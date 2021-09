Sergiu Prodan - încă un ministru PAS dus cu pluta - video

https://sputnik.md/20210925/sergiu-prodan---inca-un-ministru-pas-dus-cu-pluta---video-45046073.html

Guvernul Gavrilița este mai ceva decât teatrul absurdului, membrii lui se întrec în a face declarații iresponsabile, absurde și de-a dreptul stupide. Iată că i-a venit rândul și ministrului Culturii să se facă de râs.

Directoarea Teatrului Municipal de Păpuși "Guguță", Gabriela Lungu, a declarant pentru NTV că actorii de la această instituție cultural-artistică se concediază pentru că salariile sunt extrem de mici. Iar salariile sunt mici pentru că Teatrul nu are spectatori, nu vinde bilete, respectiv nu are venituri și asta s-a întâmplat după ce autoritățile au introdus obligativitatea certificatelor COVID pentru vizitatorii teatrelor.În spiritul celor mai bune practici ale jurnalismului imparțial, echidistant, obiectiv și corect, jurnaliștii de la respectivul post de televiziune au mers să ceară opinia celei de-a doua părți, ministrului Culturii, Sergiu Prodan, care este responsabil de tot ce se întâmplă în domeniu. Dar culmea, în loc cel puțin să regrete că actorii se concediază și teatrele se ruinează, acesta a declarat că se bucură de ceea ce se întâmplă.Nici nu știu ce să spun decât că am sfeclit-o dacă toți miniștri din Guvernul Gavrilița au tot atâta minte ca cel al Culturii, care se bucură că actorii se concediază. Adică, urmând această logică, în curând și ministrul Educație se va bucura că profesorii și învățătorii se concediază, de fapt, de acest lucru deja s-a bucurat chiar premierul Natalia Gavrilița, când a invitat cadrele didactice să se concedieze dacă nu vor să se vaccineze sau să-și dea salariile mizere pe testele anticovid. Dar ce va fi când va ajunge la această concluzie și ministrul de Interne, cel al Economiei, al Infrastructurii, al Finanțelor, al Apărării?Ce nu mai tratați pacienții, nu mai luați măsuri de prevenție, ci închideți tot: teatre, școli, grădinițe, biserici și în final să închideți Republica Moldova? Asta da - vremuri bune!

