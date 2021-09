https://sputnik.md/20210927/inca-un-motiv-de-lauda-desarta-pentru-guvernanti---turismul--45071178.html

Încă un motiv de laudă deșartă pentru guvernanți - turismul

Încă un motiv de laudă deșartă pentru guvernanți - turismul

Astăzi autoritățile din Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Turismului.

2021-09-27T11:46+0300

2021-09-27T11:46+0300

2021-09-27T11:46+0300

editorialist

moldova

investiții

sergiu prodan

ziua

turism

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0d/32010649_0:179:2730:1715_1920x0_80_0_0_80b1771ef1cfbd74781dd539b0af190b.jpg

Cu acest prilej Agenția de Investiții “Invest Moldova” organizează un eveniment la care va prezenta Republicii Moldova ca destinație turistică, manifestații urmând să fie deschisă cu un cuvânt de salut din partea ministrului Culturii, Sergiu Prodan.Putem să presupunem că atât ministrul Culturii, cât și alți oficial vor folosi acest prilej pentru a raporta noi reușite și noi succese înregistrate de Republica Moldova în domeniul turismului. Ni se vor aduce date ale Biroului Național de Statistică că iată! în prima jumătate a anului 2021, agențiile de turism şi turoperatorii din țară au prestat servicii la peste 96 de mii de turiști și excursioniști, ceea ce este de 2,6 ori mai mult față de aceeași perioadă a anului 2020, când pandemia a paralizat, practic, domeniul.Adevărul este însă altul: Moldova nu are turism. Turismul ca domeniu al economiei naționale practic nu există. Turismul moldovenesc este superb, dar lipsește cu desăvârșire, cum ar spune Caragiale. Și alta pentru că turismul unei țări este turismul receptor, adică suma persoanelor străine care vin în țară la tine să se odihnească, să se recreeze, să consume produse și servicii, care îți aduc bani și contribuie la bunăstarea cetățenilor și a țării. Păi iată, potrivit acelorași date ale Biroului Național de Statistică, ponderea turismului receptor în numărul total de turiști și excursioniști este una infimă, de doar 3,2 la sută. Adică, practici străinii nu vin să se odihnească în țara la noi.Dar partea leului a ceea ce autoritățile numesc turism moldovenesc este turismul emițător, adică numărul moldovenilor care pleacă la odihnă peste hotare, care constituie tocmai 66,6 la sută din numărul total de turiști și excursioniști. Vedeți care este diferența: turismul emițător: 66,6 la sută și turismul receptor: 3,2 la sută, adică de 20 de ori mai mulți moldoveni merg să se odihnească în afara Republicii Moldova, scoțând banii din țară, față de străinii care vin să se odihnească în țara noastră și care ne aduc bani.Am pomenit mai sus că ministrul Sergiu Prodan va vorbi astăzi la evenimentul organizat de Agenția de Investiții “Invest Moldova” cu privire la Ziua Mondială a Turismului. Apropo, sper ca acesta să nu debiteze vreo prostie așa cum a făcut-o acum câteva zile când a afirmat public că se bucură că actorii pleacă din teatre că în felul acesta nu riscă să se infecteze cu covid. Vă imaginați că astăzi, de Ziua Mondială a Turismului, Sergiu Prodan declară bombastic: mă bucur că nu vin turiști străini în țara noastră că în felul acesta nu ne infestăm de covid! Asta chiar ar fi culmea!Dar altceva am vrut să spun, când am pomenit de ministrul Culturii. Dezastrul din domeniul turismului sau, mai degrabă, lipsa turismului ca domeniu al economiei naționale este "meritul" guvernărilor anterioare, nu al actualilor guvernanți în frunte cu Sandu și Gavriliță. Domeniul turismului poate fi dezvoltat, dar pentru asta sunt necesari ani, decenii chiar. Ceea ce poate să facă astăzi Guvernul Gavrilița, majoritatea parlamentară a PAS este să elaboreze o strategie, un plan de dezvoltare a domeniului care să poată fi pus în practică - nu ca cele de până acum, ca peste alți 10 sau 20 de ani să nu aveam statistica tristă de astăzi.Apropo, în comunicatul de presă emis astăzi cu acest prilej de către Agenția de Investiții “Invest Moldova” (comunicat din care m-am inspirat la scrierea acestui material) peste tot este trecută denumirea oficială a sărbătorii ca "Ziua Mondială a Tursimului". M-a mirat mult această greșeală, mai ales că, așa cum am observat eu, comunicatele Agenției de Investiții “Invest Moldova” sunt printre puținele scrise corect, atât gramatical, cât și logic, nu ca altele în care autorii pun virgulă între subiect și predicat.Atât. Așteptăm cuvântarea ministrului Culturii, Sergiu Prodan, să vedem cu ce ne bucură.

https://sputnik.md/20210923/de-ce-maia-sandu-seamana-atat-de-mult-cu-bula-44982248.html

https://sputnik.md/20210925/sergiu-prodan---inca-un-ministru-pas-dus-cu-pluta---video-45046073.html

https://sputnik.md/20210604/Problemele-grave-ale-vinificaiei-moldoveneti---ce-spune-Gheorghe-Arpentin-34982029.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergiu Praporșcic https://cdn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Sergiu Praporșcic https://cdn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergiu Praporșcic https://cdn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

moldova, investiții, sergiu prodan, ziua, turism