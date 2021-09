https://sputnik.md/20210920/europa-acuza-rusia-de-exportul-frigului-44896628.html

Europa acuză Rusia de “exportul frigului”

Europa acuză Rusia de “exportul frigului”

Realitatea a aplicat o lovitură dureroasă planurilor europene de „tranziție energetică”. Anul curent prețurile spot la gaz au crescut aproximativ de zece ori.

2021-09-20T19:00+0300

2021-09-20T19:00+0300

2021-09-20T19:00+0300

editorialist

spania

europa

marea britanie

preț

foamete

gazprom

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44541526_0:145:3349:2029_1920x0_80_0_0_fc92e91bf4c2a19ba7a660884969419f.jpg

Ca o locomotivă, acestea au tras din urmă prețurile la toate bunurile – la electricitate, combustibil, transporturi, produse alimentare...Inițial veselia era vizibilă doar la bursă. Însă, peste câteva luni aceasta a lovit la buzunar și pe europeanul de rând. Conform celor mai modeste prognoze, anul viitor o gospodărie medie britanică va fi nevoită să plătească cu 1500 lire sterline mai mult decât în trecut. În situația în care un kilowatt pentru populație costă de șase ori mai mult decât în Rusia, iar două milioane de gospodării nu-și achită facturile din lipsă de bani.Vânturile slabe, cerul înnorare ridicată, iarna cu temperaturi extrem de scăzute, temerile că următoarea iarnă va fi și mai rece – toate acestea au devenit un factor mult mai puternic pentru formarea prețurilor decât dorințele de reducere a emisiilor de carbon.Urmările nu s-au lăsat așteptate. Creșterea prețurilor la curent electric au provocat închiderea unor fabrici de producție a îngrășămintelor minerale. Ca pe drojdii cresc prețurile la serviciile de transport. Fermierii speriați, care sunt acuzați de emisii de carbon, își majorează preventiv prețurile la producția agricolă. Oamenii își pierd locurile de muncă, iar apoi privesc cu groază la prețurile din supermarketuri.Ar părea că există o soluție evidentă pentru depășirea crizei de către europeni. Dezvoltarea cooperării cu Rusia și contractarea de la ruși construcția de centrale nucleare – în prezent nu există o sursă de energie mai curată și puternică.Falimentarea clasei medii europene a continuat tot anul în ritmuri record. Creșterea prețurilor îi va da o lovitură finală. În septembrie 2020, 14 la sută din familii cu copii din Marea Britanie nu aveau suficienți bani pentru produse alimentare. În această vară ponderea acestora a crescut până la 24 la sută.Guvernul a încercat să adopte măsuri de sprijin a săracilor. Copii, care aveau dreptul la o masa gratuită la școală, au început să fie hrăniți și în perioada vacanței. Unii au primit direct rații de alimente. Opinia publică a văzut toate acestea și s-a revoltat. Rația presupunea paste, două cutii de fasole, câteva felii subțiri de cașcaval, niște cartofi, doi morcovi, trei mere. E o rație pentru o săptămână.Familiilor care se confruntă cu foamea li s-a oferit tichete de masă. Un tichet pentru o săptămână permite procurarea produselor în valoare de trei lire sterline. Acum acesta are o valoare de 4,25 de lire. Acesta permite procurarea în magazine doar lapte, legume, fructe, păstăioase, crupe, hrană pentru copii. Niciun fel de carne, pește, cașcaval, șuncă, dulciuri sau chiar copturi. Ce poți procura cu acești bani, spre exemplu, în Tesco? Două litre de lapte, câteva kilograme de cartofi, niște banane. Atât.Astăzi, pe fundalul unei creșteri enorme a prețurilor, observă activiștii civici, situația unor astfel de familie va deveni mai gravă: în curând aceștia vor trebui să aleagă între eating și heating – între mâncare și căldură.De obicei, în fiecare iarnă în Marea Britanie mor de frig câteva zeci de mii de pensionari. Făcând economii, aceștia își opresc caloriferele noaptea. Dimineața sunt găsiți fără suflare. În 2014, de frig au murit peste 40 de mii de persoane. În această iarnă se așteaptă la o creștere numărului unor astfel de decese.