Interviu exclusiv cu Igor Iniushkin despre amestecul occidentului în alegerile din Rusia

2021-09-16T20:00+0300

analize și opinii

BUCUREȘTI, 16 sept – Sputnik, Georgiana Arsene. Campania electorală pentru alegerea deputaților Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse a celei de-a VIII-a legislaturi se apropie de final.Însărcinatul cu afaceri al Federației Ruse în România, Igor Nikolaevici Iniushkin, a vorbit, în cadrul unui interviu acordat Agenției de Presă Sputnik, despre aceste alegeri, despre standardele duble cu care Occidentul tratează Rusia și alte state, dar și despre măsurile luate pentru evitarea fraudelor.În data de 19 septembrie 2021 sunt programate alegeri pentru Duma de Stat. Cum se desfășoară alegerile în Rusia?Campania electorală pentru alegerile deputaților Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse a celei de-a VIII-a legislaturi, care vor avea loc în perioada 17-19 septembrie, se apropie de linia de final. Comisia Electorală Centrală din Rusia face tot ce este necesar pentru ca alegerile să se desfășoare în deplină conformitate cu standardele democratice, legislația electorală și Constituția Federației Ruse.Pentru a asigura transparența maximă a votului au fost luate măsuri fără precedent. O importanță deosebită o reprezintă utilizarea tehnologiilor digitale. De exemplu, codificarea QR permite introducerea datelor din protocoalele comisiilor de secții prin cod în sistemul automatizat de stat „GAS Vybory”, fără posibilitatea de a adăuga sau corecta ceva. În secțiile de votare este introdus un sistem de supraveghere video aproape totală etc. Toate acestea luate împreună au dus la situația în care sistemul nostru a devenit unul dintre cele mai transparente din lume.Desigur, se acordă o atenție cuvenită asigurării securității sanitare în contextul pandemiei de coronavirus.Ce prevede legislația în domeniu?Conform legislației actuale, Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului din Rusia, se alege pentru un mandat de cinci ani în cadrul unui sistem mixt. Jumătate din deputați – 225 - sunt aleși pe liste de partid cu un prag electoral de 5%, cealaltă jumătate - pe 225 circumscripții cu mandat unic, într-un singur tur.Pot participa și observatorii la aceste alegeri sau nu?Rusia invită în mod periodic observatori internaționali la alegerile sale naționale. Anul acesta, aproximativ 250 de observatori din 55 de țări, inclusiv din 10 organizații internaționale, sunt așteptați acolo. Singura structură care a refuzat în mod arogant invitația este Biroul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului (ODIHR). Ținând cont de situația epidemiologică, acestora li s-a oferit posibilitatea să trimită un grup de 60 de observatori. Acesta este cel mai mare grup de invitați din exterior. Ei au declarat că au nevoie de 500.În această privință, este necesar să fie clarificat faptul că OSCE nu are o astfel de regulă conform căreia ODIHR poate dicta condițiile sale de monitorizare a alegerilor. Conform regulilor, toate statele au o singură obligație - de a invita observatori internaționali la alegeri. Nici măcar nu se stipulează că ei ar trebui să aparțină OSCE ca atare. Țara noastră face acest lucru în mod periodic, îndeplinindu‑și pe deplin obligațiile.În plus, în ciuda importanței observatorilor internaționali, vor fi și peste 400 de mii de observatori din partea partidelor politice, a staff-urilor electorale ale candidaților și din partea societății civile.Pregătirea acestor alegeri a scos în evidență standardele duble cu care Occidentul tratează Rusia și alte state. De ce observatorii vin în Rusia, dar în Norvegia nu s-au dus?Poziția OSCE/ODIHR cu privire la organizarea monitorizării proceselor electorale în statele „la est” și „la vest” de Viena continuă să provoace confuzie și întrebări. De mult dorim să aflăm unde sunt standardele pe care întotdeauna „nu le îndeplinim” din punctul de vedere al ODIHR, la care aceasta se referă întotdeauna și care, în principiu, nu există.Decizia conducerii Biroului de a nu monitoriza alegerile parlamentare din 13 septembrie 2021 în Norvegia reprezintă încă o dovadă a politicii de standarde duble și un exemplu al situației în care dreptul internațional este înlocuit cu ”reguli”. Chiar