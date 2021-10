Zelenski a spus că la școală era un „demon”

https://sputnik.md/20211001/zelenski-a-spus-ca-la-scoala-era-un-demon-45203229.html

Președintele Ucrainei Zelenski: când eram la școală, eram nebun și inadecvat.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a recunoscut că în perioada anilor de școală era un tip excentric, inadecvat și dezechilibrat, exact un ca un „demon”.Aceste declarații au fost făcute în cadrul unei adunări cu cadrele didactice cu prilejul aniversării anuale a Zilei Profesorului. El a reamintit că în multe școli există o tradiție - ca în această zi, elevii de liceu să înlocuiască profesorii și să conducă o parte din lecții.Potrivit acestuia, odată ajunși în locul profesorului, elevii înțeleg cât de dificil este să fii profesor și încep să aprecieze mai mult munca unui pedagog.În plus, liderul ucrainean a spus că de multe ori era supărat pe tatăl său care era și el profesor."Nu puteam să înțeleg de ce trebuia să-l împart pe tatăl meu cu alți copiii din școală. De ce trebuia ca tatăl meu să le acorde lor timpul pe care ar fi trebuit să mi-l dedice mie. O perioadă am fost supărat, până când am înțeles ce înseamnă să fii pedagog", a spus Zelenski.El a menționat că întotdeauna îl felicită pe tatăl său cu ocazia Zilei Profesorului."Ce-i drept, noi nu spunem Ziua lucrătorului în Educație, dar o numim Ziua Profesorului. Așa ne-am obișnuit. Mulți dintre noi ne-am obișnuit anume așa să o numim toată viața", a conchis președintele ucrainean.Ziua Lucrătorului în Educație este sărbătorită anual în Ucraina în prima duminică din octombrie. În vremurile sovietice, această sărbătoare se numea Ziua Profesorului.

