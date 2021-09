https://sputnik.md/20210923/de-ce-maia-sandu-seamana-atat-de-mult-cu-bula-44982248.html

De ce Maia Sandu seamănă atât de mult cu Bulă

Discursul ținut de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la cea de-a 76-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite mi-a amintit de un vechi banc cu vestitul Bulă, încă din România epocii de aur a lui Ceaușescu

Să vă spun mai întâi bancul, după care o să înțelegeți de ce Sandu seamănă atât de mult cu Bulă.Maia Sandu, urmașa lui BulăCică învățătoarea i-a cerut lui Bulă să compună o poezie patriotică despre România. Acesta vine a doua zi și recită: “România-i țară mare / Și are canal la mare, / Și se plimbă cu bărcuța / Ceaușescu și Lenuța!”. Bineînțeles, învățătoarea îl dă afară din clasă pe Bulă pentru poezia lui nepatriotică.Pe coridor însă de Bulă dă de directorul școlii, care îl întreabă de ce nu este la ore și îi cere să-i recite și lui poezia pe care a compus-o despre România. Și Bulă o recită doar că într-o altă formă: “România-i țară mare / Și are canal la mare, / Și se plimbă cu vaporul / Ceaușescu și poporul!”.Am citit cu atenție discursul ținut de Maia Sandu la ONU. Din start: multă vorbă goală, limba de lemn a birocrației bruxelleze, retorică globalistă deșănțată. Dar toate acestea: treacă-meargă, nimic nou sub soare. Până la urmă, nu poți să ceri de la politicianul Maia Sandu un discurs elocvent, exhaustiv, coerent și logic în condițiile în care acest politician este produsul birocrației bruxelleze și a noii ordini mondiale globaliste. Deci, până aici: calea-valea. Dar iată când președintele Republicii Moldova a început să treacă în revistă realizările noii guvernări de la Chișinău, iată chiar că s-a depășit orice limită!Sandu: Tiradă de minciuni prezidențiale la ONUDar să cităm exact fragmentul în care Sandu s-a lăudat întregii comunități mondiale cu ceea ce a făcut în Republica Moldova de când ea și PAS au venit la putere.Câte minciuni a spus Maia Sandu al ONUSă le luăm pe rând.1. "Începem să curățăm statul de corupție", a spus președintele. Foarte bine, dar arătați-mi măcar un corupt "curățat" în statul nostru de către noua guvernare. Eu nu cunosc nici măcar unul. Vreau să văd și eu un judecător, un procuror, șeful unei agenții naționale, publice sau alte care este adus să răspundă pentru o faptă de corupție. Dragi doamne și domni guvernanți, declarațiile despre intențiile de a lupta cu corupția, fie ele și sincere și eu admit că sunt sincere, nu înseamnă și demararea procesului de curățare a statului de corupți. Deci, aceasta este prima minciună spusă de Sandu. Celelalte sunt și mai gogonate.2. "Reformăm sectorul justiției", a mai spus Sandu. Aceeași poveste. Încercarea de-al demite pe procurorul general, Alexandr Stoianoglo, nu pentru că acesta ar fi un mare corupt sau un incompetent, deși sunt suficiente lucruri care i se pot imputa lui Stoianoglo, ci pentru a instala în această funcție un om docil Maiei Sandu și PAS.3. "Lansăm construcția semnificativă a infrastructurii" - asta este a treia minciună spusă de Sandu la ONU. Care construcție, care semnificativă a infrastructurii? Arătați-mi măcar un proiect de infrastructură cât de cât relevant care a fost planificat și demarat după venirea la guvernare a PAS și Maiei Sandu.4. "Lucrăm la conectarea Moldovei cu restul Europei prin poduri, rețele îmbunătățite de cale ferată, interconexiuni de electricitate și gaze" - asta-i cea mai strașnică minciună spusă de Sandu la prestigiosul for mondial. Gazoductul Ungheni-Chișinău a fost dat în folosință la începutul lunii august 2020, după un an și jumătate de construcție. Deci, nu este vorba despre acest obiectiv. Dar care altele, ce poduri, linii de cale ferată, rețele electrice și de gaz au început să fie și sunt construite de noua guvernare? Nici măcar una. Zero.5. "Devenim un loc bun pentru investiții" - o altă minciună rostită cu nerușinare de Maia Sandu. De când au venit la putere Sandu și PAS nu s-a schimbat nimic. Culmea este că nici nu avea cum să se schimbe, dat fiind că a trecut atât de puțin timp. Atunci de ce președintele țării minte? Doar pentru a face rapoarte triumfaliste la New York, așa cum cândva fosta conducere a RSSM le făcea la Moscova? Dacă este așa, atunci trebuie schimbată lozinca: nu vin vremuri bune, ci revenim la vremuri bune!6. "Avem planuri ambițioase de digitalizare a economiei și a sectorului public. Protejarea mediului este o parte centrală a procesului nostru de reformă. Cu doar un an în urmă, acestea erau doar speranțe. Astăzi, începem să transformăm aceste speranțe în realitate" - a declarat Sandu. Doamne, câtă nerușinare și ce tiradă de minciuni prezidențiale! Ce s-a făcut, spre exemplu, pe planul protejării mediului? Nimic, absolut nimic. Așa cum un an în urmă Moldova era o groapă de gunoi, așa este și acum. Și nu s-a făcut nimic mai mult decât se făcea sau nu se făcea înainte - poate doar sacul de gunoi pe care Maia Sandu l-a strâns în cadrul unei campanii de salubrizare. Un sac - dar câtă laudă de la tribuna ONU!Legătură directă între discursul Maiei Sandu la ONU și înghețurile timpuriiCare este legătură dintre răcirea bruscă a vremii de până la -3 grade și discursul Maiei Sandu la ONU? Cea mai directă! La Adunarea Generală a ONU Maia Sandu a mințit de îngheață apele… Iată de ce avem înghețuri în Moldova.Sunt și alte aspecte ale discursului rostit de Sandu la ONU care ar merita scoase în evidență, adică sunt și alte minciuni și nerozii spuse de șeful statului. Dar despre acestea cu altă ocazie.

