https://sputnik.md/20210925/restrictionand-aria-de-raspandire-a-limbi-ruse-daunam-economiei-opinia-expertilor-45041504.html

Restricționând aria de răspândire a limbi ruse, dăunăm economiei: opinia experților

Restricționând aria de răspândire a limbi ruse, dăunăm economiei: opinia experților

Ce atitudine au de fapt față de limba rusă în țările fostei URSS, aflați din această relatare Sputnik.

2021-09-25T14:25+0300

2021-09-25T14:25+0300

2021-09-25T14:25+0300

rusia

kazahstan

limba rusă

uzbekistan

kîrgîzstan

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/192/36/1923697_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_f55dc67fda3478b2b0b6a9616202b4e1.jpg

Danara KurmanovaAu trecut 30 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice, iar în străinătatea apropiată (termen care include spațiul post-sovietic - n. Sputnik Moldova ) se pune întrebarea din când în când: oare nu periclitează limba rusă dezvoltarea limbii naționale? În data de 23 septembrie, președintele Kîrgîzstanului, Sadîr Japarov, a sugerat: pentru a asigura funcționarea deplină a limbii kîrghîze este necesară de a înceta folosirea limbii ruse în documentele oficiale (acum documentele oficiale din Kîrgîzstan sunt întocmite în două limbi).În același timp, o serie de țări post-sovietice a ajuns la concluzia că limba rusă este importantă pentru dezvoltarea lor economică și tehnică. Cum s-a schimbat rolul limbii ruse și atitudinile față de aceasta în țările fostei URSS, a aflat corespondentul Sputnik.Cetățenii simpli din Kîrgîzstan - pentru limba rusăÎn timp ce președintele Japarov propune eliminarea limbii ruse din documentele oficiale, una dintre universitățile de frunte ale republicii, Universitatea Kârgîză-Rusă Slavă în numele lui Elțin, lucrează sub sloganul: „Cu limba rusă, veți cuceri lumea!”. Iar oamenii de știință din cadrul acestei instituții au publicat un studiu ale cărui rezultate arată că majoritatea locuitorilor Kîrgîzstanului consideră limba rusă necesară pentru dezvoltarea statului.Conform rezultatelor sondajului, 99% dintre cei chestionați consideră că limba rusă oferă acces la educație de calitate, ajută la creșterea profesională și crește competitivitatea pe piața muncii. Mai mult, istoricește, pentru cetățenii din Kîrgîzstan, limba rusă a devenit un mijloc de comunicare cu lumea exterioară, spune profesorul Tagaev.Apropo, în Kîrgîzstan, pentru 28 noiembrie 2021, sunt anunțate alegeri extraordinare pentru Jogorku Kenesh (parlamentul țării). Răspunzând întrebării Sputnik dacă posibilele reforme în sfera documentelor oficiale vor afecta statutul limbii ruse, Mamed Tagaev subliniază: „Acum fiecare cetățean este liber să formuleze o petiție în limba rusă, acesta este dreptul său constituțional. Prin urmare, trecerea documentației oficiale în limba kîrgîză, fără îndoială, va slăbi semnificativ poziția limbii ruse în Kîrgîzstan”.Astăzi, aproximativ 26 la sută din populația țării preferă să-și întocmească documentele în limba rusă. Potrivit Comitetului Național de Statistică al Kîrgîzstanului, până în 2021, din 6,6 milioane de cetățeni ai țării, 1,7 milioane de oameni nu sunt etnici kîrgîzi.Dar cum stau lucrurile la vecini?Între timp, în statul vecin, Kazahstan, lumea nu este dispusă să limiteze rolul limbii ruse, în ciuda incidentului activistul Kuat Ahmetov, care a organizat raiduri lingvistice. Dimpotrivă, după ce Ahmetov și adepții săi au aranjat verificări în magazinele din în cinci orașe, privind cunoașterea limbii kazahe, Procuratura Generală din Kazahstan a anunțat inițierea unui dosar penal - Ahmetov a fost acuzat că a incitat la ură etnică.Actuala „Lege privind funcționarea limbii a Republicii Kazahstan” proclamă: limba rusă poate fi utilizată oficial la nivel de egalitate cu cea de stat (kazahă - n.red.), în organizațiile guvernamentale și administrative. Iar încălcarea drepturilor cetățenilor pe principiul limbii vorbite este considerată o încălcare a drepturilor lor.Cu privire la importanța limbii ruse a fost exprimată recent și de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, care a reamintit că există 340 de școli în țară în care se desfășoară instruirea în limba rusă. Se dezvoltă marea și puternica limbă rusă și Uzbekistan, unde guvernul și-a asumat toate costurile de predare a limbii ruse pentru lucrătorii imigranți.Acest act al autorităților uzbece vorbește despre cât de importantă este limba rusă pentru țară, crede Abdurahimov.„Nu este vorba doar de relațiile cu Rusia, deși nivelul imigrației aici este, desigur, ridicat”, spune el. - Dar să luăm relațiile cu alte țări din fosta URSS - cum să comunicăm cu ele? Limba rusă este, de asemenea, o limbă internațională în domeniul educației, a științei și a relațiilor de afaceri".„Nimeni nu se pronunță împotriva limbilor naționale”Limba rusă este importantă pentru străinătatea apropiată (țările vecine Rusiei - n.n.) datorită competitivității sale, spune Mihail Osadcii, doctor în filologie, prorector pentru științe la Institutul de stat al Limbii Ruse "Pușkin". Potrivit acestuia, în ceea ce privește numărul de vorbitori, limba rusă ocupă locul 8 în lume, în plus, este utilizată în 15 organizații internaționale (pentru comparație: engleza este utilizată în 23).Mihail Osadcii aduce Ucraina drept exemplu.Apropo, opinia unor politicieni ucraineni că respingerea limbii ruse va afecta Rusia nu are temei, subliniază Osadcii.

https://sputnik.md/20210924/cunoscut-expert-ce-sanse-are-sandu-sa-solutioneze-problema-transnistreana--45018319.html

https://sputnik.md/20210924/deputati-rusi-vom-lupta-dur-cu-rusofobia-din-tarile-baltice-45026128.html

https://sputnik.md/20210907/limba-rusauniunea-europeana-ursuri-instruire-44565866.html

https://sputnik.md/20210903/tinerii-limba-rusa-republica-moldova-44474602.html

https://sputnik.md/20210902/rusia-deschide-granitele-pentru-toti-studentii-straini-44437439.html

uzbekistan

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazahstan, limba rusă, uzbekistan, kîrgîzstan, asia