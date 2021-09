https://sputnik.md/20210924/federatia-rusa-ramane-destinatie-fructele-moldovenesti-45008656.html

Moldova Fruct: Federația Rusă rămâne principala destinație pentru fructele moldovenești

Moldova Fruct: Federația Rusă rămâne principala destinație pentru fructele moldovenești

Moldova Fruct: Federația Rusă rămâne principala destinație pentru fructele moldovenești

2021-09-24T12:50+0300

2021-09-24T12:50+0300

2021-09-24T12:50+0300

economie

fructe

expoziție

federația rusă

producatori de fructe

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2291/70/22917098_0:441:1200:1116_1920x0_80_0_0_bc4b8509200de64165bd9200158a841b.jpg

CHIȘINĂU, 24 sept - Sputnik. În perioada 21-24 septembrie, la Moscova se desfășoară Expoziția Internațională WorldFood, unde participă și Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct. Potrivit Asociației, este pentru al zecelea an consecutiv de când producătorii autohtoni sunt prezenți la expoziția din Moscova, iar acest eveniment este unul dintre cele mai importante din sectorul de produse agroalimentare și fructe proaspete din Rusia, alte țări CSI, Mongolia și India.Potrivit reprezentanților Moldova Fruct, în acest an, cinci companii reprezintă Asociația și sectorul de fructe proaspete moldovenești potențialilor cumpărători. Participarea la expoziție este organizată de Moldova Fruct cu suportul Agenției de Investiții.„Participarea celor cinci companii în cadrul standului comun „Moldova - un gust deosebit” urmărește scopul de a familiariza profesioniștii din comerțul cu fructe proaspete cu ultimele realizări ale producătorilor și exportatorilor de fructe autohtoni”, a menționat directorul executiv Moldova Fruct, Iurie Fală.Producătorii din Moldova susțin că fructele moldovenești se bucură de recunoaștere din partea consumatorilor ruși, dar concurența pe această piață devine de la an la an tot mai mare.„Comerțul cu fructe cunoaște o evoluție destul de interesantă. Pandemia a adus un șir de provocări: noi ambalaje solicitate de rețele de magazine, tendința de migrare a comerțului online etc. Trebuie să facem față acestora pentru a ne păstra locul pe această piață”, a precizat producătorul și exportatorul de fructe din Moldova Eugenia Velicescu. Potrivit unui comunicat de presă al Moldova Fruct, în cadrul evenimentului, reprezentanții Asociației au discutat și cu un șir de potențiali cumpărători de la rețelele de magazine din Federația Rusă, Belarus și India. Conform statisticilor, în acest an, Moldova ar urma să recolteze peste 600 mii tone de mere.

https://sputnik.md/20210902/federatia-rusa-piata-traditionala-merele-strugurii-moldovenesti-44421599.html

https://sputnik.md/20210924/ingrasa-cartofii-consuma-moldovenii-44995523.html

federația rusă

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

fructe, expoziție, federația rusă, producatori de fructe, știri din moldova