https://sputnik.md/20210930/de-ce-f-35-sunt-printre-cele-mai-proaste-avioane-americane--45157568.html

De ce F-35 sunt printre cele mai proaste avioane americane

De ce F-35 sunt printre cele mai proaste avioane americane

Criza dezvoltării armelor americane de înaltă tehnologie este reflectată cel mai viu de avionul de vânătoare F-35 Lightning II, pe care specialiștii americani l-au inclus în „cele mai proaste cinci avioane”.

2021-09-30T13:50+0300

2021-09-30T13:50+0300

2021-09-30T13:50+0300

editorialist

tehnologii

sua

rusia

avioane

vânătoare

asalt

tehnologii militare

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/02/31139710_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b8830e5a04f58b631dd1f6d58f676103.jpg

În rândul "eșecurilor cu aripi" au mai intrat avioanele de luptă americane Convair F-102 Delta Dagger, Grumman F-11 Tiger, Vought F7U Cutlass și Bell P-59 Airacomet, care, la timpul lor, au înșelat speranțele Forței Aeriene SUA.Anterior, avionul de vânătoare stealth F-35 a fost inclus pe lista celor mai proaste arme ale armatei SUA de portalul Business Insider. Agenția Bloomberg a anunțat că "fulgerele" americane rămân n urmă vizibil față de ritmurile de dezvoltare sistemelor de apărare aeriană din Rusia și China. Sputnik a vorbit, de asemenea, despre defectele și vulnerabilitățile critice (nerecuperabile) ale designului F-35, durata de viață prea scurtă (de patru ori mai mică decât cea declarată - doar 2100 ore de zbor) și complexitatea întreținerii (aceasta din urmă a dus deja la retragerea din luptă disponibilitatea celor mai „invizibili”). Și totuși, „bărbații invizibili” americani continuă să uimească.Pentagonul a planificat ca până în 2025 să aibă în dotare 1700 de aviaone de vânătoare F-35, doar că în septembrie 2021 "Fulgerul" nu a mai ajuns să aibă statutul de "produs în serie". Forțele aeriene americane utilizează în prezent aproximativ 300 de avioane F-35, iar producția de mașini noi este limitată în mod deliberat la un „maximum” de 156 de unități în 2023, dar și pe viitor. Acest proiect care se stinge, cu un cost de 1,4 trilioane de dolari, specialiștii îl numesc, deja de multă vrreme, "catastrofă națională". Există o anumită tendință de degradare a armelor de înaltă tehnologie ale armatei SUA, forțelor aeriene și marinei militare.Generația non-militarăPentagonul a amânat în mod constant și nu pentru primul an aprobarea oficială a producției în serie a modelului F-35, adică piloții și aliații americani zboară în mașini oficiale „neterminate” (sicrie), iar această linie de marketing evocă involuntar admirație. Costurile de operare ale avionului de vânătoare F-35 sunt de aproximativ 35.000 de dolari pe oră. Cu un total de 700 dintre aceste aeronave, clienții americani și străini caută astăzi o înlocuire mai fiabilă și mai puțin costisitoare.Pe viitor, Forțele Aeriene ale SUA intenționează să utilizeze motoare noi, mai puternice și mai economice pe F-35A - din Programul Adaptive Engine Transition (tranziție adaptivă), care nu sunt potrivite ca mărime pentru modificările F-35C (Forțele maritime Militare) și F-35B ( Pușcași marini).Secretarul forțelor aeriene americane, Frank Kendall, este extrem de sceptic cu privire la planurile de reducere a costurilor la 25.000 de dolari pe oră pentru F-35 până în 2025 (). În felul acesta, exploatarea acestor avioane pe timp de pace aduce ruinarea sigură.Eficacitatea în luptă a „invizibilului” nu este confirmată oficial nici de Pentagon, nici de aliații SUA din zonele conflictelor militare. Dimpotrivă, s-a raportat că F-35 al Forțelor Aeriene Israeliene a fost lovit de un sistem sirian de apărare aeriană S-200 de rachete sol-aer S-200 de producție rusă (producția anilor 1960) în timpul unui atac aerian asupra Siriei în 2017 (în ziua în care ministrul rus al Apărării, Sergei Șoigu, a sosit în Israel pentru discuții cu premierul Benjamin Netanyahu și cu ministrul