Pe cine Sandu vrea să-l facă procuror general în locul lui Stoianoglo

Întrebarea care frământă acum pe toată lumea este pe cine dorește puterea să instaleze în funcția de procuror general, în locul lui Alexandr Stoianoglo.

2021-09-28T11:00+0300

Întrebarea care frământă acum pe toată lumea este pe cine dorește puterea să instaleze în funcția de procuror general, în locul lui Alexandr Stoianoglo.În cadrul unei discuții în studioul Sputnik Moldova, deputatul Partidului Socialiștilor Vasile Bolea a lăsat să se înțeleagă cine ar putea fi persoana pe care puterea vrea să o așeze în fotoliul procurorului general.Iată ce a declarat Vasile Bolea."Prin prisma actualelor modificări care au avut loc în luna august 2019 la Legea Procuraturii, eu bănuiesc că avocatul poporului, fiind încă în lege parte din Consiliul Superior al Procurorilor, va fi acea verigă care va aduce nuanțe galbene în acest consiliu. Lucrul acesta este unul la suprafață, și scopul principal, așa cum am spus-o de la tribuna Parlamentului, să fie terminat procurorul general (Alexandr Stoianoglo - n.n.) și să fie instalat un procuror general de buzunar pentru Maia Sandu. Probabil, de ce nu?, va fi vreun avocat, vreun coleg de-al doamnei Moloșag, posibil un fost candidat la această funcție de procuror general care actualmente vine din sectorul ong-urilor, de la un centru de resurse nu știu care, juridice și mai puțin juridice", a declarat Vasile Bolea.Putem afirma fără teama de a greși că Vasile Bolea a indicat clar spre Vlad Gribincea, dat fiind ă acesta este avocat, este ong-ist, președinte al Centrului de Resurse Juridice din Moldova din anul 2010. Totodată, Vlad Gribincea a participat la cel mai recent concursul pentru funcția de procuror general. El a fost unul dintre cei patru candidați admiși la proba interviu în concursul pentru funcția de procuror general din toamna anului 2019, la care a învins Alexandr Stoianoglo, cel care deține această funcție de atunci până în prezent.Nu ne vom apuca acum să spunem cum va fi Vlad Gribincea (oficial el este Vladislav Gribincea) în funcția de procuror general, va fi sau nu unul de buzunar, așa cum sugerează Vasile Bolea. Ceea ce putem afirma în acest moment este că tentativa de a-l demite pe Dmitri Stoianoglo are un evident substrat politic și se încercă realizarea ei peste mecanismul legal prevăzut de legislația în vigoare. De aici și revizuirea, recroirea cadrului legal la care a purces majoritatea parlamentară a PAS.Nu vrem să afirmăm aici că activitatea lui Alexandr Stoianoglo ar fi ireproșabilă, există lucruri care i se pot reproșa. Spre exemplu, eu, ca un om dintr-o parte, care nu cunoaște dedesubturile activității Procuratorii Generale, nu am înțeles de ce procurorul general s-a produs pe post de avocat al unui dintre cei mai mare infractori din țara noastră - Veaceslav Platon, de ce s-a apucat să-i lustruiască public, la televiziuni, imaginea acestuia, să-l albească, să-l spele de păcate. Eu, sincer vorbind, m-am simțit vulnerabil când am văzut că cel mai mare procuror din țară îl disculpă public pe unul dintre cei mai mari infractori.Dar, așa cum am spus, procurorul general nu poate fi demis pe cale legală pentru aceste fapte, fie ele și reprobabile - nu știu dacă neapărat ilegale. Iar recroirea legislației în scopul demiterii politice a procurorului general este, dacă nu ilegală, cel puțin nedemocratică.

