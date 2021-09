https://sputnik.md/20210917/adunarea-generala-onu-vaccin-44809185.html

Participanții la Adunarea Generală a ONU trebuie să arate că sunt vaccinați

2021-09-17

BRUXELLES, 17 sept – Sputnik. În perioada 21 la 27 septembrie are loc, la New York, Adunarea Generală a ONU, iar regulile orașului prevăd ca toți participanții trebuie să arate că sunt vaccinați anti-COVID.Într-o scrisoare din 9 septembrie, primăria democrată a New Yorkului l-a informat pe preşedintele Adunării Generale, Abdulla Shahid, că toţi delegaţii care vor să intre în incinta Naţiunilor Unite vor trebui să prezinte dovada vaccinării.Comisarul pentru sănătate al oraşului, Dave Chokshi, a subliniat că amfiteatrul Adunării Generale este "un centru de convenţii" supus aceloraşi reguli ca majoritatea spaţiilor de activităţi interioare din New York.Peste o sută de şefi de stat şi de guvern, cum ar f Joe Biden, Jair Bolsonaro, Recep Tayyip Erdogan sau Boris Johnson ar putea participa personal la Adunarea Generale a ONU, dar regulile se aplică pentru toți.Delegații care însoţesc liderii la Adunarea Generală sunt limitați la şapte, și doar patru dintre aceștia vor avea acces la amfiteatrul Adunării Generale, în timp ce nici un jurnalist nu a fost acreditat.Anul trecut, sesiunea anuală a Adunării s-a desfăşurat online, fără ca vreun lider să vină la New York. Cei care nu vor veni anul acesta îşi vor ţine discursul printr-un mesaj video înregistrat dinainte.Mesajul primăriei din New York a mai reamintit că masca este obligatorie în transportul public din statul New York şi că oraşul încurajează "cu fermitate" purtarea acesteia în toate spaţiile interioare.Potrivit scrisorii, delegaţilor li se va cere, de asemenea, "să prezinte dovada vaccinării înainte de a putea mânca, bea sau face exerciţii fizice în incinta ONU şi pentru a participa la toate activităţile de divertisment şi recreere din New York".

