Îngrașă sau ba cartofii? Câte kilograme consumă moldovenii pe an

2021-09-24T07:00+0300

CHIȘINĂU, 24 sept – Sputnik. În anul curent, în Moldova este așteptată o recoltă de 170-175 de mii de tone de cartofi, echivalentă cu media ultimilor trei ani.De generații, moldovenii numesc cartoful „a doua pâine”, iar știința modernă le dă dreptate. Cartoful este „un aliment complet, adică conține toate substanțele nutritive necesare vieții: poți trăi mâncând doar cartofi”, a declarat pentru Sputnik Daniela Luca, reprezentantă a unui proiect nonguvernamental de cultivare a cartofilor.Moldovenii consumă în medie peste 90 de kg de cartofi pe anCartoful este una dintre legumele preferate ale moldovenilor, dacă nu chiar favorita. În medie, un moldovean consumă peste 93,4 kilograme de cartofi pe an, a precizat pentru Sputnik Viaceslav Grigorița, șeful interimar al Direcției politici în sectorul vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii.„Conform prevederilor Hotărârii de Guvern 460/1993 cu privire la aprobarea Modului provizoriu de determinare şi calculare a bugetului minim de consum, norma medie anuală a consumului de cartof pe cap de locuitor este de 93,4 kg, raportată la numărul populației (2 597,1 mii populație – 1.01.2021). Necesarul de consum pentru Republica Moldova ar constitui cca 242,6 mii tone”, a precizat Viaceslav Grigorița.„Dacă luăm în calcul populația care migrează, atunci necesarul de cartofi poate scădea semnificativ, astfel încât producția autohtonă să satisfacă cerințele pieței interne pe deplin”, a adăugat specialistul.A crescut suprafața plantațiilor de cartofiÎn 2020, suprafața totală cultivată cu cartofi a fost de aproape 23 000 de hectare în Republica Moldova (22,9 mii ha). De pe aceste câmpuri s-a obținut o recoltă de 171,9 de mii de tone de cartofi. „De menționat că suprafața totală cultivată a crescut cu circa 23% în 2020 față de anul 2019”, a spus Viaceslav Grogorița, cu referire la datele Biroului Național de Statistică.În consecință, în 2020, importurile de cartofi au fost cu aproximativ 24,8 % mai reduse față de anul 2019.Ce cantitate de cartofi este produsă în Moldova„Conform mediei ultimilor 3 ani, recolta globală de cartofi se menține în jurul cifrei de 170-175 mii tone. În anul 2021 se așteaptă o recoltă de cartofi echivalentă cu media ultimilor 3 ani”, a menționat Viaceslav Grigorița.În plus, anual se mai produce o cantitate de vreo 120 de mii de tone de cartofi în aproximativ 500 de mii de gospodării auxiliare din țară.Rezultă că „anual producem circa 290-300 de mii de tone de cartofi, ceea ce este suficient pentru piața internă”, a sintetizat Viaceslav Grigorița.Moldova importă anual vreo 40-50 de mii de tone de cartofiȘi totuși, cunoaștem că importăm cartofi. Cartofii aduși de peste hotare apar în piețe și magazine mai ales la sfârșitul primăverii, când stocurile din recolta veche sunt pe sfârșite, iar cei noi încă sunt scumpi.Viaceslav Grigorița a oferit detalii despre destinația cartofilor importați.„Reieșind din volumul global al producției de cartof autohton și nivelul asigurării pieței interne cu acesta, Republica Moldova anual importă cca 40-50 mii tone de cartof, care preponderent constituie cartof pentru semințe, destinat plantării (necesarul de cartofi pentru plantarea unui hectar variază de la 3 la 4 t/ha)”, a spus Viaceslav Grigorița.În anul 2020, în țară s-au importat aproximativ 45,5 de mii de tone de cartofi, preponderent fiind cartofi pentru sămânță, soiuri de perspectivă, potrivit specialistului.Cum evoluează prețul cartofului în funcție de sezonLa acest sfârșit de septembrie, prețul cartofilor cultivați convențional este de aproximativ 6-8 lei în magazinele și piețele agroalimentare din Chișinău. Cartofii mai aspectuoși ajung să coste și 10 lei kilogramul la piețele de cartier. În cazul celor cultivați conform metodelor ecologice, fără utilizarea produselor chimice, prețul cerut de producători este de vreo două ori mai mare.Pe parcursul anului 2021, prețurile medii la cartofii din roada anului 2020, conform datelor portalului East-Fruit, s-au menținut „fără mari fluctuații, între 3-4,5 lei/kg, ceea ce constituie cu 1,5-3 lei mai puțin pentru un kilogram față de anul trecut, când media a fost de 4-6 lei per kg”, a precizat Viaceslav Grigorița.În cazul cartofilor din roada anului 2021, prețurile au fluctuat de la 3 lei/kg, până la 18 lei/kg, în a doua decadă a lunii mai, valorile fiind echivalente cu cele din anul trecut.„Prețurile de 18 lei per kg se înregistrează doar în lunile mai și iunie, prima decadă, când apar cartofii noi, un lucru firesc, de altfel, și întâlnit inclusiv regional”, a spus Viaceslav Grigorița.Daniela Luca: „Poți trăi mâncând doar cartofi”Îngrașă sau nu îngrașă cartoful? Unii nutriționiști recomandă excluderea cartofului din alimentație în cazul celor care doresc să scape de kilogramele în plus, iar alții, dimpotrivă, combat părerea potrivit căreia cartofii îngrașă.Nutriționiștii cu opinii favorabile consumului de cartofi susțin că această legumă nu prezintă pericol pentru siluetă, dacă este preparată dietetic – coaptă, fiartă, înăbușită. Cartofii au avantajul de a fi și gustoși, și sățioși.Am rugat-o pe Daniela Luca, care în ultimii ani și-a dedicat activitatea unui proiect de cultivare a cartofilor, inclusiv metodelor ecologice, să ne împărtășească părerea ei despre această legumă.„Ultimele studii arată că amidonul este foarte benefic pentru microbiom/bacteriile din colon. Cartoful este un aliment integral, de aceea își păstrează toate beneficiile la consum. De asemenea, este un aliment complet - conține toate substanțele nutritive necesare vieții: poți trăi mâncând doar cartof! Eu am descoperit asta cu vreo 9 ani în urmă, când am trecut la veganism”, a spus Daniela Luca.„De asemenea, este un mit că îngrașă. Cartoful are 60 kcal la 100 gr, respectiv trebuiesc 3,5 kg de cartof ca să acoperi necesarul zilnic de 2000 kcal. Deși cartoful este o parte importantă a dietei mele, greutatea mea a rămas la fel în ultimii 8 ani, chiar și după două sarcini. După cum știm cu toții, este foarte versatil la gătit și poate fi inclus în sute de rețete. Noi îl consumăm aproape zilnic, copiii îl adoră”, a povestit interlocutoarea.Daniela Luca a menționat că există un medic, John Mcdougall, „care promovează cartoful în alimentație și a ajutat foarte multe persoane să scape de greutatea în exces, de diabet și boli cardiovasculare cu o dietă bazată pe cartof/orez”.

