Ucraina: Conflictul cu Ungaria arată lipsa de profesionalism a echipei lui Zelenski

Conflictul cu Ungaria înseamnă lipsa de profesionalism a echipei Zelenski, a declarat deputatul Radei Supreme, Oleg Voloșin.

BUCUREȘTI, 28 sep - Sputnik. Conflictul dintre Ucraina și Ungaria pe fondul contractului de livrare a gazelor cu Federația Rusă este un semn al neprofesionalismului echipei președintelui Vladimir Zelenski, dacă și trebuie să prezinte careva pretenții, atunci peședintelui turc Tayyip Erdogan, consideră deputatul Radei Supreme, Oleg Voloșin.Anterior, ministerul ucrainean de externe a declarat că Kievul este dezamăgit de acordul pe termen lung dintre compania maghiară MVM CEEnergy Ltd și compania rusă Gazprom de furnizare gazelor ocolind Ucraina și consideră că este în detrimentul relațiilor bilaterale ucraineano-maghiare. Kievul va face apel la Comisia Europeană din cauza contractului dintre Ungaria și Federația Rusă pentru furnizarea de gaze care ocolește Ucraina. Ambasadorul Ucrainei a fost convocat la Ministerul Ungar de Externe din cauza poziției Kievului cu privire la acordul de la Budapesta cu Gazprom, un pas similar a fost făcut de Ministerul Ucrainean de Externe, convocând ambasadorul Ungariei."Conflictul cu Ungaria este un semn al neprofesionalismului echipei lui Zelenski. Gazul către Ungaria poate ocoli Ucraina numai după construirea „Turkish Stream”. Pretențiile ar fi trebuit să fie făcute "marelui prieten" Erdogan. Mai mult decât atât. Nu avem dreptul de a ordona Ungariei, cu cine să încheie acorduri comerciale. Le este teamă să critice Ankara - au trebuit să pună niște vin în gură și să tacă. Și astfel guvernului trecut i-a plăcut să afirme că „întreaga lume este cu noi "Acesta are toate motivele să spună:" Lumea întreagă este împotriva noastră ", a scris Voloșin pe pagina sa de Facebook..Luni, Gazprom și Ungaria au încheiat un acord de livrare a gazului până la sfârșitul anului 2036. Prin Serbia vor ajunge 3,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an, iar un miliard – prin Austria. Acordul va intra în vigoare pe 1 octombrie și prevede posibilitatea de a modifica condițiile peste 10 ani.

