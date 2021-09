https://sputnik.md/20210917/jurnalistul-iurii-alexeev-pana-la-sfarsitul-anului-ma-vor-judeca--44834966.html

Jurnalistul Iurii Alexeev: până la sfârșitul anului mă vor judeca

Crearea unei platforme de internet în care oricine poate să se pronunțe este percepută în Letonia modernă ca fiind un act de ostilitate față de țară.

CHIȘINĂU, 17 sept - Sputnik, Alexei Stefanov. Noua generație de judecători nu se va juca de-a democrația cu un inculpat politic, va rezolva cazul în stilul „highly like”, a declarat cunoscutul jurnalist leton Iuri Alekseev într-un interviu exclusiv cu Sputnik Letonia.Jurnalistul leton, creatorul platformei de discuții IMHO-club, Iuri Alekseev, trăiește sub o presiune constantă de patru ani deja - au fost inițiate două dosare penale împotriva sa, fiecare cu trei articole penale. În timpul perchezițiilor, toate echipamentele și toate mijloacele de stocare i-au fost confiscate de trei ori, motiv pentru care a trebuit să cumpere totul de fiecare dată: de la computer la telefon.Dar chiar și așa, până mai ieri Alekseev credea că ambele cazuri se vor destrăma și el va fi achitat. Cu toate acestea, evenimentele din ultimele două săptămâni au arătat că de capul jurnalistului s-au apucat rău. Dacă în primul caz instanța poate da o pedeapsă condiționată, atunci în al doilea poate fi condamnat de la 5 până la 15 ani de închisoare.Cum poți să devii din jurnalist deținut politic„Totul a început în 2011, când am lansat proiectul IMHO-club - aceasta este o platformă de discuții pe internet, unde oricine poate să se pronunțe. Apoi, conform rezultatelor din 2011, clubul meu a fost inclus în raportul anual al Poliției de Securitate (acum Serviciul de Securitate al Statului - n.n.) ca fiind rău intenționat și pro-rusesc.De atunci, nu doar „clubul IMHO” a fost inclus în partea publică a fiecărui raport anual al Poliției de Securitate, dar și eu personal, în calitate de organizator.. De șapte ani serviciile speciale caută motive cum să îmi închid site-ul, dar le reușea pentru că noi nu am încălcat niciodată legea”, spune Alekseev.S-a dovedit că, pe parcursul lunii septembrie 2017, Iuri Alekseev a scris sute de comentarii jignitoare de pe adresa lui IP pe diferite site-uri și forumuri care conțineau apelul de a-i ucide pe letoni.Dar un articol nu a fost suficient. În timp ce unii ofițeri întocmeau procesul verbal, alții s-au dus la lampa din tavanul fals, l-au deschis, de parcă știau exact ce și unde să caute, și au scos două pungi cu 34 de cartușe pentru pistolul Makarov."La ce mi-ar folosi aceste cartușe, este clar - nu-mi servesc la nimic, eu nu am pistol. Dar la ce le servește lor? Pentru a înăspri acțiunile restrictive împotriva mea. Ce sunt comentariile pe net? Lucruri mici. Dar aici avem muniție, este o chestiune serioasă. Mai întâi amenințările cu omor, după care iată și cartușele. Mai târziu, a apărut un al treilea articol - pe unul dintre discurile mele externe, și erau cinci, au găsit pornografie infantilă. Anchetatorii au sărit imediat asupra mea, dar s-a dovedit că aceștia erau copiii mei de trei până la cinci ani, cu fundurile goale înotând în râu. Au fost foarte dezamăgiți", râde Iuri Alekseev.Dar un an mai târziu, precizează jurnalistul, serviciile speciale s-au reabilitat: au prezentat fotografii reale, pe care le-ar fi găsit pe hard diskul meu."Multă vreme nu am putut înțelege de ce este nevoie de pornografie infantilă. Apelurile la ucidere și cartușele sunt de înțeles, dar la ce servește pornografia? Dar când a început procesul, a devenit clar că acesta este motivul pentru care procesul a fost închis, astfel încât presa și alte persoane care pot vorbi pe acest caz să nu fie admise în sala de judecată. Și ca eu să nu mă pot apăra public. Eu nu pot divulga detaliile acestui proces - am arest la domiciliu", spune Alekseev.Se pare că totul era clar cu acest caz de la bun început, explică jurnalistul, întocmește dosarul și îl du în instanță. Ancheta a continuat însă un an întreg, apoi șase luni dosarul s-a prăfuit la procuratură, apoi alte opt luni - în instanță. Și apoi ședințele de judecată au continuat timp de doi ani, timp în care au existat trei ședințe, câte 15 minute fiecare, și asta a fost tot.