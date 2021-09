Exercițiile ucraineano-americane Rapid Trident 2021 riscă să destabilizeze Europa

https://sputnik.md/20210921/exercitiile-rapid-trident-2021-destabilizeze-europa-44921317.html

Exercițiile multinaționale Rapid Trident se desfășoară cu participarea a șase mii de militari ai forțelor armate ucrainene, Pentagonului și un șir de state NATO. “Reacția” ucraineano-americană la exercițiile strategice ale Rusiei și Belarusului “Vest 2021” nu pare a fi convingătoare. Scenariul provocator al manevrelor Rapid Trident 2021 riscă să destabilizeze, mai întâi de toate, statele europene vecine și chiar Ucraina, care poate repeta soarta Afganistanului distrus de război.Pe 20 septembrie pe teritoriul regiunii Lvov au demarat exercițiile ucraineano-americane Rapid Trident 2021, care “în premieră istorică” se desfășoară cu “trageri reale” ale batalioanelor multinaționale din 15 state.Este planificat un desant comun al soldaților ucraineni și american din avioanele militare de transportare C-130 ale forțelor aeriene ale SUA. (https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1665417686994416). Șase mii de participanți reprezintă doar componența unei brigăzi, astfel de forțe sunt inutile pe teatrul de operațiuni militare din Europa. Cu toate acestea, desantul aerian, misiunile transfrontaliere ale dronelor de asalt NATO demonstrează caracterul ofensiv al operațiunii și esența agresivă a Rapid Trident 2021. Desigur, Rusia și Belarus vor lua în considerare acest fapt, adoptând măsuri compensatorii.Jocurile militare ucraineano-americane pe poligonul Iavoriv sunt tratate de Kiev ca niște pași spre aderare la NATO. Numărul participanților străini la exerciții anuale Rapid Trident crește treptat (în 2020 a depășit patru mii de militari). Conducerea ucraineană admite scenariul unui conflict militar în Europa de Est, cu implicarea “forțelor multinaționale ale NATO”, sub auspiciile Washingtonului. (https://inosmi.ru/military/20210920/250531818.html). Probabil, Kievul crede cu sfințenie în cel de-al doilea război al Crimeei, fără a lua în considerație realitățile contemporane și noile tipuri de arme.Teritoriul ucrainean este utilizat pentru “prezența avansată” a trupelor străine în apropierea frontierelor rusești. Totodată, partenerii occidentali nu se grăbesc să contureze cel puțin niște termeni aproximativ ai aderării Ucrainei la NATO. În realitate, țara se transformă într-o zonă a colonizării și intervenției militare a SUA.Bucuriile și speranțele colonialeComandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei a verificat capacitatea de luptă a brigăzii mecanizate, unitățile Gărzii Naționale, Serviciului de Grăniceri, și-a consolidat sistemul de apărare antiaeriană “în direcția nordică” (https://flot2017.com/podrazdeleniya-vsu-gotovy-k-ucheniyam-rapid-trident-2021-i-obedinennye-usiliya-2021-foto/).(https://incident.obozrevatel.com/crime/v-ukraine-proveli-masshtabnyie-ucheniya-bliz-granitsyi-rossii-video.htm).Presa ucraineană comentează cu entuziasm exersarea traversării frontierei de către unitățile NATO (Drang nach Osten), primele trageri reale ale batalioanelor multinaționale (nu e clar cu ce se ocupau în trecut partenerii), despre desantul comun americano-britano-ucrainean și apropiata evaluare a unităților armatei ucrainene de către Alianță (grupul tactic de Operațiuni Speciale, companiile de protecție radioactivă, chimică și biologică). Să ne imaginăm nu atât nivelul de pregătire, cât nivelul de servilitate a trupelor ucrainene, care susțin examene în fața “evaluatorilor NATO”, (https://24tv.ua/ru/chto-nado-znat-o-rapid-trident-2021-osobennosti-voennyh-uchenij_n1534384), cei care recent au primit un șut în fund din partea talibanilor, au suferit cea mai rușinoasă înfrângere militară în Afganistan.