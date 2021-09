https://sputnik.md/20210922/echinoctiul-toamna-2021-44958752.html

Echinocțiul de toamnă 2021 - superstiții din popor

Echinocțiul de toamnă 2021 - superstiții din popor

Toamna astronomică începe, în acest an, în data de 22 septembrie la ora 22.21

BUCUREȘTI, 22 sept – Sputnik. Echinocțiul de toamnă, momentul în care ziua este egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ pică în acest an în data de 22 septembrie 2021, la ora 22:21. Informația este furnizată de Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”.Punctul echinocțiului de toamnă, numit și ”punct autumnal” , se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (ce reprezintă proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.Aflându-se deci la această data în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopților, precizează reprezentanții Observatorului Astronomic.Începând de la această dată, durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopților să crească, până la data de 21 decembrie, când va avea loc momentul solstițiului de iarnă.Oamenii din popor cred că, așa cum va fi vremea astăzi, așa va fi și anul viitor. Dacă va ploua în această dimineață, primăvara va fi ploioasă.Soarele la amiază simbolizează un an bun, scrie capital.ro.Gospodinele trebuie să facă astăzi primul must din strugurii proaspăt culeși.Sfatulparintilor.ro ne îndeamnă să aprindem astăzi o lumânare și să ne exprimăm gratitudinea pentru toate lucrurile pe care le avem și pentru lucrurile care ne-au făcut omul care suntem.Toamna este momentul în care se ”prepară” solul pentru recoltele viitoare și trebuie să ne eliberăm de tot ce a fost, să facem curățenie și să dăm voie creativității să se manifeste.

