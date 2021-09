https://sputnik.md/20210929/ungaria-pune-la-punct-ucraina-pe-tema-gazului-rusesc-45111381.html

Ungaria pune la punct Ucraina pe tema gazului rusesc

Ungaria pune la punct Ucraina pe tema gazului rusesc

Ungaria dă iarăși o lecție de diplomație fermă și pune Kievul la punct pe tema tranzitului de gaz rusesc și a contractului pe 15 ani dintre Budapesta și Gazprom.

2021-09-29T08:00+0300

2021-09-29T08:00+0300

2021-09-29T08:00+0300

internațional

ucraina

ungaria

peskov

lecție

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34120298_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dac3a80c53db6830416051bc32bfbbae.jpg

BRUXELLES, 29 sept – Sputnik. Péter Szijjártó, şeful diplomaţiei ungare, a anunțat pe pagina sa de socializare că Budapesta consideră că este o încălcare a suveranităţii sale faptul că Ucraina doreşte să împiedice aprovizionarea în siguranţă a Ungariei cu gaze naturale.În postarea sa, Péter Szijjártó a amintit că ieri a fost semnat contractul cu Gazprom care garantează aprovizionarea Ungariei cu gaze naturale pentru următorii 15 ani.“Este un mare succes, deoarece, pe de o parte, în lumea incertă de astăzi, tot ce oferă previzibilitate are o valoare deosebită, pe de altă parte, am convenit asupra unei formule de preţ care să asigure menţinerea pe termen lung a rezultatelor reducerii cheltuielilor de întreţinere”, a mai spus ministrul. El a arătat însă că a fost profund revoltat de decizia Guvernului ucrainean care a atacat contractul la Comisia Europeană.“Nu e treaba ucrainenilor cu cine încheiem noi acorduri”, le-a transmis Budapesta liderilor de la Kiev, ministrul de Externe al Ungariei arătând că gestul Ucrainei este o încălcare gravă a suveranităţii țării şi a intereselor sale de securitate naţională prin aceea că Ucraina dorește să împiedice alimentarea în siguranţă cu gaze naturale a ţării, încălzirea caselor cetăţenilor care trăiesc în Ungaria şi funcţionarea industriei.Potrivit lui Péter Szijjártó, măsura luată de partea ucraineană este neprietenoasă, mai ales după sprijinul oferit în mai multe rânduri, precum: aparate pentru ventilaţie mecanică, echipamente medicale, îngrijirea militarilor, tabere pentru copii, finanţarea investiţiilor, pe care Ucraina le-a primit până în prezent din partea Ungariei.Ministerul de Externe de la Kiev a emis ieri un comunicat prin care iniţiază amânarea următoarei Reuniuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale de Cooperare Economică Ungaro-Ucraineană şi indică faptul că se va adresa Comisiei Europene, în urma semnării contractului ungaro-rus privind furnizarea gazelor naturale pe termen lung.Ministerul ucrainean de externe s-a declarat “surprins şi dezamăgit” de decizia Ungariei de a încheia un contract cu grupul rus Gazprom, în data de 27 septembrie 2021, la Budapesta, în vederea furnizării de gaze naturale pe o rută care ocoleşte Ucraina.Și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitrii Peskov, a reacționat la ingerința Ucrainei, declarând că acel contract privind livrarea gazului încheiat cu Federația Rusă garantează Ungariei aprovizionarea fiabilă și ritmică cu gaz, nu încalcă drepturile și normele internaționale ale nimănui și nimeni, nici Ucraina, nu are dreptul să se amestece în relațiile comerciale și economice."O astfel de reacție nu necesită careva acțiuni de răpuns. Punem în aplicare relațiile noastre bilaterale cu Ungaria. Vorbim despre un contract pe termen lung, care, de fapt, va garanta aprovizionarea fiabilă, previzibilă, regulată cu combustibil albastru către Ungaria și garantată , rute profitabile din punct de vedere economic", a declarat Peskov reporterilor.

https://sputnik.md/20210928/pretul-gazului-in-europa-a-sarit-peste-o-mie-de-dolari-45102122.html

https://sputnik.md/20210927/razboi-declaratii-ungaria-ucraina-45088565.html

ungaria

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, ungaria, peskov, lecție, gaz