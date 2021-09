https://sputnik.md/20210923/permisul-greselile-frecvente-elevii-examen-44987406.html

Permisul de conducere - cum îl obții din prima fără a da mită

Toți își doresc să obțină permisul de conducere cu minimum efort și din prima încercare, dar totuși mulți pică examenul, comițând niște greșeli banale.

CHIȘINĂU, 23 sept - Sputnik. Nu mai este deja pentru nimeni un secret faptul că dacă vrei să obții ceva cu adevărat, atunci trebuie să muncești. De această părere este și directorul unei școli auto din Capitală care ne-a mărturisit care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac candidații atunci când susțin examenul practic și cum ar putea evita aceste greșeli pentru a putea obține permisul de conducere din prima. Artur Cecan spune că, deși examenul practic constă din două etape: poligon și oraș, sunt totuși elevi care întâmpină probleme chiar la prima etapă. „Greșeala cea mai frecvent întâlnită este neîncadrarea în garaj sau parcarea sub un unghi drept față de carosabil, adică mersul cu spatele de fapt. Aici se împotmolesc foarte mulți elevi”, a precizat directorul unei școli auto. Totuși, cei care trec de poligon sunt nevoiți să treacă un adevărat test de rezistență atunci când vine vorba despre examenul la condus prin oraș. Chiar și așa, nimic nu este imposibil atunci când candidatul are o pregătire bună pentru examen, susține Artur Cecan. „Conform statisticilor de la ASP, de la secția de examinare, cele mai frecvente erori sunt nesemnalizarea sau semnalizarea incorectă, folosirea incorectă a drumului, adică cu sau fără marcaje, dar în majoritatea cazurilor fără marcaje și desigur că neacordarea priorității pietonilor și vehiculelor care au prioritate”, a menționat Artur Cecan.Există o varietate de greșeli pe care le pot face elevii atunci când susțin examenul auto, iar uneori aceste greșeli pot fi comise din necunoaștere, alteori emoțiile le pot juca festa cursanților și ajung să pice examenul. Artur Cecan afirmă că pregătirea psihologică și cea profesională sunt prioritare atunci când vine vorba despre examen. Potrivit directorului școlii auto, în experiența sa au fost momente când elevul mergea la roșu sau când nu acorda prioritate pietonilor atunci când era cazul, iar atunci când afla că nu a susținut examenul se indigna că a fost respins pentru un „fleac”. Artur Cecan a menționat că fiecare candidat trebuie să fie responsabil și conștient de orice acțiune a sa, deoarece de felul cum va conduce, va depinde viața rudelor cu care el se află în mașină, dar și viața altor participanți la trafic, ce nu e mai puțin important. „Anume aceste lucruri fac dovadă dacă suntem sau nu pregătiți pentru examen, adică abilitatea noastră de a conduce un vehicul sau de a arăta că noi într-adevăr merităm sau suntem apți de a conduce un vehicul și putem preveni lucrurile acestea, de a le anticipa, de a prevedea din timp că un pieton se apropie de trecerea pentru pietoni, de a da dovadă că noi ne-am asigurat și că nu este un simplu pasager care așteaptă un microbuz, dar este într-adevăr un pieton”, a menționat directorul școlii auto.Pentru a avea succes la examen, elevul trebuie să repete fiecare manevră de zeci de ori, dar important e ca fiecare repetare să fie făcută corect, deoarece acest lucru devine o deprindere. Pe lângă pregătirea practică de examen, trebuie să fie și pregătirea psihologică. Potrivit lui Artur Cecan, mulți elevi se blochează la prima greșeală și încetează să mai lupte până la capăt. Conform unui sondaj efectuat de școala auto, cei mai mulți elevi care au picat examenul practic au dat vina pe emoții. Totuși, directorul școlii auto afirmă că cea mai mare luptă este lupta cu propria persoană, iar fiecare trebuie să învețe să-și controleze emoțiile pentru a nu le lăsa să influențeze comportamentul din timpul examenului. „Emoțiile sunt niște conexiuni neurologice. Fiecare acțiune pe care o face omul are loc datorită unei conexiuni neuronale. Cu cât conexiunea aceasta este mai rigidă, cu atât ea prevalează asupra celorlalte conexiuni. (...) Când aflăm pentru prima dată despre ambreiaj, intersecție dirijată sau oricare element din instruirea auto iarăși se formează o conexiune neuronală însă foarte, foarte slabă. (...) Orice element pe care îl îndeplinim la școala auto trebuie să-l îndeplinim și să-l repetăm și la ore, și în mintea noastră, și în agenda”, susține specialistul. Un alt criteriu important care îl ajută pe elev să susțină examenul și să obțină permisul din prima este atitudinea pe care o are el față de această instruire auto. Doar având o atitudine responsabilă față de ceea ce faci, va putea garanta obținerea permisului din prima, spune directorul școlii auto. „Am avut elevi în etate care au luat din prima permisul și examinatorii s-au mirat. Au început să studieze de la zero, dar aveau o atitudinea foarte responsabilă. Se întâmplă că două persoane diferite merg la același curs însă o persoană obține un rezultat colosal, iar cineva poate să nu aibă rezultate deloc. Aici iarăși ajungem la atitudinea noastră sau felul cum noi percepem lucrurile”, spune Artur Cecan. Deși unii susțin că bărbații se pricep mai bine la șofat decât femeile, directorul școlii auto afirmă că femeile conduc mai atent, iar în trafic se întâmplă mai rar ca ele să intre în conflicte rutiere. „Numărul cel mai mare al accidentelor cu traumatisme și cu decese sunt comise de tineril, adică în rândul băieților până aceștia se căsătoresc și întemeiază o familie. Adică, ei vor să se afirme poate în fața prietenilor și își permit să încalce aceleași reguli de viteză, aceleași exigențe a Regulamentului de Circulație Rutieră. Este o statistică nu doar în Moldova, ci în întreaga lume. Însă, atunci când formează o familie, când au răspundere, au copii, atunci automat accidentele cu implicarea acestor șoferi sunt minimalizate”, a mai adăugat directorul unei școli auto.

