https://sputnik.md/20210924/cunoscut-expert-ce-sanse-are-sandu-sa-solutioneze-problema-transnistreana--45018319.html

Cunoscut expert: Ce șanse are Sandu să soluționeze problema transnistreană

Cunoscut expert: Ce șanse are Sandu să soluționeze problema transnistreană

Vorbind în plenul Adunării Generale a ONU la New York, Maia Sandu a anunțat necesitatea de a retrage din regine grupul limitat de trupe rusești (GOTR) și de menținere a păcii: la ce vor duce astfel de declarații?

2021-09-24T21:00+0300

2021-09-24T21:00+0300

2021-09-24T21:00+0300

analize și opinii

politicieni

politică

maia sandu

corneliu ciurea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2915/18/29151824_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_033686233bb0c2be4756400ff86089bc.jpg

CHIȘINĂU, 24 sept – Sputnik. Șeful statului Maia Sandu, vorbind la cea de-a 76-a sesiune a Adunării Generale a ONU, a confirmat poziția Guvernului moldovean cu privire la retragerea contingentului militar rus din Transnistria, precum și evacuarea și eliminarea armelor depozitate la Kobasna.Ce poate să însemne această declarație a președintelui Republicii Moldova: o linie clară de politică externă anti-rusă sau această declarație este una eminamente protocolară, la fel cum au procedat șefii de stat și de guvern anteriori?Va fi posibil să eliminați arsenalul de arme situat în satul Kobasna?Are Chișinăul oficial o viziune clară asupra soluției problemei transnistrene?Răspunsurile la aceste întrebări le-a dat analistul politic Corneliu Ciurea în cadrul emisiunii Expertiza a studioului Sputnik Moldova.Dar, a menționat analistul politic, în acest caz contează modul în care sunt făcute aceste declarații și, potrivit lui Ciurea, Maia Sandu a abordat un limbaj temperat."Dar este important modul în care este abordată această temă, ce temeni sunt folosiți. Există politicieni de stânga care vorbesc de evacuarea trupelor străine, adică fără a indica apartenența acestora, dar există politicieni care vorbesc direct, spunând ca se referă la trupele ruse. Eu cred că de data aceasta Maia Sandu a înmuiat tonul făcând această cerere privind evacuarea trupelor. Ea a făcut referire la prevederea constituțională privind neutralitatea. Adică Sandu a vrut să spună că nu există altă soluție odată ce avem în Constituție acest articol privind neutralitatea, respectiv, în conformitatea cu aceasta, pe teritoriul Republicii Moldova nu pot staționa forțele militare ale altor state. Urmarea logică este că trupele ruse trebuie retrase. Adică ea nu a abordat această temă într-o formă categorică, aș spune eu, dar, în același timp, și-a făcut datoria de președinte anunțând poziția Republicii Moldova în această chestiune", a mai spus analistul.Moderatorul discuției Andrei Petric l-a întrebat pe Ciurea dacă această declarație a Maiei Sandu denotă o abordare pragmatică, dar nu una dură a problemei transnistrene, așa cum a procedat la timpul său Mihai Ghimpu, când era președinte interimar. Înseamnă oare această declarație că Sandu, în principiu, este dispusă să construiască cu Federația Rusă o relație de parteneriat?, a mai întrebat Petric.Corneliu Ciurea a răspuns afirmativ."Eu cred că deocamdată există speranța că Maia Sandu, Guvernul PAS, adică forțele care au venit la putere, încă speră că este posibil să nu se certe cu Moscova, că se poate ajunge la o înțelegere. Iată de ce ei spun ceea ce trebuie să spună, în același timp în mod evident înmoaie tonalitatea".Moderatorul Andrei Petric a mai observat că Maia Sandu a încearcă să stabilească relații cu oficialitățile de la Kievul și asta pentru că depozitele e muniții din satul Cobasna este o mare problemă pentru Republica Moldova. "Cum credeți se va reuși în mandatul de patru ani al președintelui Maiei Sandu să se ajungă la înțelegerea privind evacuarea acestor muniții pentru a fi lichidate pe teritoriul Federație Ruse?", a întrebat Petric."A exista o declarație a Ucrainei că, în principiu, această țară poate oferi un coridor pentru evacuarea armamentului, utilajului și munițiilor din Cobasna. Există și declarația Rusiei, făcută în timpul vizitei ministerului Apărării al Federație Ruse, Serghei Șoigu, când președinte era Igor Dodon, și Șoigu a spus că Rusia, în principiu, este gata să ajute. Dar au rămas nelămurite detaliile, dar, cum se știe, Diavolul se ascunde în detalii. Iată de ce este foarte greu de spus ce va cere Rusia, în ce condiții ar fi de acord să ajute la lichidarea acestor muniții, este convenabil asta Moldovei sau Ucrainei. Tema trebuie discutată, ea va fi abordată, cel mai probabil, în timpul mandatului prezidențial al Maiei Sandu, dar deocamdată sunt puține șanse că își va găsi soluția. Și asta pentru noi avem totuși un guvern prooccidental, care este prieten cu Ucraina, iar Ucraina are acum mari probleme cu Rusia. Iată de ce cred că nu trebuie să sperăm că în curând se va înregistra un progres pe această cale", a declarat Ciurea.În ultima întrebate adresată lui Cerneliu Ciurea în cadrul discuției din studioul Sputnik Moldova, Andrei Petric a amintit că înțelegerea semnată de președintele moldovean, Mircea Snegur, și cel rus, Boris Elțin, prevedea că retragerea trupelor ruse de menținere a păcii va avea loc după soluționarea politică a conflictului transnistrean. "Cum credeți, Chișinăul are în prezent o viziune privind o soluționare politică etapizată a acestui conflict?", a Întrebat Petric."Eu cred că Moldova tratează de o altă manieră această chestiune. Noi considerăm că s-au copt premisele pentru retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, dat fiind că s-a depășit etapa fierbinte a conflictului, aceasta demult s-a stins. Rusia are o altă interpretare, ea reiese din înțelegere semnate anterior, asta însemnând că între soluționarea conflictului transnistrean și retragerea trupelor trebuie să existe o sincronizare. Adică în cadrul soluționării etapizate a conflictului va avea loc și retragerea etapizată a forțelor armate rusești. În această chestiune noi avem viziuni diferite. Iată de ce eu cred că Moldova nu va lega una de alta. Viziunea Moldovei este că indiferent de existența sau lipsa unor progrese în procesul de negocieri în formatul 5+2, Federația Rusă trebuie să-ți retragă trupele. Acesta este punctul de vedere al Moldovei, dar Moscova și Tiraspolul înțeleg altfel acest lucru", a conchis Cerneliu Ciurea.

https://sputnik.md/20210921/zile-grele-pentru-partenerul-din-est-al-maiei-sandu-gurile-rele-cobesc-un-nou-maidan-44905427.html

https://sputnik.md/20210814/expert-kozak-vantul-chisinau-43894288.html

https://sputnik.md/20210923/de-ce-maia-sandu-seamana-atat-de-mult-cu-bula-44982248.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergiu Praporșcic https://cdn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Sergiu Praporșcic https://cdn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergiu Praporșcic https://cdn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

politicieni, politică, maia sandu, corneliu ciurea