Emisiunea „Sputnik Matinal” cu Dumitru Chitoroagă și Andrei Porubin

Invitații emisiunii matinale de astăzi sunt: Sergiu Josan, Direcţia salvatori şi pompieri, S PCSE, Constantin Rusnac, secretar general al Comisiei Naţionale a... 01.10.2021

Din păcate, nerespectarea regulilor de exploatare a sobelor, an de an, completează statistica sumbră a tragediilor. Potrivit salvatorilor, anual, în perioada rece a anului se produc multe incendii, care deseori se soldează cu decese. Odată cu răcirea vremii, pompierii vin cu mai multe recomandări pentru a evita astfel de nenorociri. În studioul nostru este, Sergiu Josan, Direcţia salvatori şi pompieri, Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale. De Ziua Internațională a Muzicii, instituită la propunerea celebrului compozitor rus Dmitrii Șostakovici de UNESCO în 1973 discutăm cu Constantin Rusnac, secretar general al Comisiei Naţionale a Republicii Moldova pentru UNESCO. De Ziua Mondială a Vegetarienilor vorbim despre sistemul de alimentare, care exclude produsele de proveniență animal, vegetarismul care a apărut în țările Asiei în timpuri străvechi și are la bază tradiții ale budismului și iudaismului cu medicul,și expertul în nutriție, Olga Cara.

