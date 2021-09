https://sputnik.md/20210924/cetatenii-imprumute-statului-bani-direct-44997736.html

Cetățenii vor putea să-i împrumute statului bani direct: Iată ce a decis Guvernul

CHIȘINĂU, 24 sept – Sputnik. Moldovenii vor avea posibilitatea în curând să cumpere direct bonuri de trezorerie și obligațiuni de stat (valori mobiliare de stat), fără licitații și fără intermediere. În ședința din 22 septembrie a Guvernului, cabinetul de miniștrii a aprobat conceptul unui Program de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat (VMS) persoanelor fizice din Republica Moldova. La ora actuală, persoanele fizice pot procura valori mobiliare de stat doar prin intermediul dealerilor primari.VMS sunt instrumente financiare care atestă datoria publică, sub formă de bonuri de trezorerie și obligațiuni de stat, constituind împrumuturi ale statului în monedă națională pe termen scurt și lung.Valoarea nominală a bonurilor de trezorerie și obligațiunilor de stat este în prezent de 100 de lei, iar termenul de circulație - de 91, 182 și 364 de zile în cazul bonurilor de trezorerie și de un an (12 luni) și mai mult pentru obligațiunile de stat.Explicat simplu, atunci când un cetățean cumpără Titluri de Stat, cum ar fi bonurile de trezorerie sau obligațiunile de stat, el creditează statul precum o bancă – îi oferă statului o anumită sumă de bani, pentru o anumită perioadă de timp, și câștigă în final o dobândă. Statul are nevoie de asemenea împrumuturi de la cetățenii săi pentru a suplini Bugetul și a-și onora plățile curente.Conform concepției aprobate de Guvern, persoanele fizice vor avea acces direct la cumpărarea VMS printr-o platformă electronică (e-VMS). Pe această platformă electronică, emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără intermediere.Platforma electronică va fi accesată prin internet și va oferi facilitățile tehnice necesare, precum identificarea persoanelor, interacțiunea cu sisteme de plăți și resursele informaționale de stat, evidența investitorilor retail și a instrumentelor.Roman Chircă, sceptic că persoanele fizice se vor grăbi să cumpere VMSExpertul economic Roman Chircă, solicitat de corespondentul Sputnik Moldova, s-a arătat sceptic în privința faptului că persoanele fizice, care acum preferă să-și păstreze banii în bănci, se vor grăbi să-și schimbe preferința și să-și investească banii în bonuri de trezorerie și acțiuni de stat."Modificarea va permite persoanelor fizice să participe direct la licitațiile de plasare a VMS-urilor. Atât timp cât băncile comerciale sunt principalii investitori în obligațiunile de stat, iar persoanele fizice preferă depozitele bancare, nu sunt sigur că modificarea va schimba esențial preferințele persoanelor fizice", a apreciat Roman Chircă.Viorel Gîrbu: Băncile vor fi în competiție cu persoanele fiziceExpertul economic Viorel Gîrbu, a comentat pentru Sputnik Moldova că decizia Guvernului este „o mișcare în direcția liberalizării pieței valorilor mobiliare de stat”.Guvernul și-a propus dezvoltarea pieței interne a VMS"Dezvoltarea pieței interne a VMS este un obiectiv strategic pe termen lung al Ministerului Finanțelor, prevăzut anual în Programul de management al datoriei de stat pe termen mediu. În scopul realizării acestui obiectiv, acțiunile Ministerului Finanțelor sunt îndreptate spre diversificarea canalelor de vânzare a VMS, se arată într-un comunicat oficial.Pentru că este un tip nou de tranzacție în cazul țării noastre, programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat (VMS) persoanelor fizice aprobat de cabinetul de miniștri prevede în primul rând „crearea unui produs investițional adaptat la cerințele persoanelor fizice în calitate de investitori” în valori mobiliare de stat.Programul conține capitole cu referire la parametrii de emisiune a VMS, tranzacționarea VMS, răscumpărarea VMS, utilizatorii și rolurile acestora în cadrul platformei electronice.Programul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID, o agenție a guvernului Statelor Unite ale Americii), în cadrul Proiectului „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA).Guvernul a anunțat că USAID va acorda, de asemenea, suport la achiziționarea și implementarea soluției software pentru platforma electronică e-VMS.

