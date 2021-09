https://sputnik.md/20210916/prunci-de-pana-la-trei-ani-dupa-gratii---pacatele-cui-le-ispasesc--44775274.html

Prunci de până la trei ani, după gratii - păcatele cui le ispășesc

Prunci de până la trei ani, după gratii - păcatele cui le ispășesc

Stau în pușcărie alături de mamele lor condamnate la închisoare - aceasta este soarta copiilor care au fost născuți în penitenciar și care, după naștere, rămân acolo până la vârsta de trei ani.

2021-09-16T08:01+0300

2021-09-16T08:01+0300

2021-09-16T08:01+0300

societate

copil

minor

mama

penitenciar

gratii

rusca

după gratii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44608680_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_cbc5083dfc96d68e8b3c49c38891ac5d.jpg

Cum sunt afectați acești copii din punct de vedere psihologic, aflați din acest reportaj Sputnik Moldova.Condamnată la 10 ani de detenție, creste al doilea copil după gratiiUna dintre deținutele aflate în Penitenciarul numărul 7 pentru femei din Rusca a acceptat să ne povestească cum este viața după gratii cu un copil în brațe. Pentru a proteja identitatea deținutei, nu vom divulga numele ei.Are 29 de ani şi a fost condamnată la 10 ani de pușcărie în anul 2018, pentru tentativă de omor. Este căsătorită și are patru copii. Cel mai mic copil are un doar an.Nașterea a avut loc la spitalul Penitenciarului numărul 16 din Pruncul, iar ulterior ea, împreună cu bebelușul, a revenit în închisoarea destinată femeilor. Fără susținerea familiei, spune femeia, i-ar fi fost greu să depășească acest moment.Potrivit legii, condamnatele pot să se afle în pușcărie împreună cu copiii lor până când aceștia ating vârsta de 3 ani. Astfel, fetița, născută în 2018, a fost preluată de către soțul condamnate, anul acesta, în iunie.„Ne jucăm cu umbra mâinilor pe perete”Acum, în penitenciarul din Rusca se află patru femei care îngrijesc de proprii copii. Interlocutoarea noastră locuiește de una singură în celulă, la fel ca și celelalte femei.Interiorul blocului în care se află respectivele celule nu se deosebește cu nimic de o casă obișnuită. Camerele sunt amenajate cu dulapuri, televizor, covor pe podea. Au o bucătărie comună, grup sanitar, dar și o cameră de joacă pentru copii. Singurul lucru care le amintește că sunt la pușcărie sunt ușile din fier și curtea înconjurată cu sârmă.Cum sunt afectații copii care cresc în pușcărie„Eu cred că copii care cresc aici își amintesc aceste locuri. Desigur, eu regret că am ajuns aici. Din păcate, noi mai întâi facem, iar apoi gândim”, spune cu tristețe deținuta.Potrivit psihologului Penitenciarului Rusca, Olga Rusu, copii din penitenciar beneficiază de toate activitățile specifice curriculumului elaborat de către Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru copii cu vârsta de la zero până la trei ani.Cu toate acestea, spune psihologul, un copil care se dezvoltă în pușcărie ar putea rămâne cu sechele pentru toată viața.„Ei sunt la etapa când memorează foarte repede. Ei, cu alte cuvinte, copie ceea ce facem noi. Dacă el vede că ai strigat, atunci el, la fel, o să strige în acel moment. Personal cred că, chiar dacă a fost ce a fost, iar copilului îi este mai bine lângă mamă, dacă ar avea cu cine lăsa copii acasă, ar fi bine să o facă. Să crească în familie. Aceste locuri (de detenție - n.n.) influențează, dar depinde de mame și de restul familiei ca să-i integreze ulterior în societate”, declară psihologul.Bugetul 2021 pentru îngrijirea acestor copiiPotrivit ANP, sursele financiare din care sunt achiziționate alimente sunt alocate pe perioada întregului an. Livrarea produselor se face periodic, pentru a exclude alterarea acestora.În același răspuns se menționează şi faptul că, „în caz de necesitate, precum și în cazul în care ANP, în calitatea sa de autoritate contractantă nu achiziționează unele bunuri, (produse alimentare) se alocă bani instituțiilor penitenciare pentru a achiziționa separat aceste bunuri.”Potrivit legislației în vigoare, condamnatele au dreptul să fie însoțite după gratii de copii care nu au împlinit vârsta de trei ani.Ulterior, copiii revin în familie, dar dacă acest lucru nu este posibil, copii ajung în centrele speciale de plasament.

rusca

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Crina Balea

Crina Balea

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Crina Balea

copil, minor, mama, penitenciar, gratii, rusca, după gratii