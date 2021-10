https://sputnik.md/20211001/kievul-a-anuntat-suspendarea-de-catre-gazprom-a-tranzitului-catre-ungaria-prin-ucraina-45195774.html

Kievul a anunțat suspendarea de către „Gazprom” a tranzitului către Ungaria prin Ucraina

internațional

ucraina

ungaria

gazprom

Operatorul ucrainean de transport al gazelor a declarat că Gazprom a suspendat pomparea gazelor către Ungaria pe teritoriul ucrainean încă de la șapte dimineața.Compania a explicat că nu au fost primite cereri de tranzit, deși au fost contractate capacitățile corespunzătoare pentru întregul an de gaze naturale (de la 1 octombrie 2021 până la 30 septembrie 2022) în valoare de 24,6 milioane de metri cubi pe zi.Directorul general al operatorului ucrainean, Serghei Makogon, a spus că Kievul nu și-a încălcat niciodată obligațiile față de Budapesta de zeci de ani. În același timp, el a subliniat că ruta ucraineană este profitabilă din punct de vedere economic, deoarece este cea mai scurtă cale de aprovizionare către Ungaria.În plus, Makogon a acuzat Gazpromul că „folosește efectul de levier în scopuri aparent politice” și a cerut încetarea „dominanței tot mai mari a unui jucător” pe fondul creșterilor șocante a prețului gazului în Europa.Contractul între Gazprom și compania maghiară MVM CEEnergy Ltd. a intrat în vigoare astăzi. În conformitate cu acesta, Budapesta va primi anual 4,5 miliarde de metri cubi de gaz în următorii 15 ani prin fluxul turcesc (Turkish Stream) și sistemele de transport al gazelor din sud-estul Europei: 3,5 miliarde prin Serbia și un miliard prin Austria.Kievul consideră acest acord o lovitură și a spus că vor face apel la Comisia Europeană cu o cerere de verificare a acordului pentru respectarea legislației europene în domeniul energiei. Autoritățile maghiare au declarat că reacția Ucrainei este o ingerință în afacerile interne.

ungaria

ucraina, ungaria, gazprom