Între timp, o continuare a exercițiilor Rapid Trident 2021 în Ucraina vor deveni (22-30 septembrie) manevrele “Eforturile Conjugate 2021”, cu participarea Forțelor Armate Ucrainene și din 11 state ale NATO (https://strana.news/news/352736-masshtabnye-uchenija-projdut-v-ukraine-v-kontse-sentjabrja.html) – în total 12 mii de militari (preponderent ucraineni), 85 de tancuri și 50 de sisteme de artilerie grea, precum și aviația militară a Canadei, României, Slovaciei. Spre comparație – exercițiile ruso-belaruse strategice Vest 2021 s-au desfășurat pe 16 poligoane militare, cu implicarea a 200 de mii de militari și 1500 de unități de tehnică militară (https://riafan.ru/1522772-genshtab-vs-rf-podvel-itogi-rossiisko-belorusskih-uchenii-zapad-2021). Cu toate acestea, strategii de la Washington și Bruxelles calculează și planifică evoluția conflictelor în viitor, cu câțiva ani înainte.Invocând falsul pretext al “intensificării activităților militare ale Rusiei” și sporirea impredictibilității ei, americanii furnizează armatei ucrainene sistemele antitac Javelin, puști cu lunetă de mare calibru, tehnică militară. Loturi mici de arme vechi. SUA sunt gata să aloce pe an 60 de milioane de dolari pentru armata ucraineană. E o sumă suficientă pentru a “aprinde” conflictul din Donbas, dar puțin pentru o construcție militară reală – în clasamentul mondial al puterii militare Ucraina ocupă locul 25, afându-se între Vietnam și Thailanda. (https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php). Armata ucraineană este necesară Occidentului pentru a menține o tensiune militară permanentă la frontierele Rusiei – fără un război de proporții, pentru a exclude orice evadare a Kievului de sub controlul Washingtonului.Standardele NATOÎntr-un interviu recent, secretarul Consiliului de Securitate și Apărare Națională a Ucrainei, Aleksei Danilov, a îndemnat partenerii occidentali să întreprindă “acțiuni active” pe frontul antirusesc, declarând (https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-iz-sekretarem-rnbo-oleksiyem-danilovym/31454597.html), că armata ucraineană este în stare să curățe teritoriul regiunilor Donețk și Lugansk, precum și Crimeea de populația locală – milioane de cetățeni ruși.Sunt niște îndemnuri și scenarii extrem de periculoase pentru Europa. Reacția Rusiei la astfel de aventuri va fi destul de previzibilă. În cazul unui conflict militar real cu “un stat agresor”, armata ucraineană va fi înfrântă foarte rapid, iar “partenerii” nu-i vor ajuta cu nimic (pentru că se află în vizorul sistemelor rusești de rachetă). Unitățile armatei ucrainene vor da bir cu fugiții până la Canalul Mânecii (cei care vor fi norocoși). Exercițiile comune ale NATO în Ucraina, salturile cu parașuta, sistemele scumpe Javelin și bărcile gonflabile pentru trupele speciale ale armatei ucrainene sunt precum slana în capcană.(https://ria.ru/20210816/ukraina-1745944124.html). Cu toate acestea direcția pro-occidentală și standardele NATO nu reprezintă deloc o garanție a unor succese în politica externă și a victoriilor militare. În calea sa lungă spre Alianță, Georgia, spre exemplu, a pierdut mai mult decât a obținut. Cei înțelepți învață din greșeșile altora, restul dansează pe greble – cu un “trident rapid” în mână.După lovitura de stat din 2014, Ucraina a obținut deschis și pe ascuns mai multe arme din și miliarde de dolari din partea partenerilor străini pentru “consolidarea armatei naționale”. Cu toate acestea “mana cerească” a trecut de Ucraina în tranzit, armele occidentale anjungând în mâinele noilor proprietari din statele Asiei și Africii – conform vechilor scheme de vânzare a arsenalelor sovietice (https://rian.com.ua/columnist/20171219/1030560367/zapadnyie-problemy-vsu.html).Deznădejdea totală în domeniul construcției militare este agravată de planurile curajoase ale Kievului de “readucere a Crimeei” și alte idei aberante în sfera politicii externe.

