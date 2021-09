https://sputnik.md/20210922/sandu-a-vorbit-la-adunarea-generala-onu-despre-transnistria-si-securitatea-la-marea-neagra-44967154.html

Sandu a vorbit de la tribuna ONU despre Transnistria și securitatea la Marea Neagră

Sandu a vorbit de la tribuna ONU despre Transnistria și securitatea la Marea Neagră

Sandu a vorbit la Adunarea Generală ONU despre Transnistria și securitatea la Marea Neagră

2021-09-22

2021-09-22T21:45+0300

2021-09-22T22:14+0300

CHIȘINĂU, 22 sept - Sputnik. La începutul discursului său, președintele a vorbit despre pandemie și schimbările climatice, iar apoi s-a referit la securitatea internațională. Ea a precizat în context că este preocupată de deteriorarea situației de securitate din zona Mării Negre și a atins și subiectul diferendului transnistrean. În context, șeful statului a vorbit despre trupele de menținere a păcii din stânga Nistrului și și-a reiterat poziția exprimată anterior. Amintim că în luna august a acestui an la Chișinău a venit șefului adjunct al administrației prezidențiale a Federației Ruse Dmitri Kozak. În cadrul întrevederii cu președintele Maia Sandu, s-a discutat inclusiv despre problema transnistreană. Reprezentantul Federației Ruse a spus că această problemă este „una internă a Moldovei”.În plus, a fost discutată și problema legată de eliminarea muniției în Transnistria.În acest an, peste 98 de țări și-au anunțat participarea la Adunarea Generală a ONU la nivel de șefi de state și, respectiv, 28 la nivel de șefi de guverne, altele fiind reprezentate la nivel ministerial.

