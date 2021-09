https://sputnik.md/20210926/digitalizarea-economiei-republica-moldova-45050308.html

Digitalizarea economiei: Cum e posibil în Republica Moldova

Digitalizarea economiei: Cum e posibil în Republica Moldova

Printre prioritățile Ministerului Economiei de la Chișinău este și digitalizarea economiei.

2021-09-26T10:18+0300

2021-09-26T10:18+0300

2021-09-26T10:18+0300

economie

economie de piaţă

societate digitalizata

digitalizate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/10/89/108987_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_4562776b2f14f475943d1785b7bcb809.jpg

CHIȘINĂU, 26 sept – Sputnik. Ministerul Economiei își propune asumarea a unei noi Foi de parcurs pentru digitalizarea economiei și promovarea comerțului electronic. Despre aceasta a anunțat în cadrul ICT Summit 2021, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu. Potrivit acestuia vor fi create condiții ajustate la specificul afacerilor Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care vor permite oamenilor de afaceri să-și înregistreze de la distantă afacerea, să facă modificări în actele de constituire, să obțină diverse servicii publice și acte oficiale în format electronic.De asemenea, urmează a fi ajustat cadrul normativ privind activitatea administrației parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” pentru a asigura transparență și previzibilitate. Ministrul economiei a mai precizat că digitalizarea economiei este un obiectiv prioritar pe agenda Ministerului Economiei, în special în această perioadă pandemică când comerțul electronic și prezența online au fost intens utilizate de mulți agenți economici.„Este un fapt recunoscut că inovația digitală constituie un factor cheie în transformarea proceselor economice, locurilor de muncă și societății în ansamblu, contribuind la reducerea decalajului social și economic. Sectorul tehnologiei informaționale a cunoscut în 2020 o creștere cu 10%, față de anul 2019, a serviciilor vândute peste hotarele țării, în pofida anului pandemic. Parcul IT este un exemplu prin care am reușit să valorificăm potențialul țării. Avem deja 850 de rezidenți cu peste 13 mii de profesioniști. Și ne propunem să lansăm curând un pachet de acte normative care să simplifice activitatea acestora”, a precizat ministrul Gaibu.Industria IT contribuie cu 3.5% la formarea PIB. Exporturile IT au ajuns la 258,47 milioane dolari SUA în anul 2020, fiind în creștere cu 23.2% față de anul 2019.

https://sputnik.md/20210925/restrictionand-aria-de-raspandire-a-limbi-ruse-daunam-economiei-opinia-expertilor-45041504.html

https://sputnik.md/20210918/forumul-economic-mondial-2022-davos-44835566.html

https://sputnik.md/20210914/gazul-scumpi-economiei-nationale-expert-44742146.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

economie de piaţă, societate digitalizata, digitalizate