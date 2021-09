https://sputnik.md/20210917/ca-sa-nu-declanseze-un-razboi-presedintelui-sua-i-au-luat-butonul-nuclear--44830394.html

Ca să nu declanșeze un război, președintelui SUA i-au luat butonul nuclear

În ianuarie 2021, președintele american ales legal nu controla armele nucleare americane. Această veste senzațională ne-a fost adusă de un investigator renumit - Bob Woodward.

În cartea sa publicată recent, "Peril" (Pericolul), patriarhul jurnalismului, în vârstă de 78 de ani, l-a citat pe președintele Statului Major al Statelor Unite, Mark Milli. El i-a spus că, după evenimentele din 6 ianuarie, îi era atât de teamă că Trump va face vreo mizerie înainte de a pleca, încât a schimbat algoritmul de luare a deciziei de aplicare a loviturii nucleare.Firește, subiectul unul exploziv, iată ce de Millie a descris situația într-un limbaj esopic, foarte evaziv. Totuși, ceea ce a făcut nu este greu de înțeles. Prin lege, președintele SUA emite un ordin de lansare a rachetelor nucleare după consultarea liderilor militari, în primul rând, a președintelui șefilor de stat major.Mai mult. Fără să-i spună nimic lui Trump, generalul Milli l-a sunat pe omologul său chinez, șeful Statului Major mixt al Comisiei militare centrale, Li Zuocheng, și i-a spus să nu-și facă griji dacă se întâmplă ceva. Literalmente: „Am să te sun, generale Lee, dacă vom decide să atacăm. Nu va fi o surpriză”.Acum, republicanii și democrații polemizează furtunos dacă acest sunet a fost sau nu un act de înaltă trădare de stat. A fost. Cu toate acestea, în sistemul guvernării SUA la cel mai înalt nivel, totul s-a încurcat atât de mult încât democrații strigă în cor: „voi nu înțelegi, asta este altceva!” și mulți chiar îi cred.S-a îmbunătățit situația odată cu venirea lui Biden? În nici un caz. Comandantul suprem al SUA tocmai a fost invitat la Congres pentru a-i pune întrebări despre Afganistan. Cu toate acestea, Biden avea și alte lucruri de făcut. În locul lui a venit să dea explicații în fața congresmenilor secretarul de stat, Blinken, care nu are absolut niciun control asupra situației.Ar fi de înțeles dacă toate acestea s-a întâmpla într-o țară bananieră, care are o armată formată din câteva sute de derbedei. Ei bine, într-adevăr, ar fi amuzant dacă șeful statului major general al unei țări îl sună pe prietenul său din statul major al țării inamice și îi spune: „Ei bine, tu nu-ți face griji. În caz cacă atacăm - te sun".Dar Statele Unite sunt campionul mondial absolut în stocurile de arme convenționale, nucleare, biologice și chimice. Un domn în vârstă cu aspect bizar, care este din când în când deconectat de la eter, comandă o armată considerată a fi cea mai puternică din lume.Mai mult, în prezent mașina militară americană parcurge un interesant proces de transformare. Unii analiști consideră că fuga din Afganistan și retragerea bruscă a sprijinului militar al SUA pentru Arabia Saudită nu sunt întâmplătoare. Acesta este sfârșitul „războiului împotriva terorismului internațional”, care este fără sens și enervant, care a degenerat într-un fel de luptă a băieților din poporația Nanai și o încercare de a pune în aplicare un program mult mai larg de agresiune internațională.Potrivit Rand Corporation, în 2014, Pentagonul a început să discute un plan misterios numit The Third Offset.El a sugerat că principalul adversar militar al Statelor Unite ar fi China și Rusia, care reprezintă puteri aproximativ egale. Victoria asupra lor ar trebui să o asigure hegemonia Americii într-o lume nouă, multipolară. Toate lucrurile mărunte, precum Afganistanul sau Irakul, trebuiau uitate, iar eforturile trebuie concentrate împotriva superputerilor. Pentru aceasta, armata trebuie să devină super-tehnologică. Roboți, inteligență artificială, tehnologii spațiale, trupe cibernetice - toate luate împreună.De ce "A treia restaurare"?Asta