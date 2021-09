https://sputnik.md/20210929/simonean-blocarea-canalelor-rt-germane-o-declaratie-de-razboi-media-45122306.html

Simonean: Blocarea canalelor RT germane, o declarație de război media

Simonean: Blocarea canalelor RT germane, o declarație de război media

Decizia YouTube de a elimina două canale în limba germană ale postului de televiziune RT reprezintă o declarație de război media, consideră redactorul șef al Rossiya Segodnya și RT, Margarita Simonean.

BUCUREȘTI, 29 sept – Sputnik. Decizia serviciului YouTube de a elimina canalele RT – DE și DFP fără orice drept de restabilire este o declarație deplină a unui război media, a declarat agenției RIA Novosti, redactorul șef al grupului media Rossiya Segodnya și a postului de televiziune RT, Margarita Simonean.Redactorul șef anunțase astăzi despre blocarea celor două canale.Serviciul de presă al Google, care deține serviciul de video hosting, a declarat că canalele blocate au încălcat regulile de utilizare. Compania a subliniat că “YouTube are niște reguli exacte ale comunității, în care este precizat ce este permis pe platformă”.La rândul său Simonean a menționat că așa-numitele “reguli” clare ale YouTube nu sunt descrise nicăieri.“De această dată ei au considerat “o tentativă de a ocoli restricții” invitarea auditoriului nostru pe al doilea canal, în timp ce primul era penalizat pentru “încălcarea regulilor comunității” – pentru faptul că am oferit spațiu persoanelor sceptice față de restricțiile sanitare. Nu este pentru prima dată când invităm auditoriul nostru pe al doilea canal, însă anume astăzi s-a decis eliminarea ambelor canale. În același timp, în YouTube sunt difuzate materialele antivacciniștilor, teroriștilor și fasciștilor de orice fel. Ne-au spus deschis în mai multe rânduri că ne vor reduce popularitatea și nu ne vor admite, toate aceste măsuri au fost suficiente – am crescut în pofida interdicțiilor lor, iar acum ne-au eliminat. E o declarație deplină a unui război media Rusiei din partea Germaniei”, a declarat redactorul șef.În iulie a devenit cunoscut că autoritatea de reglementare din Luxemburg au refuzat să elibereze pentru RT licența pentru emitere în limba germană sub pretextul nerespectării unor condiții tehnice.Situația presei rusești în Occident a devenit tot mai dificilă. În noiembrie 2016 Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la necesitatea contracarării Sputnik și RT.Comentând acest document, Vladimir Putin i-a felicitate pe jurnaliștii acestor publicații pentru o activitate prodigioasă. Totodată, el a menționat că această situație demonstrează degradarea accepțiunilor despre democrație în societatea occidentală.