Ședințele instanțelor de judecată au continuat succesiv și, după cum spune avocatul meu, s-a dat ordinul de a da un verdict acuzator până la sfârșitul anului. Cel mai probabil, mă vor condamna. Ce termen îmi vor da - nu știu. Poate că condamnarea va fi condiționată. Dar faptul că totul se îndreaptă către acest lucru este evident ", spune Iuri Alekseev.Ar putea să-l condamne la pușcărieDar dacă în primul caz se vedea clar că este cusut cu ață albă și acuzatorul nu putea conta pe faptul că acuzatul va fi condamnat la pușcărie, atunci cel de-al doilea este altfel - îngrijorează. Exact un an mai târziu, în decembrie 2018, reprezentanți ai serviciilor speciale au pătruns în apartamentul lui Alekseev, l-au pus pe jurnalist cu fața pe podea, l-au încătușat și au început căutările pentru a treia oară (a doua căutare a avut loc la un an de la inițierea primului dosar), timp în care au confiscat din nou totul.Și au deschis un dosar penal în baza a trei articole, principalul dintre acestea fiind activități împotriva Republicii Letonia de către un grup de persoane care acționează în baza unei conspirații.De data aceasta nu s-au jucat de-a statul de drept, după arestare l-au băgat într-o mașină și l-au dus la un centru de detenție temporară, unde a petrecut două zile într-o celulă cu dimensiunile de doi pe trei metri, împreună cu un dependent de droguri care a avut simptome de sevraj.Celulele vecine erau goale, dar el a fost repartizat anume în celulă la Alekseev. A fost presiune psihologică, afirmă cu hotărâre interlocutorul."Acest caz a fost transmis de la Poliția de Securitate la Procuratură în septembrie anul trecut și de atunci nu am mai fost chemat acolo. Dosarul se află deja de un an la Procuratură. Cred că acolo se scarpină la cap și se gândesc ce să facă cu această făcătură, cum să aranjeze totul, astfel încât să nu se facă de râs. Dar nu aș fi surprins dacă voi primi cinci ani de închisoare sau mai mult. Doar a fost condamnat la noi un fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne, colonelul de poliție pensionat Oleg Burak pentru că ar fi dezvăluit unele informații de spionaj la începutul anilor 2000 și pentru că le-a transmis, așa cum a spus avocatul, „nimeni nu știe ce, nimeni nu știe când, nimeni nu știe cine”. Și a primit 15 ani de închisoare pentru asta!"- spune cu uimire Alexeev.Să închid „IMHO-club”? Puneți-vă pofta-n cui!Alekseev susține că un angajat al Serviciului de Securitate de Stat pe nume Redelis a încercat să ajungă la un acord cu el imediat după inițierea primului dosar penal.Și la sfârșitul anului trecut, măsura restrictivă s-a încheiat - pur și simplu, nu a fost prelungită, iar pentru Iuri Alekseev zilele obișnuite au început să curgă fără obligația de a nu părăsi noaptea locuința și fără excursii la secția de poliție. Cu excepția temerilor tot mai mari că procesul nu se va încheia în favoarea jurnalistului.„Acum patru ani, când a fost declanșată această campanie împotriva mea, eram sigură că voi câștiga în toate instanțele, pentru că este ridicol pentru un jurnalist cu 30 de ani de experiență, dintre care 20 de ani am lucrat ca redactor-șef al unei publicații cunoscute, 25 de ani de scris și publicat pe internet, să fie acuzat că a scris apeluri analfabete în care chema să fie omorâți letonii. Care judecător ar crede asta? La fel și cu aceste cartușe, pe care nu numai amprentele mele nu au fost găsite, ci nici chiar materialul meu genetic. Și ce fel de porno? Dar în ultima vreme totul s-a schimbat dramatic în sistemul judiciar - generația judecătorilor s-a schimbat", spune Alekseev.Casta imparțială din punct de vedere politic a judecătorilor cu o bună educație juridică sovietică a fost înlocuită de tineri juriști, pentru care acuzați precum Alekseev sunt „dușmani”, spune el.În urmă cu cincisprezece ani, nimeni nu și-a putut imagina că argumentele din politică vor fi în stilul "highley like", dar acum - priviți. Apoi Vladimir Linderman a fost judecat (un jurnalist și un politician - n.n.), lui i-au strecurat în apartament chiar și dinamită, dar instanța a închis cazul pentru absența acțiunii criminale", își amintește jurnalistul.Acum, jurnalistul este sigur, această atitudine nu mai este de așteptat. Acești oameni, pur și simplu, nu îl vor înțelege pe Alekseev, iar crearea unei platforme de internet în care oricine poate vorbi va fi considerată fără echivoc drept un gest ostil față de Letonia, „din moment ce materialele critică actualul guvern, ceea ce înseamnă că acest lucru ar trebui pedepsit”."Pentru generația P, acest lucru este de neînțeles - dacă cineva critică Letonia pe portalul IMHO-club, înseamnă că o persoană lucrează împotriva țării noastre. Cum sunt acuzați RT sau Sputnik. Pentru ei sunteți dușmani pentru că deja existați. Asta doar în spațiul mediatic din Rusia este posibil să existe "Дождь*", "Эхо Москвы" și alte astfel de mass-media*. În Letonia nu a existat niciodată o astfel de opoziție, de critică, în raport cu autoritățile, iar acum, în condițiile unui război hibrid, nici măcar nu nici atât. Așa că mă pregătesc pentru ce e mai rău", spune Iuri Alekseev.*Recunoscut în Federația Rusă de agenții media-străini