Apărării, Avigdor Lieberman).Vizibilitatea „fulgerului” pe radare a fost confirmată în mod repetat de specialiștii în ruși și turci în domeniul apărării aeriene (turcii au primit sistemul de apărare antiaeriană S-400 Triumph). În mod evident Forțele Aeriene ale SUA traversează o criză tehnologică.Permiteți-mi să vă reamintesc că un alt proiect ambițios al americanilor - avionul de asalt de generația a cincea F-22 Raptor - este elaborat și dezvoltat atât de mult - încă din 1981, încât este depășit în multe privințe înainte de finalizare.Inițial, Forțele Aeriene SUA au planificat să primească 750 de avioane F-22 (35 milioane dolari pe unitate), dar în 1997 administrația americană a redus comanda la 339 de avioane, iar în 2003 - la 277. Ca urmare, au fost fabricate doar 187 de aparate, iar producția F-22 Raptor a fost oprită. Evident, cu programul F-35, istoria se repetă, dar americanii nu sunt deloc jenați. Forțele aeriene americane își propun noi obiective ambițioase pentru superioritatea aeriană necondiționată.În ciuda legilor fiziceUn mare șef militar american, Mark Kelly a declarat recent că în ultimii 20 de ani, Forțele Aeriene ale SUA au fost optimizate pentru război într-un „mediu de susținere” și solicită schimbări revoluționare pentru a câștiga un conflict de intensitate ridicată cu "dversarul principal", adică China.Potrivit lui Kelly, structura și sistemele forțelor armate chineze „sunt concepute pentru a provoca mai multe victime în primele 30 de ore de ostilități decât am suferit în ultimii 30 de ani în Orientul Mijlociu”. Rețineți că China este dispusă în mod pașnic față de Statele Unite, dar pentru americani acest lucru nu este important.Pentru a-și recâștiga avantajul în lume, Statele Unite trebuie să poată pătrunde în „spațiul aerian suveran contestat” cu ajutorul forțelor sale aeriene. Evident, după 20 de ani de ostilități nereușite în Afganistan, americanii nu au înțeles nimic, se pregătesc pentru noi războaie.Generalul Kelly crede că avioanele de vânătoare americane neterminate de astăzi, în viitorul apropiat, vor putea pătrunde în așa-numitele zone A2 / AD (Anti-Access/Area-Denial), zone cu pericol crescut, în care trupele NATO nu pot intra fără daune inacceptabile acestora), străpungând orice sistem de apărare antiaeriană, distrugând avioanele și cele mai importante facilități inamice.Program american pentru crearea unui luptător de a șasea generație Next Generation Air Dominance își propune să formeze o întreagă familie de sisteme integrate: avioane cu echipaj, drone, nave spațiale și platforme cibernetice.Vom trăi și vom vedeaNu există nimic fundamental nou în acest proiect de înaltă tehnologie. Vechea convingere a „excepționalismului american” și lupta arhaică pentru dominația mondială armată, în ciuda realității existente a unei lumi multipolare, trec prin ele.Cu toate acestea, avioanele de asalt F-35 care nu mai oferă speranță zi zboară prost, și rachetele hipersonice americane care zboară slab (în testare) prezintă un decalaj tehnologic cronic.

https://sputnik.md/20210929/cum-vede-presedintele-german-solutionarea-conflictului-transnistrean--45136732.html

https://sputnik.md/20210930/putin-negocierile-erdogan-soci-45146660.html

https://sputnik.md/20210929/belarus-rusia-trupe-nato-ucraina-45145225.html

sua

rusia

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Aleksandr Hrolenko https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_295:0:1771:1476_100x100_80_0_0_743264f39e872dee28da2d7a2a1ca110.jpg

Aleksandr Hrolenko https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_295:0:1771:1476_100x100_80_0_0_743264f39e872dee28da2d7a2a1ca110.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aleksandr Hrolenko https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_295:0:1771:1476_100x100_80_0_0_743264f39e872dee28da2d7a2a1ca110.jpg

tehnologii, sua, rusia, avioane, vânătoare, asalt, tehnologii militare, f-35