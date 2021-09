https://sputnik.md/20210921/in-trei-ani-nu-mai-misca-nimeni---colaps-total-in-chisinau-sandu-si-gavrilita-tac-44910771.html

În trei ani nu mai mișcă nimeni - colaps total în Chișinău. Sandu și Gavrilița tac

Am spus în mai multe rânduri că după ce au preluat puterea, Maia Sandu și partidul proprezidențial PAS nu știu ce să facă cu aceasta.

Au cucerit puterea cu lozinca de luptă împotriva corupției, dar imediat au constatat că să lupți cu corupția nu este chiar atât de ușor - una este să lupți cu corupția în vorbe, în campania electorală, și alta e să înregistrezi rezultate concrete în lupta cu corupția când deja ești la putere.Un alt exemplu este problema prețurilor la carburanți, care cresc ca pe drojdii și care deja au provocat majorarea în lanț a prețurilor la un șir de produse și servicii.Și situația se înrăutățește nu de la an la an, ci e la lună la lună. Analistul economic Veaceslav Ioniță constată într-o succintă analiză pe blogul său că în 2021 în Moldova sunt înmatriculate în fiecare lună câte 3 mii de automobile, cea ce este cu 20% mai mult decât media lunară din anul trecut sau media lunară din ultimii 5 ani.Traficul rutier din Capitală - în curând nu mai mișcă nimeniDacă privim lucrurile la scară mai mare, spre exemplu, cum au evoluat lucrurile în jumătate de secol, atunci tabloul devine de-a dreptul dramatic.Dar marea problemă este că potrivit estimărilor expertului numărul mașinilor de pe drumuri va crește vertiginos în continuare - de fapt, el se va dubla în următorii ani.Nu există nici măcar un plan, un proiectPăi iată ca să nu ajungem la un colaps total al traficului rutier în Chișinău, trebuie ca autoritățile să înceapă imediat construcția șoselei de centură, de ocolire a orașului, fără de care nu este posibilă descărcarea intensității traficului.Încă acum un an, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, în ajunul alegerilor prezidențiale din 2020, a anunțat că municipalitatea este gata să înceapă elaborarea documentelor necesare pentru acest proiect: Planului de Amenajare a Municipiului Chișinău și Planului Urbanistic General al Municipiului Chișinău. Doar că toate aceste proiecte au rămas baltă din cauza blocajului politic care s-a instalat în țară la nivel național - cunoașteți povestea.Iată acum este momentul ca autoritățile, și cele naționale, și cele municipale, să demareze în sfârșit acest proiect de mare anvergură și importanță națională. Altfel, nu mai ajungem să mai apucăm și noi vremurile bune.Întrebarea mea este: s-a gândit oare premierul Natalia Gavrilița cum, când, din ce bani va începe nu construcția șoselei de centră a Capitalei, ci măcar elaborarea documentelor necesare, a planului pentru centura Capitalei sau în capul ei nu e loc de astfel de gânduri, ci doar de restricții, amenințări și lozinci bombastice privind lupta cu corupția?

