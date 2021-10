https://sputnik.md/20211002/alcool-consuma-moldovenii-date-statistice-ingrijoratoare-45211632.html

Cât alcool consumă moldovenii: Date statistice îngrijorătoare

2021-10-02T12:00+0300

CHIȘINĂU, 2 oct - Sputnik. Datele statistice prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică arată că în anul 2016, un moldovean de peste 15 ani consuma peste 15,2 litri de alcool pur timp de un an. Această cifră s-a redus în anul 2019 la 13 litri de alcool pur per locuitor. Astfel, Republica Moldova a ajuns în topul țărilor cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor în lume. Totodată, în țara noastră unul din patru decese (26,1%) este asociat consumului de alcool.Potrivit specialiștilor din cadrul ANSP, alcoolul este din ce în ce mai frecvent consumat de copii și tineri. Un studiu realizat în 2015 arată că jumătate dintre elevii claselor a VIII-a și a IX-a (53%) au consumat alcool în ultimele 30 de zile. Specialiștii susțin că printre problemele prioritare ce necesită soluționare la nivel de Guvern și Parlament sunt accizele mici la produsele alcoolice și permiterea publicității acestora.Datele nu sunt mai îmbucurătoare nici la nivel mondial. Conform datelor prezentate de Organizația Mondială a Sănătății, alcoolul este a treia cauză de boală și moarte prematură pentru populația generală. Totodată, s-a stabilit că alcoolul poate provoca peste de 200 de boli printre care se numără tulburările neuropsihice, bolile cardiovasculare, ciroza hepatică, cancerul, dar și boli infecțioase. Alcool provoacă în același timp și accidente sau violența. Potrivit ANSP, în Europa se consumă cea mai mare cantitate de alcool. În anul 2018, consumul total la nivel mondial a fost egal cu 6,2 litri de alcool pur/persoană cu vârsta de 15 ani și peste, iar în Europa, aceasta a constituit 9,7 litri de alcool pur per persoană.58 de milioane de europeni sunt considerați mari consumatori de alcool, dintre care 23 de milioane fiind dependenți de alcool. Datele mai arată că anual, la nivel mondial, peste trei milioane de decese (5,8% din decesele de toate cauzele) sunt asociate alcoolului, dintre care 1,2 milioane de decese au fost cauzate de bolile digestive și cardiovasculare, iar 0,4 milioane – de diverse tipuri de cancer. Aproximativ 0,9 milioane de decese au apărut în urma diverselor tipuri de traumatisme, dintre care 370 000 de persoane au decedat în accidentele rutiere, 150 000 în urma auto-agresiunii și aproximativ 90 000 de persoane s-au stins din viață ca urmare a violenței fizice.Astăzi, 2 octombrie, este marcată Ziua națională fără alcool, scopul căreia este informarea populației generale despre daunele consumului de alcool pentru a contribui la stimularea renunțării la această deprindere nocivă. Astfel, ANSP propune un șir de strategii ar putea reduce consumul de alcool în rândul populației:

