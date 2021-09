https://sputnik.md/20210919/alegeri-duma-de-stat-declaratii-observatori-straini-44874887.html

Cum decurg alegerile în Duma de Stat: declarațiile observatorilor internaționali

2021-09-19T20:22+0300

2021-09-19T20:22+0300

2021-09-19T20:29+0300

rusia

duma de stat

observatori

alegeri

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/13/44860806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4d5149f08c4614627053be06d96bac7.jpg

Danara Kurmanova.În Rusia se desfășoară alegerile în Duma de Stat. În premieră procesul electoral a fost extins pe trei zile, cetățenii având posibilitatea de a vota nu doar pe viu, dar și online.Va deveni noul format al alegerilor rusești o tendință pentru tot CSI? Va avea o influență asupra procesului electoral refuzul OSCE de a-și delega observatorii în Rusia și cum poate fi apreciată declarația Parlamentului European cu privire la rezultatele alegerilor în Duma de Stat. Reprezentanții Adunării Interparlamentare a CSI au vorbit pe acest subiect într-un interviu oferit canalului YouTube “Sputnik în rusă” – vicepreședintele Senatului Parlamentului Kazahstanului, coordonatorul grupului de observatori din partea Adunării Interparlamentare a CSI, Askar Șakirov, adjunctul șefului secretariatului consiliului Adunării Interparlamentare a CSI, directorul Institutului Internațional de Monitorizare a Evoluției Democrației, Ivan Mușket.Problema nu e doar în pandemieActualele alegeri decurg în niște condiții fără de precedent, iar Rusia a reușit să asigure toate măsurile de siguranță necesare pentru cetățeni, consideră Askar Șakirov.În plus, să nu uităm: În Rusia legea cu privire le votul electronic fusese elaborată până la pandemie, fiind îndreptată, mai întâi de toate, spre perfecționarea alegerilor, subliniază Askar Șakirov.“Formatul la distanță trebuie să fie privit din mai multe perspective, nu doar din punct de vedere al pandemiei, spune el – Acesta își propune să protejeze persoanele în vârstă și cele cu necesități speciale, dar este util și pentru cei care se află în afara țării, care vor putea participa la vot. Infrastructura corespunde cerințelor, buletinele electronice funcționează fără probleme”, a declarat Askar Șakirov.În alegerile pentru Duma de Stat participă 14 partide politice, iar Adunarea Interparlamentară a CSI a avut întrevederi cu reprezentanții ei, povestește Iva Mușket.“Le-am adresat întrebări despre Moldova în care apreciază mersul pregătirilor pentru alegeri, cum apreciază activitatea CEC-ului, el explică, adăugând: Raportul nostru spune că în ansamblu a fost depusă o muncă imensă, de proporții”, spune Iva Mușket.Votul electronic – o nouă tendință pentru CSI?Primii care trebuie să aprecieze practica votului electronic sunt cetățenii ruși, consideră Askar Șakirov. “Voi exprima opinia întregului nostru grup – e o experiență care merită studiată, spune el – Tendințele moderne sunt comune pentru multe state”. Digitalizarea se dezvoltă nu doar în Rusia, dar și în alte țări, adaugă Ivan Mușket. “Trăim deja într-o societate informațională, care e însoțită de anumite provocări, iar noi în replică dezvoltăm diverse tehnologii, explică ei și oferă drept exemplu Moldova. – În acest an am elaborat monografia “Digitalizarea și alegerile”, în care am studiat evoluția tehnologiilor contemporane în această republică. De asemenea, tehnologiile digitale sunt dezvoltate și în Kârgâzstan”, a menționat Ivan Mușket.Ar trebui să recunoaștem: o parte a populației are o atitudine sceptică față de votul electronic, specifică Ivan Mușket. “Oamenii consideră - una este să arunci buletinul în urna de vot, dar cum prelucrează voturile sistemul? Iată de ce votul electronic se va dezvolta și va stimula în această direcție și alte state ale Comunității Statelor Independente. Însă, nu cred că va fi un proces rapid, iar de mâine vor începe să voteze online. Unii nu sunt atât de abili în utilizarea dispozitivelor electronice, e nevoie de o activitate de informare în rândul cetățenilor”, susține Mușket.De ce e nevoie de trei zile de votareUn subiect discutat pe larg a fost și altă noutate a alegerilor pentru Duma de Stat – pentru prima data în istorie deputații vor fi aleși timp de trei zile. Însă, aici nu există nimic ieșit din comun, consideră Askar Șakirov.De aceeași opinie este și Ivan Mușket.“Această perioadă permite să voteze și celor care nu au reușit timp de o zi. Cetățeanul are nevoie și de o perioadă de gândire, spune Mușket – În decursul a celor trei zile va găsi timp și va veni la secția de vor, iar de ce cred că noile măsuri sunt eficiente și bine gândite”, a declarat Mușket.În cele trei zile alegătorii vor putea lua cunoștință cu informațiile despre candidați pentru funcția de deputat, consideră Askar Șakirov. “Toate datele sunt disponibile, am fost plăcut surprins. Un candidat chiar a indicat că a fost condamnat pentru evadare din arest, spune el – Prima mea impresie este că alegerile au fost organizate la cel mai înalt nivel. În primul rând, este foarte importantă prezența. Am vizitat ieri o secție din districtul Basmanîi din Moscova – către ora 11:03 votase peste o treime din alegători. Astăzi am fost în Casa Compozitorilor din Moscova – acolo votaseră mai mult de jumătate din alegători”.Declarațiile Occidentului sunt inacceptabileSpre deosebire de Adunarea Interparlamentară a CSI, Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE a refuzată să trimită în Rusia observatori. Askar Șakirov consideră că o astfel de decizie este una regretabilă.“Alegerile presupun nu doar monitorizarea procesului și desfășurarea lor, explică el punctul său de vedere. – E vorba și despre un schimb de opinii, elaborarea unor recomandări, care ar putea fi utile pentru alte state. În calitatea mea de observator pot spune că nu au fost înregistrate încălcări. Ne dirijăm, în special, de prevederile Convenției cu privire la standardele alegerilor democratice în CSI (Convenția cu privire la standardele alegerilor democratice, drepturile și libertățile electorale în statele membre ale Comunității Statelor Independente n.r.)”, a spus Șakirov.În misiunile precedente de monitorizare a proceselor electorale de către Adunarea Interparlamentară a CSI au avut loc niște schimburi de opinii cu partenerii europeni, a existat un dialog, povestește Ivan Mușket.Însă unele organizații își permit niște declarații premature, spune Mușket, referindu-se la Parlamentul European, care într-un raport recomandă statelor Uniunii Europene să se pregătească de nerecunoașterea alegerilor în Duma de Stat.“Trebuie să vină pentru a trage niște concluzii, în caz contrar e inacceptabil din considerente etice. Mulți politicieni vorbesc despre acest lucru, iar grupul nostru face un schimb de opinii. Da, cred că este inacceptabil”, a concluzionat el.

