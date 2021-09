https://sputnik.md/20210917/maiei-sandu-negocieri-gaze-rusia-44818456.html

Va afecta oare imaginea Maiei Sandu neparticiparea ei la negocierile pentru gaze

Analistul politic a comentat în studioul radio Sputnik Moldova evoluția relațiilor bilaterale cu Rusia sub noua guvernare.

Moldova a intrat în toamnă cu o sumedenie de probleme care necesită soluții urgente. În primul rând, este vorba de negocierile cu partea rusă privind prelungirea contractului pentru furnizarea în țară a gazelor naturale, precum și formarea bugetului de stat pentru 2022 și multe altele.Ce va face actuala putere din Moldova cu valul de probleme acumulate? Cum se vor dezvolta relațiile Moldovei cu Rusia? Cum va afecta ratingul Maiei Sandu eschivarea ei de la negocierile cu Rusia în chestiunea prelungirii contractului de furnizare a gazelor naturale către țara noastră? Aceste și alte chestiuni au fost discutate cu analistul politic Alexandru Cuznețov în studioului radio Sputnik Moldova.Prețul la gazele rusești pentru MoldovaCuznețov a amintit că, în ultimii ani, politicienii moldoveni „au ajuns la ideea că prețul gazului este comparabil cu prețul petrolului la bursele mondiale, adică prețul poate crește sau scădea”. Însă după cum a atenționat expertul, nu trebuie uitat că prețul gazului natural rusesc nu se formează doar raportat la piață. Potrivit analistului, această chestiune poate fi discutată și personal cu conducerea Federației Ruse.Pe de altă parte, după cum a subliniat expertul, acest lucru va crea pierderi financiare uriașe, deoarece „Moldova va trebui să plătească o anumită sumă de bani Rusiei”, iar aceste mijloace puteau fi cheltuite pentru alte sfere.„În momentul de față are rost să lupți pentru resurse, să negociezi, să te oprești și să examinezi ... Doar Moldova nu este autonomă în sfera gazelor naturale, în pofida faptului că a fost construită, să spunem așa, o nouă conductă de gaz, Iași-Ungheni-Chișinău, care nu funcționează. În plus, nu este clar cum se va evolua în continuare vânzarea de gaze românești către Moldova, la ce preț, în ce volume", a menționat Cuznețov.În afară de aceasta, după cum a subliniat interlocutorul, Moldova depinde și de situația din Ucraina.Ce va urma după creșterea prețului la gazele naturaleCuznețov consideră că după o posibilă creștere a prețului la gazul natural vor urma și alte scumpiri. De exemplu, după cum a menționat expertul, într-o astfel de situație este inevitabilă creșterea prețului la energia electrică.El a amintit că gazul natural este folosit pentru producerea electricității la centrala de la Kuciurgan, de unde țara noastră cumpără aproximativ 90% din energia electrică.„Dacă gazul se va scumpi, vor crește și prețurile la energia electrică”, a adăugat sursa.Poziția autoritățilorPotrivit președintelui Moldovei, Maia Sandu, prețul gazului pentru țara noastră va fi stabilit în urma negocierilor dintre ”Moldovagaz” și furnizorul rus, fără participarea reprezentanților Guvernului Moldovei.Chiar dacă legea nu-i interzice Cabinetului de Miniștri să fie parte a procesul de negociere, Guvernul nu va interveni, ci va aștepta aranjamentul pe care îl va obține ”Moldovagaz”, a afirmat șeful statului la un post privat de televiziune."Legea spune că ”Moldovagaz” este instituția responsabilă de desfășurarea unor astfel de negocieri, sunt relații comerciale contractuale între două instituții... Există un preț de piață și există formulă care este stabilită deja (de calcul a prețului la gazului – n. red.), de aceea prețul va depinde în cele din urmă de prețul la nivel internațional", a declarat Sandu.Guvernul monitorizează modificările prețurilor la gaz pe piața internațională. Declarația a fost făcută pentru presă de vicepremierul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, după ședința de guvern din 15 septembrie.Potrivit lui Andrei Spânu, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este în discuții permanente cu conducerea ”Moldovagaz”, iar compania moldovenească – cu ”Gazprom”.Gazul către Moldova vine din Rusia în tranzit prin Ucraina. Concernul rus Gazprom este principalul furnizor de gaze în Moldova. Țara cumpără combustibil albastru de la Gazprom în baza acordului semnat în 2008. Acest acord expiră la data de 30 septembrie a acestui an. „Moldovagaz” intenționează să prelungească cu încă trei ani actualul contract cu „Gazprom”.

