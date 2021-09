https://sputnik.md/20210921/zile-grele-pentru-partenerul-din-est-al-maiei-sandu-gurile-rele-cobesc-un-nou-maidan-44905427.html

Zile grele pentru partenerul din Est al Maiei Sandu: Gurile rele cobesc un nou maidan

Nu cunoaștem ce lianți îi unește pe președintele moldovean, Maia Sandu, și omologul ei ucrainean, Volodimir Zelenski, și cui se datorează această prietenie, care este atât de păguboasă pentru Moldova.

editorialist

ucraina

maia sandu

volodimir zelenski

Ceea ce putem spune astăzi este doar că aceasta, adică prietenia Sandu-Zelenski, nu va dura mult. De ce? În primul rând, pentru că, după cum arată casele de sondaje ucrainene, Zelenski a irosit din martie 2019, când a fost ales în funcția de președinte al Ucrainei, încrederea majorității celor care l-au votat atunci. Așa că la următoarele alegeri, care vor avea loc în aprilie 2024 (în Ucraina președintele este ales pe o perioadă de cinci ani) Volodimir Zelenski va pierde dacă va decide să candideze din nou.Un nou maidan în Ucraina la începutul anului viitor?Dar problema lui Zelenski nu este că va pierde următoarele alegeri, ci cum va ajunge el până la ele, adică până în aprilie 2024. Și asta pentru că observatorii fenomenului politic ucrainean prezic un nou maidan la Kiev care va fi îndreptat anume împotriva lui Zelenski.Creșterea sentimentelor antiguvernamentale în Ucraina, odată cu scăderea popularității lui Volodimir Zelenski, ar putea provoca noi proteste la începutul anului viitor, a declarat la postul de televiziune Primul Independent (Первый независимый) directorul Institutului de Analize și Managementul Politicii, Ruslan Bortnik.Ruslan Bortnik susține că cele 30 de procente de adepți a lui Zelenki, din numărul celor care l-au votat cândva, pur și simplu, nu mai sunt capabile să-și apere liderul.El a mai spus că, dacă adepții lu Zelenski nu sunt gata să-l apere, atunci oponenții lui dimpotrivă - sunt gată să participe la proteste.Bortnik spune aceste proteste ar putea să răbufnească în lunile februarie-martie ale anului viitor, când oamenilor le vor veni facturile majorate pentru întreținere (dat fiind că Ucraina nu are rezerve de gaze) și când se va declanșa o nouă etapă a crizei din Donbas.De ce prietenia Sandu-Zelenski este păguboasă pentru MoldovaSpuneam mai sus că prietenia pe care Maia Sandu o afișează cu Vladimir Zelenski este păguboasă pentru Republica Moldova. De ce? Pentru că ea nu vine să soluționeze problemele pe care le are Republica Moldova în raport cu Ucraina, ci doar ca Ucraina și Occidentul să folosească țara noastră în păruiala lor cu Federația Rusă. Occidentul are nevoie de Moldova să arate că iată și această țară se aliniază atitudinii și politicii sale față de Rusia (în problema ucraineană, iar Platforma pentru Crimeea la care Moldova aluat parte este exemplul cel mai grăitor), respectiv: Occidentul (aici includem și Ucraina) are dreptate, iar Rusia - nu.Prietenia Sandu-Zelenski nu este reciprocă, fostul comediant trișeazăÎn același timp ucrainenii sunt total incorecți în raport cu Republica Moldova: vor doar să ia, nu și să dea. Spun asta pentru că niciuna dintre problemele cu care le are țara noastră cu Ucraina nu a fost rezolvată, iar Kievul nici măcar nu a promis să încerce să găsească o soluție. Iată doar câteva dintre ele: problema râului Nistru, problema proprietăților moldovenești în Ucraina și, nu în ultimul rând, problema limbii române în școlile din Ucraina și, în general, umilințele și procesele de discriminare și de deznaționalizare la care sunt suspuși conaționalii noștri din această țară, și aici nu mai contează cum își zic ei sau cum sunt numiți: români sau moldoveni.Astăzi Maia Sandu se întâlnește cu Volodimir Zelenski la New YorkAstăzi în cadrul vizitei sale la New York, unde participă la lucrările Adunării Generale a ONU, Maia Sandu va participa la o întrevedere în format cvadripartit: Polonia - Ucraina - Georgia - Moldova. Iar arondat acestui mare eveniment internațional, președintele Moldovei se va întâlni cu președintele Poloniei Andrzej Duda, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și prim-ministrul Georgiei, Irakli Garibashvili. Va impulsiona acest lucru soluționarea conflictului transnistrean? Nu cred, pentru că nu văd cum ai putea să înregistrezi progrese în soluționarea acestei probleme dacă îți înrăutățești relațiile cu Moscova. Dimpotrivă.Eu cred că Maia Sandu ar trebuie să dea niște răspunsuri la aceste întrebări dacă tot spune că vrea binele Republicii Moldova și, mai ales, că ne așteaptă vremuri bune.

