ea cumva a apărut în fața unui caz specific, care vizează Primăria municipiului Chișinău. Dar în așa situații, nu poți acționa și extinde soluția pentru toată Republica Moldova. Legile nu se fac pentru un caz excepțional”, a mai spus Viorel Furdui în discuția cu corespondentul Sputnik.Cum și-au argumentat deputații PAS inițiativa legislativăAtunci când și-au înregistrat inițiativa legislativă, pe 7 septembrie, deputații PAS Vasile Grădinaru și Igor Chiriac au spus că proiectul de lege „va crea premise legale pentru ca consilierii locali și asociațiile obștești să poată contesta în instanță deciziile ilegale ale Administrației Publice Locale (APL)”.„În calitate de consilier local, la moment poți lupta doar politic ca o inițiativă ilegală să nu ajungă un act ilegal. Dar din momentul votării, consilierul nu mai poate face nimic. Noi credem că aleșii locali și asociațiile obștești trebuie să aibă posibilitatea să conteste actele normative ale APL-urilor în instanță”, a declarat la un briefing Vasile Grădinaru.La rândul său, Igor Chiriac a argumentat că, „societatea civilă va deveni participant activ la procesul de luare a deciziilor publice, iar cele ilegale vor putea fi contestate”.„Lovitură dură asupra bugetelor locale” – CALM atenționează Guvernul și ParlamentulPrintr-un mesaj public adresat deputaților și membrilor Guvernului, directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, și-a exprimat speranța că promisiunile din campania electorală referitoare la asigurarea unei autonomii locale reale nu vor rămâne simple „declarații sterile”.Potrivit lui Viorel Furdui, „realitatea și faptele concrete încep să genereze mari semne de îngrijorare” în privința formării bugetelor locale pentru anul 2022 și lucrurile pot fi corectate „până nu este prea târziu”.„Prima acțiune care a apărut și bulversează în prezent toate APL și riscă să arunce în aer situația” este „circulara Ministerului Finanțelor privind formarea bugetelor pentru anul 2022, prin care majoritatea covârșitoare a APL s-au pomenit cu reduceri importante la capitolul „transferuri cu destinație generală”, a atenționat directorul executiv al CALM.„Aceste reduceri reprezintă o lovitură foarte dură asupra bugetelor locale, iar pentru unele APL sunt chiar vitale, care pot bloca activitatea normală a multor APL”, a afirmat Viorel Furdui.El a apreciat că „argumentele formaliste ale Ministerului Finanțelor în acest sens nu au nicio valoare”, pentru că anume acest minister și guvernările anterioare au creat problemele respective, „prin practicile de a pune pe umerii APL” mai multe costuri sau competențe, dar fără acoperire financiară corespunzătoare. Ca exemple, Viorel Furdui a menționat Legea salarizării și modul de finanțare a instituțiilor sociale.