acest Birou a inventat ”regula”, chiar în acel mod în care funcționează Occidentul.Remedierea deficiențelor metodologiei electorale utilizate de Birou este posibilă numai prin elaborarea unor norme și standarde uniforme de monitorizare a alegerilor, convenite de toate statele participante la OSCE.Ce măsuri a luat Rusia pentru evitarea fraudelor?Sistemul electoral din Rusia s-a schimbat foarte mult în ultimii ani spre corectitudinea și transparența votului. Acum se introduce un sistem care va efectua difuzarea video a votului de la majoritatea covârșitoare (mai mult de 96%) a secțiilor de votare. Camere video nu vor exista numai în zonele cu condiții speciale, de exemplu, în spitale și centre de detenție preventivă.Comisia Electorală Centrală a pregătit o surpriză pentru eventualii provocatori care ar putea încerca să „testeze puterea” sistemului de vot electronic la distanță sau a „Votantului mobil”. Algoritmul dezvoltat va permite verificarea rapidă, dacă un cetățean care a venit la secția de votare a primit un buletin de vot în alt loc. Comisia noastră Electorală Centrală informează în detaliu despre aceasta și despre toate celelalte inovații care sunt introduse în prezent.Cum se va desfășura votul electronic?Aceasta este una dintre inovațiile actuale în comparație cu alegerile anterioare din 2016. În prezent, votul electronic la distanță este organizat în șapte entități constitutive ale Federației Ruse: Moscova și Sevastopol, regiunile Nijni Novgorod, Iaroslavl, Kursk, Murmansk și Rostov. Locuitorii regiunilor listate pot folosi această opțiune prin Portalul Unificat al serviciilor publice. În viitor, este planificată extinderea acestei practici în alte regiuni.Cum comentați amestecul occidental în procesul electoral din Rusia?Cu cât ne apropiem de alegeri, cu atât este mai puternică presiunea și cu atât sunt mai multe încercări de a influența rezultatul lor din exterior. Centrele străine, în primul rând cele americane, ale țărilor UE, NATO și din Ucraina, chiar înainte de anunțul oficial al alegerilor parlamentare din Rusia, au început să lucreze activ, la scară largă și sistematic pentru a le discredita. Am văzut recent cum se poate face acest lucru de către forțe externe, văzând exemplul Belarusului.Apropo, zilele trecute ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, a fost convocat la Ministerul de Externe al Federației Ruse, unde i s-a declarat că amestecul în treburile interne ale țării noastre este inadmisibil. Necesitatea unui astfel de demers s-a datorat faptului că de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, cu utilizarea platformelor de internet deținute și moderate de monopolurile americane de internet, se efectuează acte de interferență directă în procesele electorale din Rusia.În acest sens, am dori să subliniem că doar alegătorii înșiși, și nu cineva din exterior, au dreptul de a determina viitoarea componență a Parlamentului. Oamenii noștri vor decide pe cine să aleagă, pe cine să voteze. Acesta este dreptul lor.Cum vor fi organizate aceste alegeri în România?Ca întotdeauna, au fost create condiții pentru ca cetățenii noștri să voteze în străinătate. În conformitate cu practica stabilită, a fost înființată Comisia Ministerului de Externe din Rusia pentru alegerile în rândul cetățenilor ruși aflați în străinătate, care exercită funcții de coordonare și consultanță în legătură cu comisiile electorale ale secțiilor formate în străinătate.De data aceasta, au fost organizate 348 de secții de votare pentru cetățenii ruși din străinătate, inclusiv două în România: nr. 8261 la adresa: București, sectorul 1, str. Gheorghe Brătianu, 54 (clădirea școlii pe lângă Ambasadă) și nr. 8262 la adresa: Constanța, str. Mihai Viteazu, 5 (clădirea Consulatului General).Îi invităm pe toți cetățenii Federației Ruse cu vârsta peste 18 ani, cu reședința permanentă și cu ședere temporară pe teritoriul României, să vină pe 19 septembrie între orele 8:00 și 20:00 la adresele menționate mai sus și să participe la alegerile deputaților a Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse a noii convocări. Pentru a primi un buletin de vot, trebuie să prezentați un document de identitate valabil care să ateste identitatea și cetățenia Federației Ruse.