În Spania iernile sunt mai calde, însă nici acolo situația cu alimentația nu este mai bună. Doar în Madrid la începutul acestui an 186 mii de persoane au apelat regulat la ajutoarele oferite de băncile alimentare. E cel mai prost indicator din ultimii 25 de ani. Printre cei care suferă de foame sunt tot mai multe persoane în vârstă. De regulă, aceștia își oferă pensia copiilor și nepoților rămași fără locuri de muncă. Potrivit fundației de caritate „Madrina”, numărul bătrânilor care solicită ajutor a crescut cu 63 la sută.Nu e vorba deloc de oameni ai străzii sau consumatori de droguri. Sunt niște frânturi ale clasei de mijloc europene. Oameni care și-au pierdut locul de muncă, care și-au cheltuit toți banii economisiți și care au devenit vulnerabili în fața unei creșteri grandioase a prețurilor.Însă acum se creează o situație paradoxală. Impunând europenilor o agendă verde, autoritățile americane nu se grăbesc la rândul lor să treacă la energie solară și eoliană. Energia ieftină le oferă un avantaj competitiv, care permite eliminarea UE de pe piață. E puțin dur, mai ales față de aliați? Dar oare SUA nu au procedat dintotdeauna așa în raport cu vasalii săi fideli? “Bolivar nu-i poate duce pe ambii”.Pe fundalul pauperizării populației, chiar și politicienii rupți de realitate au decis să întreprindă ceva. Au început să caute vinovații de toate relele. Imediat au și găsit. Cât nu ar părea de surprinzător, de vină s-au dovedit iarăși rușii.Deputații parlamentului britanic au semnat o scrisoare către Gazprom, precum cazacii zaporojeni sultanului otoman. În text rușii sunt acuzați de orchestrarea unei “manipulări a pieței” și de majorare a prețurilor la gaz. În același spirit acționează și Parlamentul European. Unii eurodeputați îndeamnă Comisia Europeană să efectueze niște investigații antimonopol și să acționeze Gazpromul în judecată pentru creșterea prețurilor în Europa.Stați un pic. Este vorba de prețurile spot la gaz, la contractele pe termen scurt, încheierea cărora Gazprom a respins-o întotdeauna. Compania chiar a acționat UE în judecată în această problemă, însă nu a avut câștig de cauză.Ani la rând Gazprom a jucat după regulile impuse de europeni. Astăzi ei se arată indignați, cică – nu așa ne-am înțeles. Oferiți-ne totul și gratis! Situația ne amintește de Ucraina. Desigur, această acționare în judecată nu are nicio șansă.Care ar fi ieșirea din situație pentru europeni? Să cumpere gazul lichefiat american? Însă, partenerii de peste ocean sunt mari măieștri la “manipularea pieței”. Profitând de situația dificilă a aliaților, aceștia vor propune un preț atât de mare, încât problemele de azi ale UE vor părea floare la ureche. Nu, dacă ar fi să gândească la rece, nu așa cum face azi elita europeană, atunci singura alternativă la gazul rusesc sunt centralele nucleare rusești. Însă, ar fi bine să aibă și una, și alta.

https://sputnik.md/20210920/timp-rezervele-gaz-rusia-44892048.html

https://sputnik.md/20210915/scumpi-painea-brutariei-sudul-moldovei-44780097.html

https://sputnik.md/20210916/ionita-exporturile-moldovenesti-isi-revin-dupa-criza-din-2020-44802459.html

https://sputnik.md/20210916/tavalucul-majorarii-preturilor-o-va-strivi-pe-maia-sandu--44798556.html

https://sputnik.md/20210909/iuskov-va-putea-europa-sa-renunte-la-gazul-rusesc--44630207.html

spania

europa

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victoria Nikiforova https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811396_0:0:100:100_100x100_80_0_0_e8607a8931325dafc325460ba1d290e3.jpg

Victoria Nikiforova https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811396_0:0:100:100_100x100_80_0_0_e8607a8931325dafc325460ba1d290e3.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victoria Nikiforova https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811396_0:0:100:100_100x100_80_0_0_e8607a8931325dafc325460ba1d290e3.jpg

spania, europa, marea britanie, preț, foamete, gazprom, gaz