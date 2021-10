Hainele naționale și vinul moldovenesc au ajuns în Dubai

https://sputnik.md/20211002/haine-nationale-mestesugaresti-vinul-moldovenesc-dubai-45215920.html

CHIȘINĂU, 2 oct - Sputnik. Ministerul de Externe anunță că țara noastră participă la Expo Dubai cu un pavilion național cu o suprafață de peste 390 de metri pătrați, unde sunt expuse haine naționale, obiecte meșteșugărești și panouri informative. De asemenea, sunt proiectate spoturi despre procesul de producere a vinului în mod tradițional și ai loc prezentări ale economiei naționale și oportunităților investiționale. Pavilionul este dedicat brandului de țară „Pomul vieții” și are drept scop promovarea țării noastre pe arena internațională, prezentând cultura și tradițiile, industria agroalimentară, cele mai de succes modele de afaceri, precum și utilizarea tehnologiilor informaționale în promovarea profilului țării în exterior. Totodată, în cadrul expoziției ce va dura jumătate de an, producătorii moldoveni vor avea ocazia să participe la evenimente economice și să exploreze piețe noi de desfacere. Ministerul de Externe a precizat că în data de 3 martie 2022 se va desfășura Ziua Republicii Moldova. În cadrul acestei zile se va organiza un concert cu artiști locali și se va prezenta mâncarea tradițională. Expoziția Mondială din Dubai ar urma să fie vizitată de circa 25 de milioane de persoane. Potrivit MAEIE, este cea de-a patra participare a țării noastre la un eveniment de o astfel de amploare. Anterior, Republica Moldova a participat la expozițiile mondiale de la Hanover, Germania (2000), Shanghai, Republica Populară Chineză (2010) și la Milano, Italia (2015).Expo Dubai va prezenta cele mai iscusite lucrări de artă, arhitectură, inovație și tehnologie și se va desfășura sub genericul ,,Conectând mințile, creăm viitorul”.

