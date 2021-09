https://sputnik.md/20210922/maia-sandu-sustine-discurs-tribuna-onu-44935755.html

Maia Sandu susține astăzi un discurs de la tribuna ONU

Maia Sandu susține astăzi un discurs de la tribuna ONU

Maia Sandu susține astăzi un discurs de la tribuna ONU

2021-09-22T08:44+0300

2021-09-22T08:44+0300

2021-09-22T08:44+0300

politică

maia sandu

new york

discurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1c/34566331_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8bbea3ba33b4c34de00c2a48de4a94b.jpg

CHIȘINĂU, 22 sept - Sputnik. O delegație a Republicii Moldova, în frunte cu șeful statului, se va afla în perioada 21-22 septembrie la New York, SUA, unde va participa la lucrările Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Astăzi Maia Sandu va susține în plenul Adunării Generale a ONU un discurs (ora estimativă - 13.00/20.00 ora Chișinăului). De asemenea, la New York, președintele va avea mai multe întrevederi bilaterale.Din delegația Republicii Moldova mai face parte vicepremierul Nicu Popescu, care este și ministrul de Externe.Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu va avea o agendă a vizitei amplă care include întrevederi cu omologii unor țări partenere și înalți oficiali ai organizațiilor regionale și internaționale. De asemenea, vicepremierul participă la reuniunile ministeriale ale organizațiilor regionale și evenimentele de nivel înalt din marja Adunării Generale a ONU.În acest an, peste 98 de țări și-au anunțat participarea la nivel de șefi de state și, respectiv, 28 la nivel de șefi de guverne, altele fiind reprezentate la nivel ministerial.

https://sputnik.md/20210918/maia-sandu-negocieri-gazprom-44836352.html

new york

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maia sandu, new york, discurs