https://sputnik.md/20210928/kremlinul-kiev-la-contractul-gazpromului-cu-ungaria-45104864.html

Kremlinul a comentat reacția Kievului la contractul Gazpromului cu Ungaria

Kremlinul a comentat reacția Kievului la contractul Gazpromului cu Ungaria

Contractul privind livrarea gazului nu încalcă legile, Ucraina nu are dreptul să se amestece, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitrii Peskov. 28.09.2021, Sputnik Moldova

2021-09-28T15:49+0300

2021-09-28T15:49+0300

2021-09-28T15:49+0300

rusia

ucraina

gazprom

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43882844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b045fa5ab5d0d6df0803d4bd2762e3ce.jpg

BUCUREȘTI, 28 sep - Sputnik. Contractul privind livrarea gazului încheiat cu Federația Rusă garantează Ungariei aprovizionarea cu gaz fiabilă și ritmică, nu încalcă drepturile și normele internaționale ale nimănui și aproape nimeni, inclusiv Ucraina, nu are dreptul să se amestece în relațiile comerciale și economice, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitrii Peskov.Ungaria și Gazprom au semnat luni un nou contract. Vorbim despre livrări către Ungaria de 4,5 miliarde de metri cubi de gaz anual în următorii 15 ani. Inclusiv 3,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an vor fi furnizați prin Serbia și 1 miliard - prin Austria. Kievul intenționează să apeleze la Comisa Europenă din cauza contracutlui de furnizare a gazelor care ocolește Ucraina. Ministerul ucrainean de externe a declarat că acordul este în detrimentul relațiilor bilaterale ucraineano-maghiare.Potrivit lui Peskov, reacția tăioasă a Kievului, nu merită careva acțiuni de răpuns."O astfel de reacție nu necesită careva acțiuni de răpuns. Punem în aplicare relațiile noastre bilaterale cu Ungaria. Vorbim despre un contract pe termen lung, care, de fapt, va garanta aprovizionarea fiabilă, previzibilă, regulată cu combustibil albastru către Ungaria și garantată , rute profitabile din punct de vedere economic. "- a declarat Peskov reporterilor.El a subliniat că contractul nu încalcă drepturile nimănui."Aici nu sunt încălcate drepturile nimănui, aici nu sunt încălcate normele comerțului internațional și aproape nici o țară, inclusiv Ucraina, nu are dreptul să intervină în acest aspect al relațiilor ruso-ungare", a spus Peskov.

https://sputnik.md/20210928/pretul-gazului-in-europa-a-sarit-peste-o-mie-de-dolari-45102122.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, gazprom, gaz