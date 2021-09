https://sputnik.md/20210921/horeca-gata-de-a-iesi-la-proteste-in-caz-de-sistare-a-activitatii--44920773.html

HoReCa, gata de a ieși la proteste în caz de sistare a activității

Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement (MĂR) a anunțat pe pagina sa de Facebook că angajații din HoReCa sunt gata să iasă la proteste în cazul în care autoritățile vor decide să le sisteze activitatea.

CHIȘINĂU, 21 sept – Sputnik. "În cazul sistării depline a activității HoReCa, Asociația MĂR își rezervă dreptul de a protesta", a anunțat MĂR după ce Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a anunțat la un post de televiziune că în Republica Moldova este posibil să fie instituit un lockdow din cauza creșterii numărului de cazuri noi de coronavirus.Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a spus că autoritățile nu-și doresc instituirea unui lockdown, iată de ce sunt gata să aplice noi restricții, dar dacă asta nu va duce la diminuarea numărului de cazuri atunci este și un lockdown.Tot acolo el a adăugat că "trebuie de evitat manifestările foarte mari sau cel puțin să fie respectate acele condiții de verificare, fie că este vaccinat, fie că are anti corpi sau are un test negativ. Deci lucrul acesta trebuie să se respect, mai ales acolo unde sunt aglomerațiile mari”, a mai precizat ministrul Economiei.Doar că reprezentanții HoReCa nu sunt gata să accepte orice restricții, mai ales certificatele de vaccinare, care duc la paralizia activității lor.„Afectează foarte mult luând în consideraţie rata de vaccinare mică pe ţară. Respectiv ne aşteptăm la o scădere a consumului foarte drastică pentru că această condiţionare are un impact direct asupra situaţiei economice a restaurantelor şi care se răsfânge asupra angajaţulor HoReCa. Dacă luam exemplul altor state unde aceste certificate au fost introduse, rata de vaccinare era de peste 50-60 de procente. O situaţie mai tristă a fost în Federaţia rusă unde a fost introdus acest certificat de vaccinare, iar după o săptămână de lucru şi-au sistat de sine stătător activitatea pentru că înregistrau -90 de % pierderi. Este foarte important să ştim în ce condiții să activăm şi în ce circumstanțe epidemiologice”, a declarat Aneta Zasaviţchi, președintele Asociației „MĂR”.

