Un an de la incendiul din Filarmonică: Ce se va construi pe locul edificiului

2021-09-24T13:40+0300

filarmonica națională, distrusă de un incendiu devastator

CHIȘINĂU, 24 sept - Sputnik. Astăzi se împlinește un an de când Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” a fost cuprinsă de flăcări. Pe locul edificiului au rămas doar ruine, iar autoritățile susțin că reconstrucția clădirii nu ar avea niciun sens, deoarece edificiul era vechi și a fost ridicat cu materiale nu dintre cele mai rezistente. Ministrul Culturii și directorul Filarmonicii Naționale au organizat astăzi o conferință de presă în care au vorbit despre soarta Filarmonicii și care vor fi pașii următori.Astfel, Sergiu Prodan a declarat că Filarmonica Națională va fi construită de la zero pe același loc. „Aici, pe acest loc, vom construi Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, asta este sigur. (...) Imediat după incendiu a fost făcut primul raport tehnic care a constatat că trebuie să fie evacuate deșeurile produse în urma incendiului și după ce au fost evacuate aceste deșeuri, s-a făcut al doilea raport tehnic. Raportul spune că ideea de a reconstrui și a reface această clădire este una foarte problematică, fiindcă clădirea avea mai mult de o sută de ani și atunci când s-a construit nu au fost folosite materialele cele mai rezistente”, a menționat ministrul Culturii Sergiu Prodan.Ministrul Culturii susține că din donațiile care s-au făcut până acum va fi organizat un concurs internațional de idei, iar câștigătorul va realiza proiectul noii Filarmonici. Ulterior, în urma proiectului se va stabili deviza de cheltuieli, dar și timpul necesar pentru construcția clădirii. Sergiu Prodan a menționat că noua clădire va corespunde în totalitate tuturor cerințelor și standardelor, dar va păstra elementele edificiului vechi. „Noua clădire va face trimitere la tot ce a fost pentru că un monument istoric ne leagă pe noi de trecutul nostru, ne face să fim ancorați într-o identitate și identitatea în cazul de față este Filarmonica care a activat pe durata acestor ani. În caietul de sarcini care va fi efectuat de Ministerul Culturii se va regăsi și cerința ca să păstrăm elementele arhitecturale care va face o trimitere directă la această continuitate”, a precizat ministrul.Prodan a mai declarat că timp de un an de zile nu s-a întreprins nimic în ceea ce ține soarta Filarmonicii și că s-au efectuat doua rapoarte. El a menționat că este necesar de acționat cât mai urgent pentru ca oamenii să se poată bucura cât mai curând de o nouă filarmonică. Ministrul Culturii a precizat că după ce va fi gata proiectul final, se va începe procesul de identificare a surselor financiare necesare pentru construcția edificiului. Directoarea Filarmonicii speră că noua clădire va fi una modernă și că artiștii vor putea reveni cât mai curând pe noua scenă. Svetlana Bivol a vorbit și despre banii care au fost colectați în acest an. „Două milioane și jumătate s-au adunat în casa Filarmonicii și în jur de două milioane s-au adunat pe contul Ministerului Finanțelor. Eu cred că se va reactualiza acea informație, poate s-au mai adunat pe parcursul ultimelor luni, dar aceștia sunat banii care s-au adunat din donații, donații personale, donații ale companiilor, a instituțiilor de învățământ. Toți au fost foarte deschiși , chiar și lideri politici, mulți au donat. Foarte mulți colegi de peste hotare, în special din România, au fost solidari cu noi și ne-au donat multe accesorii. Au donat din Olanda, Rusia, Polonia, adică muzicienii au fost foarte solidari”, a precizat directoarea Filarmonicii Svetlana Bivol. Menționăm că în prezent, angajații Filarmonicii Naționale își desfășoară activitatea la Palatul Republicii.Amintim că la 24 septembrie 2020 clădirea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, cea mai importantă instituție de concert din țară, a fost devastată de un puternic incendiu care a distrus instrumente muzicale și echipamentele de scenă.

Știri

