Restricțiile anticovid, bâta cu care Sandu lovește în Biserică

Astăzi, 26 septembrie, în Republica Moldova, urma să se desfășoare tradiționalul Pelerinaj al Tinerilor, ediția a XIV-a, organizat anual în preajma praznicului Înălțării Sfintei Cruci. Doar că evenimentul nu va avea loc.

Și asta pentru că vineri, cu două zile înainte, Mitropolia Moldovei a anunțat că amână desfășurarea pelerinajului în urma restricțiilor impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Mai mult, organizatorii evenimentului au amânat desfășurarea lui tocmai peste jumătate de an, în cea de-a treia Duminică a Postului Mare (Duminica Sfintei Cruci) din primăvara anului 2022. Apropo, Pelerinajul Tinerilor era organizat până acum în a treia decadă a lunii septembrie, în preajma praznicului Înălțării Sfintei Cruci.Școala și Biserica - două ținte ale Maiei SanduOrice om zdravăn la cap se întreabă: de ce autoritățile au permis și chiar au contribuit la organizarea Festivalul Summer Fest 2021, la care au participat mii de oameni, motivând că manifestația are loc în aer liber, respectiv nu există riscul de contaminare, dar iată desfășurarea careurilor festive din prima zi de școală și, în cazul de față, desfășurarea unui pelerinaj creștin - nu, deși și acestea au loc în aer liber (la ofensiva noilor autorități împotriva școlii vom reveni cu altă ocazie, bineînțeles aici nu este vorba doar de interzicerea primului clopoțel de 1 septembrie).Faptul că pe 26 august, când a avut loc Festivalul Summer Fest 2021, numărul celor care se infestau zilnic cu coronavirus nu era așa de mare - nu ține, pentru că deja atunci acesta era în creștere accentuată, iar numărul de îmbolnăviri mare din ultimele zile este consecința directă a evenimentului organizat acum o lună. Dacă nu este așa, adică dacă Festivalul Summer Fest 2021 nu a contribuit sub nicio formă la răspândirea virusului, atunci chiar nu văd de ce ar trebui restricționată orice întrunire în masă dacă aceasta se desfășoară în aer liber, cu sau fără purtarea măștii.Spun asta pentru că, în cazul Bisericii, Hotărârea nr.62 din 22 septembrie 2021, adoptată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, nu interzice doar desfășurarea pelerinajelor, dar conține și alte ingerințe brutale și mult mai grave în activitatea cultelor religioase din Republica Moldova. Toate aceste ingerințe, pe cât de brutale, pe atât și de stupide, au încăput în punctul 12 al respectivei Hotărâri, care oficial stabilește "măsuri de prevenire şi control al infecției COVID-19" în "desfășurarea activității cultelor religioase".Sandu și PAS îngrădesc accesul oamenilor în bisericiPrin acesta, autoritățile limitează sau, mai corect spus, interzic de fapt accesul credincioșilor la slujbele religioase. Subpunctul 12.2 al aceste Hotărâri stabilește: "admiterea în interiorul lăcașurilor de cult a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 metri pătrați pentru fiecare persoană şi o distanță fizică de siguranță de minimum 1 (unu) metru între persoanele participante la activitățile religioase (cu excepția slujitorilor de cult)".Adică, dacă într-o biserică care are o suprafață pe interior de 200 de metri pătrați, una medie sau chiar mică ca mărime în Moldova, vor putea participa la slujba religioasă doar 50 de persoane, în condițiile în care la orice biserică din sat, duminică participă la Liturghie cel puțin o sută de oameni, nu mai vorbim de bisericile din municipii, spre exemplu din Chișinău, unde la slujbă vin chiar câteva sute de oameni. Deci, în aceste condiții, preotul ar trebuie să închidă ușa bisericii de cum la slujbă se prezintă cel de-al 51-lea credincios. Bineînțeles, un preot care este cu adevărat preot și crede în Dumnezeu nu poate să acționeze împotriva chemării sale de a aduce oamenii în Casa Domnului, dar nu de-ai da afară.Însă nu aceasta este cea mai brutală ingerință în activitatea Bisericii. Este una și mai dihai, cea prin care Comisia a interzis, de fapt, sărutarea icoanelor în biserică. Punctul 12.7 al respectivei decizii prevede "evitarea contactului și a sărutării obiectelor de cult". Adică creștinii ar trebuie să renunțe la sărutarea icoanelor și Sfintei Cruci.Eu nu pot să știu ce au în cap autorii acestei Hotărâri și ce înțeleg ei prin această frază, căci biserica nu este cantină sau restaurant unde lumea vine să mănânce, dar pot doar să bănuiesc că aceasta este o expresie eufemistică prin care, de fapt, membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică le-au interzis creștinilor să ia nafură și agheasmă și să se împărtășească. Adică le-a interzis să mai fie creștini pentru că renunțarea la Sfintele Taine, la Împărtășanie sau măcar teama de a te molipsi de coronavirus în timp ce primește Trupul şi Sângele Domnului înseamnă, de fapt, a înceta a mai fi ortodox, a mai crede în Iisus Hristos.