înseamnă că prima data armata SUA a experimentat o transformare tehnologică după înfrângerea rușinoasă în războiul coreean. Al doilea salt tehnologic a venit după înfrângerea din Vietnam. Iar al treilea restaurare a fost planificată din timp după înfrângerea inevitabila în războiul împotriva terorismului.Ideea nu a găsit imediat sprijin. Cu toate acestea, în 2018, deja în mandatul lui Trump, a fost adoptată o strategie națională de apărare. China și Rusia au fost desemnate drept principalii oponenți ai Statelor Unite, iar Oceanele Indian și Pacific au fost principalul teatru al viitoarelor ostilități.Este interesant că în această grămadă de planuri un rol important îi revine inteligenții artificiale. Proprietarul Google, Eric Schmidt; proprietarul Palantir-ului, Peter Thiel, și alți oligarhi digitali își vând lucrările cu succes la Pentagon deja de mult timp.Altă chestie este cum funcționează acestea. Aceeași inteligență artificială a făcut greșeli de mai multe ori și greșeli, pur și simplu, monumentale. În 2003, de exemplu, la începutul războiului irakian, rachetele americane Patriot, lansate fără intervenția umană, au doborât din greșeală mai întâi avioanele de vânătoare britanici și apoi americane. Piloții au murit.Recent, sistemul de avertizare timpurie a lansat o alarmă falsă la baza americană Ramstein din Germania. În acea perioadă, în Marea Baltică se desfășurau exerciții ale marinei rusești. Computerul de la baza americană a confundat lansarea rachetelor de antrenament cu lansarea unor rachete reale.Publicațiile americane de apărare, aceeași corporație Rand, au publicat deja zeci de scripturi, care descriu modul în care un computer poate face o greșeală atunci când identifică o amenințare și ia o decizie. De exemplu, el poate fi derutat chiar de un fenomen atmosferic neobișnuit.Computerul poate confunda acest fenomen meteorologic cu rachetele inamice și va lansa rachetele către el. Inamicul va răspunde cu lansarea unei rachete adevărate. Și bine ați venit în apocalipsă.Cu toate acestea, ideea devine din ce în ce mai populară. Se pare, involuntar, că partenerii americani au nevoie de inteligență artificială doar ca o pierdea de fum. Cine a dat ordinul de lansare a rachetelor? Păi, iată-l, un computer.Computerul, pur și simplu, s-a înșelat. Ei bine, cum înnebunesc computerele în filmele americane - de la "Odiseea spațială" la "Interstellar". Și nimeni nu are nicio responsabilitate. Nu puteți judeca un computer la Nürnberg.Vedeți ce debandadă domnește în elita americană. Președinte se orientează prost în spațiu. Vicepreședintele dispare mereu undeva chiar în momentul în care este cel mai necesar. Un secretar de stat sincer și neputincios.Militarii? Ei bine, generalul Mark Millie este foarte interesat de ideea de a introduce diversitate și multiculturalism în armata americană. El protejează și promovează persoanele transgender și persoanele cu orientare sexuală nedeterminată. Este suficient să urmăriți un spot de publicitate video despre armata americană pentru a înțelege cu e cu Millie. Da, și el îi mai sună pe chinezi și îi avertizează despre lansarea rachetelor.O elită demonstrativ slabă. Militari ciudați.Câtă agitație au făcut partenerii americani în anii 1990, când fostele republici se despărțeau de URSS. Câte pronosticuri s-au făcut cu privire la proliferarea, furtul și contrabanda cu arme nucleare. Și niciunul dintre ei nu s-a împlinit. Civilizația sovietică a trecut testul final cu brio: și-a păstrat armele nucleare și a asigurat o securitate completă pentru toată lumea.Dacă elita americană demonstrează o astfel de inteligență, unde este garanția că inteligența lor artificială va funcționa mai bine? Poate că este timpul ca comunitatea internațională să acorde atenție coșmarului care se întâmplă cu butonul nuclear din Statele Unite. Poate e cazul ca arsenalul lor nuclear să fie luat sub control internațional? Apropo, Rusia ar putea să ajute.

