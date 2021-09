https://sputnik.md/20210922/republica-moldova-va-participa-la-conferinta-aniversara-a-csi--44963017.html

Republica Moldova va participa la conferința aniversară a CSI

În perioada 27-29 septembrie va avea loc o conferință internațională dedicată celor 30 de ani de la lansarea CSI.

2021-09-22T20:59+0300

CHIȘINĂU, 22 sept. - Sputnik. O conferință internațională științifică și practică va avea loc la Minsk în perioada 27-29 septembrie, cu ocazia aniversării a 30 de ani a Comunității Statelor Independente (CSI), relatează RIA Novosti. Printre țările participante sunt Republica Moldova, Azerbaidjan, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan etc. Belarus va conduce Comunitatea în 2021.„În conformitate cu planul de măsuri prioritare în domeniul cooperării umanitare ale statelor membre CSI pentru 2021-2022, în perioada 27-29 septembrie a acestui an o conferința științifică și practică internațională „30 de ani ai Comunității Statelor Independente: rezultate, perspective”, va avea loc la Minsk. Conferința este programată să aibă loc la sediul Academiei Naționale de Științe din Belarus. Se presupune că la conferință vor participa peste 300 de reprezentanți ai organelor de stat, Organismele CSI, precum și specialiști și oameni de știință de top, șefi ai principalelor organizații științifice și educaționale din mai multe state”, a declarat președintele Prezidiului Academiei Naționale de Științe din Belarus, Vladimir Gusakov.Programul conferinței prevede sesiuni plenare pe 28 septembrie la Academia Națională de Științe, iar pe 29 septembrie, la Comitetul Executiv al CSI.La rândul său, vicepreședintele Comitetului executiv al CSI, Beketzhan Zhumakhanov, a menționat că la 30 de ani de la lansarea sa, Comunitatea Statelor Independente „poate fi catalogată ca un mecanism unic de cooperare între statele suverane, asigurând dezvoltarea comună coordonată într-un spațiu geopolitic relativ izolat”.„Acesta este cel mai important principiu care ghidează comitetul executiv al CSI în activitatea sa și are ca scop unirea eforturilor pentru soluționarea problemelor din sferele politice, economice, sociale și umanitare”, a adăugat vicepreședintele.

