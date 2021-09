https://sputnik.md/20210926/cfm-reabilitarea-infrastructurii-feroviare-45052454.html

CFM vrea reabilitarea totală a infrastructurii feroviare – detalii

Directorul Întreprinderii Calea Ferată a Moldovei a prezentat un raport al celor 117 zile de la numirea sa în funcție.

CHIȘINĂU, 26 sept – Sputnik. Un plan de modernizare a întreprinderii „Calea Ferată a Moldovei” a fost elaborat de la numirea în funcția de director a lui Oleg Tofilat. Pe pagina sa de Facebook, directorul CFM spune că planul presupune reabilitarea totală a infrastructurii feroviare. Mai mult, se dorește achiziția a 5 000 de vagoane marfare, dar și creșterea solidă a volumelor transportate și a salariilor. Potrivit lui Tofilat, planul de modernizare a întreprinderii a fost consultat cu colegii din instituțiile financiare internaționale, cu principalii clienți, dar și cu experți din domeniu. În momentul de față se pregătește un business plan care să argumenteze cu cifre această viziune și să fundamenteze finanțarea investițiilor.Totodată, Tofilat a precizat că de la venirea sa în fruntea CFM au fost achitate salariile curente, motorina și alte resurse indispensabile, serviciile comunale.„În iunie am achitat 70% restante pe salariul din decembrie-2020. În iulie am reușit să acoperim un salariu întreg lunar din veniturile operaționale - era o cursă contra cronometru să reușim acest lucru înaintea aniversării a 150 de ani ai CFM. În luna august am pășit deja cu încredere în stabilitatea întreprinderii”, a mai spus directorul CFM.Acesta a menționat că până la sfârșitul acestui an va fi posibil să închidă toate datoriile.

