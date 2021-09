https://sputnik.md/20210921/toamna-basarabeana-casa-muzeu-aleksandr-puskin-44928838.html

A început „Toamna basarabeană" la Casa-muzeu „Aleksandr Pușkin"

A început „Toamna basarabeană” la Casa-muzeu „Aleksandr Pușkin”

Pe parcursul acestei săptămâni, Casa-muzeu organizează un festival, în cadrul căruia sunt planificate mai multe evenimente cu sprijinul reprezentanței... 21.09.2021

În fiecare an, pe 21 septembrie, Casa-muzeu Pușkin sărbătorește Ziua sosirii poetului la Chișinău. Anul acesta, concomitent se desfășoară festivalul „Toamna Basarabeană 2021”, care va dura până la sfârșitul săptămânii.Marți, un alt eveniment important a avut loc la Casa-muzeu - după 14 luni de restaurare, a fost deschis pentru vizitatori anexa casei negustorului Naumov, în care celebrul oaspete s-a stabilit în septembrie 1820."Într-un an, a fost efectuată reconstrucția completă a aripii. Inițial, unele tipuri de lucrări nu erau prevăzute în cadrul proiectului. Când am desfăcut acoperișul, am constatat că căpriorii se află într-o stare semi-putredă. Cu sprijinul Federației Ruse, s-au investit fonduri considerabile în reconstrucție. Ca urmare, a fost posibil să se schimbe complet acoperișul anexei. Este fabricat din lemn foarte scump și de înaltă calitate - cedru canadian. Am fost siguri că aceste materiale vor dura multe decenii", a declarat Vadim Drelinschi, directorul Casei-muzeu Pușkin, într-un interviu acordat Sputnik Moldova.Și deși, spune Drelinschi, nu s-au păstrat dovezi istorice ale amenajării interioare a anexei în care a trăit Pușkin cu servitorul său Nikita Kozlov, personalul Casei-muzeu a încercat să reproducă spiritul și stilul unei case clasice basarabene de la începutul secolului al XIX-lea. Tot mobilierul din aripa restaurată coincide cu epoca marelui poet rus, fiecare obiect de acest tip ar fi putut fi folosit de Alexandr Pușkin.Amintim că încă la sfârșitul anului 2019 președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini financiar autoritățile Republicii Moldova în vederea restaurării Casei-muzeu din Chișinău a poetului rus Alexandr Pușkin. Și ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova Oleg Vasnețov a reconfirmat sprijinul pentru restaurarea clădirii. Directorul Casei-muzeu remarcă în special sprijinul reprezentanței Rossotrudnichestvo din Chișinău și al șefului acestuia, Andrei Muraviov, care în mod tradițional se implică în calitate de parteneri pentru fiecare acțiune care are loc la muzeu. Și acest festival nu a făcut excepție.„Considerăm existența Casei-muzeu Pușkin din Chișinău ca întruchiparea legăturilor culturale și istorice pe termen lung dintre Rusia și Moldova. Și această legătură este întărită în mare măsură de faptul că, acum mai bine de două sute de ani, aici a trăit și a creat Alexander Pușkin, poetul rus de renume mondial, marele gânditor, o figură planetară", a menționat Andrei Muraviov, șeful reprezentanței Rossotrudnicestvo din Moldova.Muraviov a subliniat că echipa Casei-muzeu are o viziune clară asupra dezvoltării ei ulterioare și asupra proiectelor viitoare. În plus, șeful reprezentanței din Moldova a Rossotrudnichestvo vede muzeul în sine ca o platformă excelentă pentru o largă varietate de evenimente culturale.„Suntem încântați să continuăm cooperarea noastră pe termen lung cu Casa-muzeu Pușkin din Centrul nostru Cultural Rus. Desigur, vom continua să sprijinim orice inițiativă a muzeului. În același timp, sperăm că interacțiunea va fi reciprocă, iar Casa-muzeu va participa la inițiativele noastre de popularizare a literaturii clasice rusești, precum și a literaturii ruse moderne, a muzicii și cinematografiei”, a spus Muraviov.Marți dimineață, în Casa-Muzeu Pușkin a început cel de-al II-lea Turneu de șah numit după I.N. Inzova. Jocurile finale vor avea loc joi. Pe veranda muzeului se află galeria „Arta curată” a celebrului artist moldovean Serghei Sulina. Expoziția prezintă atât lucrări cunoscute, cât și lucrări noi. Joi, 23 septembrie, artistul va fi pe teritoriul muzeului, unde doritorii vor putea discuta cu el. Totodată, va avea loc un concert de muzică clasică organizat de elevii liceului republican de muzică S. Rahmaninov. Apoi, pentru cei tineri va fi organizat „Câți Pușkini sunt în muzeu?”.Miercuri, festivalul „Toamna Basarabeană 2021” va continua cu deschiderea unei noi expoziții „Coroana lui Ovidiu nu s-a ofilit”. Festivalul este programat să coincidă cu cei 200 de ani de la scrierea poeziei „Către Ovidiu”. La final va avea loc spectacolul „Pușkin și Ovidiu” bazat pe piesa lui Irinei Rachmanova. Tot miercuri va avea loc o întâlnire la masa rotundă „Pușkin și timpul nostru”.Joi, la Casa-Muzeu va fi prezentat proiectul online „Traseul lui Pușkin. De-a lungul străzilor Chișinăului vechi”, iar președintele Asociației Scriitorilor Ruși din Republica Moldova, redactor-șef al revistei ”Câmpia Rusă” Olesea Rudeaghina va prezenta o nouă carte „Despre viziune”. Apoi, teatrul "De pe strada Trandafirilor" va prezenta piesa „Suflete moarte”. În ultima zi a festivalului, vineri, muzeul va deschide expoziția „Plăcile din Basarabia” și „Chișinăul lui Pușkin în fotografiile secolului XX”. „Jocurile de salon” sunt planificate în sala de lectură și muzicală a muzeului.

