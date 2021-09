https://sputnik.md/20210927/serghei-lavrov-interventii-exceptionale-la-new-york-adevarate-lectii-date-occidentului-45064143.html

Serghei Lavrov, intervenții excepționale la New York, adevărate lecții date Occidentului

Ministrul rus de Externe a avut intervenții istorice la New York – atât de la tribună, cât și în conferințe de presă. Redăm câteva dintre cele mai importante momente

rusia

politică

internațional

BUCUREȘTI, 27 sept – Sputnik. Încă o dată, Serghei Lavrov a demonstrat de ce mulți analiști îl apreciază la superlativ și în consideră cel mai performant ministru de Externe al momentului.În alocuțiunea de la cea de-a 76-a Adunarea Generală a ONU, cât și la conferința de presă ce a urmat, Serghei Lavrov a abordat cu precizie și profunzimea unui mare diplomat problemele actuale ale lumii – tensiuni, provocări, erori, dar și soluții și căi de rezolvare.Redăm câteva dintre aceste teme abordate la New York de ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov.Summit-ul lui Biden: ”Cruciadă în stilul Războiului Rece”Ministrul Lavrov a criticat ideea SUA de a convoca un ”Summit al liderilor pentru democrație”, numindu-l un alt exemplu de mentalitate de bloc, în stilul Războiului Rece, care ar împărți comunitatea internațională în ”noi și ei”.Vorbind în a cincea zi a celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, Lavrov a criticat actuala politică externă a SUA, acuzând Washingtonul că încearcă să împartă comunitatea internațională în ”blocuri”, în stilul Războiului Rece.Summit-ul urmează să aibă loc pe 9-10 decembrie, va fi virtual, și va aduna ”șefi de stat, reprezentanţi ai societăţii civile, filantropi şi actori din sectorul privat”, conforma Casei Albe.Deci, o idee specifică pentru acțiunile progresiste - gen Soros, echipa Biden fiind nu doar susținătoare a ideilor filantropului, ci și susținută generos de acesta.Lavrov: ” Marile puteri trebuie să se simtă responsabile față de restul omenirii””Orice război între puterile nucleare este inacceptabil, deoarece riscurile escaladării într-un conflict nuclear sunt enorme”, a spus Lavrov.Lavrov l-a dat ca exemplu pe fostul președinte Donald Trump, care a folosit termenul ”a face față”.Lavrov a declarat ferm: ”Marile puteri trebuie să se simtă responsabile față de popoarele lor și față de restul umanității”.Președintele rus Vladimir Putin a propus organizarea unui summit al membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, a punctat Lavrov, subliniind – ”Din cauza pandemiei, această lucrare a fost oarecum întârziată. Acum îl reînnoim”.Lavrov: ”Trăim pe aceeași planetă. Trebuie să ne respectăm reciproc!”Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a atras atenția că președintele american Joe Biden a spus că ”SUA nu vor mai folosi niciodată forța pentru a schimba ordinea în alte țări”.În acest context, Lavrov a amintit că președintele american Joe Biden a spus că ”acum vine era „diplomației intensive””.”Aceasta înseamnă că vor folosi alte mijloace pentru a încerca să aranjeze viața altor țări în modul în care americanii cred că este corect”, consideră Lavrov pe baza unor exemple clare: ”Aceleași revoluții colorate… Aceasta nu este utilizarea forței, dar funcționează nu mai puțin distructiv: uitați-vă la Libia, Irak, Siria sau vecina noastră, Ucraina”.”Recunoașteți că toată lumea este diferită - avem rădăcini culturale și civilizaționale diferite… dar trăim pe aceeași planetă - trebuie să ne respectăm reciproc”.Lavrov: ”Comunitatea mondială are nevoie de unitate, nu de o nouă divizare”În fața provocărilor globale, comunitatea mondială are nevoie de unitate, nu de o nouă divizare, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.Rusia, a spus Lavrov, ”este ferm în favoarea renunțării la orice confruntare și stereotipuri, pentru unirea eforturilor de abordare a sarcinilor cheie ale dezvoltării și supraviețuirii umane”.În această paradigmă, membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU ”care poartă o responsabilitate specială față de organizație în conformitate cu Carta, pot și ar trebui să stimuleze stabilirea unei acțiuni cu adevărat colective”.Transformarea ONU într-un ”instrument pentru promovarea intereselor egoiste”Ministrul de externe Lavrov a lansat un avertisment: ”Recent, am văzut încercări persistente de a micșora rolul ONU în rezolvarea problemelor cheie ale timpului nostru, ”împingându-l” în fundal sau transformându-l într-un instrument ascultător pentru promovarea intereselor egoiste ale cuiva”.În aceste fel, prin transpunerea discuțiilor pe probleme cheie ”în formate convenabile”, Occidentul ar dori ”să excludă din procesul de dezvoltare a soluțiilor globale pe cei care au propriul lor punct de vedere diferit”, spune ministrul rus de Externe.ONU și potențialul unic de multilateralism universal și legitimitateO certitudine: ”Nu avem altă opțiune: cooperarea extinsă în cadrul ONU este în special solicitată acum, când numărul problemelor de pe agenda globală continuă să crească”, atrage atenția ministrul rus Lavrov.O greșeală major: ”Legea celor puternici este folosită din ce în ce mai mult împotriva forței legii. Nu există un acord între principalele puteri cu privire la principiile ordinii mondiale”.”Organizația Mondială trebuie să joace un rol central de coordonare în politica globală, eliberând pe deplin potențialul său unic de multilateralism universal și legitimitate”, a declarat Serghei Lavrov de la tribuna celei de-a 76-a Adunări Generale a ONU.

