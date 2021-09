https://sputnik.md/20210922/restrictii-comisia-sanatate-publica-sedinta-44935909.html

Ne așteaptă restricții? Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în ședință

Ne așteaptă restricții? Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în ședință

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică se întrunește astăzi în ședință și ar urma să stabilească noi măsuri de protecție împotriva COVID-19

CHIȘINĂU, 22 sept - Sputnik. Miercuri, 22 septembrie, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică are programată o ședință la care urmează să introducă noi măsuri restrictive pentru a împiedica răspândirea COVID-19. Unii specialiști sunt de părere că membrii Comisiei vor impune în mod sigur noi restricții dat fiind că deja de câteva zile sunt înregistrare în jur de 1000 de cazuri noi de coronavirus.Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, spune că autoritățile nu-și doresc instituirea unui lockdown, iată de ce sunt gata să aplice noi restricții.Dar, a precizat ministrul Economiei, asta nu înseamnă că scenariul instituirii unui lockdown este exclus.În continuare el a spus că decizia privind instituirea sau nu a stării de lockdown depinde de "evoluția virusului, gradul de conștientizare a populației despre lucrul acesta. Totuși trebuie de evitat manifestările foarte mari sau cel puțin să fie respectate acele condiții de verificare, fie că este vaccinat, fie că are anti corpi sau are un test negativ. Deci lucrul acesta trebuie să se respect, mai ales acolo unde sunt aglomerațiile mari”, a mai precizat ministrul Economiei, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.

