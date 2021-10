Câștigă bani și pleacă: Cum Moscova combate miturile despre migranți

“În iulie a acestui an, Breasla jurnalismului interetnic a înființa o comunitate informală a jurnaliștilor-migranți, care ar putea să aducă la cunoștință informația despre proiectele de adaptare a compatrioților lor în Moscova”, relatează ea. “Am efectuat o monitorizare, am discutat cu reprezentanții comunităților, însă ei nu sunt dispuși să vorbească despre problemele migranților. “Despre noi se vorbește și așa de rău, dacă vom vorbi despre problemele noastre, această imagine se va înrădăcina” – iată ce ne răspund ei. Iată de ce, astfel de cazuri (motivele conflictelor n.r.) trebuie să fie reflectate, pentru a scăpa de ele, însă nu are cine s-o facă”.